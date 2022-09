Aikana, jolloin kaupunkilaisia uhataan sähkökatkoksilla, täytyisi kaupungilla olla sen verran pelisilmää, että Tampereen valoviikot peruttaisiin, vaikka energiankulutuksen kerrotaankin olevan varsin pieni. Tämä osoittaisi kaupungin osallistuvan säästötalkoisiin karsimalla turhaa kulutusta. Ensin lämpö, sitten huvi

Mahdollisista alueittaisista sähkökatkoista ensi talvena kerrottiin laajasti. Pienintäkään huomiota ei kiinnitetty taloyhtiöihin, jotka ovat asentaneet oviinsa sähkölukot. Mitä tehdä, jos jäät ulos esimerkiksi kovaan pakkaseen kahdeksi tunniksi, kun asuinalueeltasi juuri kotiin palatessasi katkaistaan sähköt? Pelottaa

Ihmettelen, että missään vaiheessa sähkön säästämisestä puhuttaessa ei puhuta kännyköistä ja sähköautoista. Parempi koti lämpimänä kuin ajettu kilometri. Julkiset kulkuneuvot palvelee myös sähköautoilijaa. Kaikki säästämään

Voisiko valtio auttaa sadan neliön mökkini sähkölaskussa. Omista rahoista yritän maksaa kahdensadan neliön omakotini lämmityksen. Mersussani on veekasi ja toi luksusveneenikin tuppaa viemään bensaa niin rutkasti. Uudella Teslalla joudun nyt ajelemaan puolueeni kokouksiin, kun bensa on niin kallista. Jos oikeen tiukalle menee. niin joudun myymään neljä vesijettiäni. Ehdotan ansiotuloveron reilua laskua, että voin pitää tämän tason loppuelämäni. Nallukka

On se kumma, kun isot johtajat palkitaan optioilla, vaikka tuhoavat yhtiön ja aikaansaavat pienituloisille veronmaksajille miljardilaskun. Missä on vastuu ja valta tasapaino? Miten on

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.