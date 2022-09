Yksin asuvan yli 70-vuotiaan auton käyttömaksu pitäisi poistaa kiireesti. Kaikkialla ei ole julkista liikennettä. Vanhuksen oma auto on välttämätön, jotta hän voi asua kotonaan ja ajaa autollaan kauppaan, apteekkiin ja terveyskeskukseen. Yksin kotonaan maaseudulla asuvia vanhuksia tuetaan aivan liian vähän. Syrjäkylän pappa

Kenelle kuluu kaupungin jalkakäytävien ja pyöräteiden valvonta? Voisi poiketa esimerkiksi Tampereen Aleksis Kiven kadun ja Satakunnankadun risteyksessä lauantaina puolen päivän aikoihin. Onko todella tarkoitettu käveleville vaiko vihreiden sähkölautojen parkkipaikaksi? Jotain tolkkua joka kaaliin

Kiitos sinulle, joka palautit kärryihin jääneet avaimeni perjantaina 9.9. Pirkkalan Citymarketin neuvontaan. Onneksi viitselijäitä ja reiluja ihmisiä edelleen löytyy. Unohtelija

Kiitos Pirkko Harsia, kun muistutit sähkönjakelulaitosten nykyisiä käyttöhenkilöitä verkkokäskylaitteen ohjausjärjestelmien olemassa olosta. Minulla1989 rakennetussa sähkölämmitysrivitalossa, kuten tuhansilla muillakin sähkölämmittäjillä, on sähkölaitoksen vaatimuksesta ohjausjärjestelmä, jolla sähkölaitos saa pudotettua osan lämmitystehosta tarvittaessa pois. Petri Sihvon ilmoittama tapa, sähköasemalta katkaisijoita auki niin paljon, että tehovajaus täyttyy, on todella käyttäjäepäystävällinen keino. Sähköttömäksi jää kotitalouksien lisäksi myös alueen teollisuus ja liike-elämä. Sähköteknikko

Minun sähkönkulutus on jo nyt minimaalista. Mitään sähkökatkoksia ei saa tehdä kotitalouksille! Talveksi säilötyt marjat sulaa pakastimessa, sittenkö minä haen kaupasta marjat – ulkolaiset? Lämmintä vettä keittiössä en lotraa, laitan kylmän veden vedenkeittimeen ja siitä kattilaan perunat kiehuu nopeammin, sähköä säästyy. En tykkää loisteputkivalosta wc:ssä, on kun sairaalassa olis – liian kirkas. Kahden neliön veski ei paljo valoa tarvi, tunnelmavalo riittää, naaman ja hampaat "näkee" pestä hämärämmässäkin. Hämärässä rypytkin sileämmät ja lämpimämpi tunne

Nimimerkki Keneltä pois (AL 6.9.), puoluetuilla mahdollistetaan tasapuolinen politikointi demokraattisessa valtiossa. Jos tukia ei olisi, eduskunta täyttyisi varakkaista ihmisistä tai varakkaiden sponsoroimista kansanedustajista. Valtio olemme me. Platon

Mitä tapahtuisi, jos omaishoitajat menisivät lakkoon? Kädet täynnä työtä 24/7

Saisiko bussikyytejä Urjala–Akaa-suunnaltakin Ideaparkkiin edes kerran viikossa? Aamupäivällä meno ja iltapäivällä kotiin. Ostovoimaa on meilläkin. Mummeli

Ajoin 5.9. noin klo 14.40 Aitolahdentietä kohti Tamperetta. Ennen Rusthollinkadun risteystä, mäen päällä olevalle suojatielle teki alakoululainen vihreällä pyörällä 90 asteen käännöksen suoraan eteeni. Onneksi olin sen verran kaukana, että hätäjarrutuksella auto pysähtyi noin kolmen metrin päähän pyörästä. Pojan kääntymistä ei voinut mistään aavistaa, koska hän ei katsonut sivuilleen eikä näyttänyt mitään merkkiä. Jos olisin ollut sekunnin aiemmin suojatien edessä, niin en olisi ehtinyt väistää. On tutkittu, että alle 12-vuotiaan käsitys liikenteestä on puutteellinen. Hienoa, että poika ehkä on tänään koulussa eikä sairaalassa. Suojatielle taluttaen

Poliisi saa käyttää passisormenjälkirekisteriä puukon terästä saaneen henkirikoksen uhrin tunnistamiseen. Puukon kahvassa kiinni olleen rikoksen tekijän etsimisessä rekisteriä ei saa käyttää. Onko järkee vai ei

Oli aikamoinen kulttuurishokki siirtyä työterveyspalveluista Ylöjärven terveyskeskuksen asiakkaaksi. Lääkärin vastaanotto alkoi todella tylysti. Heti alussa lääkäri totesi: "Oliko pakko tulla tänne tuhlaamaan lääkärin kallista aikaa". Ja tämä siinä vaiheessa, kun ei vielä oltu edes selvitetty, mitä kaikkia asioita minulla lääkärille oli. Myös jatkossa lääkärin puhe oli asiakasta syyttävää ja moittivaa, vaikka kyseessä eivät olleet mitkään niin sanotut itse hankitut sairaudet. Ymmärrän hyvin, että terveydenhuollossa on paljon kiirettä ja paineita, mutta minusta tuntuu pahalta kun lääkäri purkaa turhautumisensa ja pahan olonsa asiakkaaseen. Mielestäni lääkärin vastaanotolle ei tarvitse mennä hattu kourassa anteeksi pyydellen. Tuskin kukaan lääkäriin huvikseen menee. Toivottavasti kokemukseni oli yksittäistapaus, joka ei tule toistumaan. Ennat Sukamo

Mielipidepalstalla kirjoittaja kirjoitti, että Tampereen kaupunki laiminlyö tehtäviään, kun paperi/muoviroskat, koiranjätökset ja tupakantumpit jäävät kaduilta ja kulkuväyliltä keräämättä. Asia on kuitenkin niin, että se joka ei laita roskiaan jäteastiaan laiminlyö siisteyden. Roskaaminen on rikos! Toscaa parvelta

