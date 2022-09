En pääse kirjautumaan sähköpostiin tai pankin sivulle maksamaan laskuja. Kone ilmoittaa "ladataan". Pankin etusivu on täynnä mainoksia ja ohjetekstejä. Minulla on hyvä tietokone ja sormille paras ibm-näppäimistö. Koneeni on niin sanotus hidas, eikä pysty pääsemään mainosten ohi tilisivustolle. Taitetun indeksin ja raippaveron vaikutuksesta pienenevää eläkettä saavana haluan maksaa laskuni itse. Pankki laskuttaa muuten 3 euroa jokaisesta. Kuka kustantaa liikuntaesteiselle kotihoidon asiakkaalle tietokoneen, joka tekee itsenäisen elämän mahdolliseksi? Pysäyttäkää kehitys, joka estää liikuntaesteisen eläkeläisen itsenäisen elämän. Anja

Tuli kyyneleet silmiin, kun liikkuvasta ratikasta näin, miten ohikulkija elvytti maassa makaavaa. En tiedä miten tilanteessa kävi, mutta kiitos sinulle että osasit ja uskalsit. Tuike

Korvaako sähkölaitos meidän talon varkaudet, jos talosta katkeaa sähköt turvalaitteista? Muutaman tunnin sähkökatkossa ehtii tapahtumaan paljon asioita. Huolissaan

Jos hoitajien lakosta johtuen yksikin potilas kuolee, on hoitajat ja lakkopomot tuomittava tahallisesta kuolemantuottamuksesta. Jokin raja lakkoilussakin pitää olla. Civis

Jokaisella terveellä suomalaisella tulee olla joko sotilaspassi tai hoitajapassi. Sodassa sotilaspassi velvoittaa palkatta sotimaan. Terveydenhuollon kriisissä hoitajapassi velvoittaa palkatta hoitamaan. Vaihtoehtoja ei ole – se on joko tai. Näin on

Pankit kehottavat asiakkaitaan pitämään turvajärjestelmät kunnossa, silti S-pankilla kuukausia asiat aivan kuralla. En tosin ihmettele, itselläni ei ole S-pankin verkkotunnuksia, mutta vaimoni pääsee oman tilinsä tunnuksilla kirjautumaan minun tililleni. Kumma juttu

Nuukuuskin on nautinto, koska moni säästää tileilleen ilman mitään päämäärää. Mitä häh

