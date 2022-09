Olen ollut neljä kuukautta ilman sähköä. Kesämökissäni ei ole sähköjä eikä tule. Olen siis todella sähköä säästänyt joka kesä. Marru

Hätähuuto hoitajien puolesta, laitetaan rahakeräys pystyyn, näytetään, että muutakin keinoja löytyy kuin pakotteet.Tämä tulee kaikkien eduksi. Vatulointi riittäköön

Miksi nuori käyttäytyy kuten käyttäytyy, pitääkö sanonta paikkansa: joukossa tyhmyys tiivistyy? Se ei kuitenkaan toteudu ihan kaikkien kohdalla. Asiasta nousee kuumia keskusteluja, mikä on syy nuorten huonoon käytökseen, niin mikä? Lapsellisuus/ajattelemattomuus, kun ei olla vielä ihan aikuisia? (tosin aikuisissa on myös tosi huonosti käyttäytyviä), näyttämisen halu, joka ryöstäytyy valloilleen? Eikö kotikasvatus tehoa vai eikö sitä ole ollenkaan? Onko kukaan kysynyt asianomaisilta – nuorilta, miksi käyttäytyvät huonosti? Olisi mielenkiintoista saada asiantuntijoilta jotain artikkelia asiasta. Mikä on?

Mielenkiintoista seurata, miten yksinasuvat huomioidaan mahdollisissa tukitoimissa. Toivottavasti asia huomioidaan, meitä on kuitenkin yli 1,3 miljoonaa. Olen kotitalousvähennystä kritisoinut, kysehän on asuntoon tai tonttiin kohdistuvasta edusta, niin miksi sen perusteena on henkilömäärä? Kysyn vaan

Katselin, kun nainen keräsi ostoskärryn täyteen punalaputettuja valmisruokia. Meni kuulemma ruokajakeluun Tampereen alueella. Ei ne halpoja laputettuinakaan olleet. Mietin siinä soppa-aineksia ostaessani, että saan kattilallisen ruokaa parin pienen valmisruoan hinnalla. Ruokakasseja riittäisi useammalle, jos jaettaisiin raaka-aineita ruoan tekoon. Valmisruoat kalliita ostella, eikä nälkäkään pysy niillä kauan poissa. Ruokakasseja riittäisi useammalle

Hannu Oittiselta oli todella hieno kirjoitus Ukrainan sodasta. "Mikä taho ottaisi kopin rauhankokouksesta." Valitettavasti ei taida löytyä nykyisestä Suomesta. Toivon, että Ranskan, Saksan tai puolueettomien maiden johtajista sellainen löytyisi. Panssarijääkärikersantti vm-71

Pääkirjasto Metsossa on tosiaan kova meteli. Jopa lehtilukusalissa metelöidään, eikä henkilökunta puutu asiaan mitenkään. Kauheaa. Toinen suuri ongelma on, että kaikki tuolit ja pöydät ovat aamusta iltaan koululaisia täynnä, muille asiakkaille ei tilaa riitä. Eikö kouluissa ole tilaa koululaisten käyttöön? Eikö kirjasto voisi rajata opiskelun erillisiin tiloihin, että muillekin asiakkaille löytyisi tilaa? Ennen oli paremmin

Ekonomisti sano, et pitää olla puskurirahasto. En tiä myiskö vanhasta Corollasta ensin etu vai takapuskurin? TimoS

Suomalaisia vedätetään Ukrainan sota- ja koronahysterialla: myyntiennätyksiä polttoaineyhtiöille ja kohta myös sähköyhtiöille sekä hallituksen tekemä rahanjakoennätys suosion takaamiseksi. Hölmö kansa

Nykynormien mukaan suihkun virtaus on noin 12 litraa minuutissa. Kymmenen minuutin suihkuttelu 120 litraa. Jos käytätkin siihen ämpärillisen vettä noin10 litraa ja suihkuttelet ladattavalla retkisuihkulla, niin rahallinen säästö vuodessa on melkoinen. Matti Koivisto

Tällainen vinkki vitonen kaikille. Ei mikään ihme, mutta kun moni keittää kahvia, niin käyttäkää termospulloa. Kaatakaa kahvit sinne ja keitin pois päältä. Moni jättää keittimen päälle ja pitää kahvin sillain lämpimänä. Säästyy aika paljon sähköä vuodessa pelkästään näillä toimenpiteillä. Vinkki vitonen

