Onko kukaan lapsiperheiden tukemisesta valittava ajatellut, kuinka paljon lapsista on kuluja? Siinä ei yksi ylimääräinen lapsilisä vielä paljon tunnu, yksin asuvalla jää varmasti rahaa enemmän käyttöön. Nämä lapset ovat tulevaisuuden veronmaksajia, jotka maksavat meidän kaikkien vanhuuden hoidon. Kateellinenko

Miksi hoitoalalle ei kelpaa sama vuorojärjestelmä, mikä on teollisuudessa? Ensin on 4 aamuvuoroa ja yksi vapaa ja sitten on 4 iltavuoroa ja yksi vapaa ja sitten on 4 yövuoroa ja sitten on 6 päivää vapaata. Nykyinen vuorojärjestelmä tekee hoitolasta ettei ole haluttua työtä. Arto

Teho-osaston hoitajille enemmän palkkaa. Työ on paljon vaativampaa kuin sairaanhoitajan työ muualla. Vuodeosaston sairaanhoitaja

Ymmärrän täysin sähköyhtiöiden vakuuksien tukemisen. Jos vakuudet eivät ole kunnossa, niin yhteistyö loppuu. Sopimuksien tekemiseen toivon todella enemmän osaamista. Tässä asiassa suomalaiset ovat osaamattomia esimerkkinä Uniper. Suojataan Suomi

Periikö valtio minulta takaisin öljylämmityksen "tapporahan', kun hankin uuden kattilan (romutettu olikin vanha} poltin ja säiliö ovat jo valmiina? Ilma/vesi ei tahdo riittää ja sähkökin on kallista. Kai

Kännyköiden käyttö liikenteessä tulisi kriminalisoida kaikilta tienkäyttäjiltä – ei pelkästään autoilijoilta. Jalankulkijat, polkupyöräilijät, potkulautailijat ja kaikki muutkin tienkäyttäjät ovat ruutua tuijotellessaan onnettomuusriski liikenteessä. Jos liikut, et räplää

Kerää tässä nyt sitten niitä paheksuttuja koirankakkoja (muoviroskista ja tupakantumpeista viis eiks niin?), kun kaupunki ei hoida omaa osuuttaan! Muutenkin roskiksia on kävelyreiteillä ihan liian vähän. Varsapuiston Varpunen

Lapsilisiä myös lapsettomille, niin voi ostaa osakkeita pörssistä, kuten lapsiperheetkin tekevät. Loputon kulureikä eikä mikään riitä, kun asiat ratkaistaan taidon ja nokkeluuden sijaan vain rahalla. Näin on

Aamulehden juttu nuoresta lapsettomasta leskestä (AL 4.9.) on hyvä muistutus siitä, että ylimääräinen lapsilisä kohdistuu hyvin epätasa-arvoisesti, lähinnä Keskustan kannattajiin. Mitkä kulut lapsiperheillä ovat nousseet verrattuna yksineläjiin? Hans Lankari

Koskakohan poliisi aloittaa alinopeutta ajavien sakotuksen, muutama päivä sitten ajoin 100 km/h -tietä letkan yhdeksäntenä autona nopeuden ollessa 76 km/h – 82km/h. Liikennettä niin paljon, että ohittaminen mahdotonta, lisäksi letkan toisena autona ammattikuljettaja (taksi). Tätä kesti lähes puoli tuntia. KSA

Hämeenpuisto-Hallituskatu ja lähikortteleissa naishenkilö syöttää lintuja päivittäin. Jos sinäkin huomaat, kerrothan ystävällisesti hänelle miksi kiellettyä. Yhdessä haittaeläinten torjuntaan

