Nyt kaivattaisiin ohjeita millaisia ruokia ja miten niitä voisi tehdä ulkogtillillä! Miten esimerkiksi joulukinkun saa kypsymään pallogrillissä pihalla pakkasessa? Ruokaa ilman sähköä

Kiitos Hervannan kaivin hienosti hoidetusta alikulun rakennustyömaasta Asuntilan liittymän lähellä! Aina on päässyt hyvin kulkemaan ja tiet olleet hyväkuntoista asfalttia koko projektin ajan. Toista oli Arenan työmaa-aikaan

Sydämellinen kiitos Rautatieaseman R-Kioskin supersankari Karma. Olet esimerkillinen asiakaspalvelun ammattilainen. Kiitos pariston vaihdosta 31.8. Toivottavasti suklaa maistui

Kiitos rohkea Erika, kun kerroit introvertin tuskailuista koulussa. Olet innostava esimerkki ja rohkaisit tätä työelämässä olevaa introverttia. Kaikki vahvuus ei ole äänekästä! Pohtija

Talouden tasapaino ja puskurit. Valtiolla ei tuollaisia ole. Yksityisellä kansalaisella tuollaiset pitäisi olla. Muutaman kuukauden sähkölaskun moninkertaistuminen ei saisi Kelan luukulle ajaa. Ajatus, ettei kansalaisten itse tarvitse mitään tehdä, hirvittää. Kansalainen

Ministerimme, esimerkiksi Tytti Tuppurainen (sd.), puhuvat valtion ensi vuoden budjetin yhteydessä sotataloudesta, mikä on heidän yrityksensä peittää epäonnistuneen talouspolitiikan perimmäiset syyt! Emme ole sodassa

Poliitikoilla näyttää olevan vaikeaa löytää säästökohteita. Yksi hyvä säästökohde on, että lopetetaan puoluetuet. Se ei koske köyhää! Sijoitetaan rahat muun muassa omaishoidon tukeen. Keneltä pois?

Ostan pelkästään uusiutuvalla valmistettua sähköä. Eihän siihen Putinin pitäisi vaikuttaa. Sähkökaskuni vuodessa on ollut noin 1700 euroa. Uusi, paras tarjous tekisi 5800 euroa vuodessa. Lämmitys on puuta polttamalla ja uusilla ilmalämpöpumpuilla. Ansioni on suomalaista keskitasoa. Olen siis hallituksen mielestä suurituloinen. Maalaispoika

Hallituksen "tuet". Kyllä nyt vähän ihmetyttää sähkölämmitteisten talojen sähkölaskuavustukset. Tuet on kai yleensä suunnattu niitä oikeasti tarvitseville. En tunne ketään yksin asuvaa sähkölämmitteisessä talossa asuvaa. Niissä asuu hyvin toimeentulevia, jotka nyt siis hyötyvät sähkölaskujen avustuksista. Ei kai nykyaikana ole vaikea teknisesti joku tuloraja asettaa saajille. Ja entäs lapsilisät. Tuplaten niitäkin vaan kaikille. Ei hyvä

Mitenkä hoitajien olot ja edut paranevat jos haalitaan eläkeläisiä ja filippiiniläisiä hoitotöihin? Eikö pitäisi puuttua itse työntekoon ja siitä saatavaan korvaukseen. Ei ne asiat parane tekijöitä vaihtamalla. Ihmisiähän ne ulkomaalaisetkin ovat, vai kuvitellaanko, että heitä saa ylityöllistää ja he eivät valita mistään. Lakkoja odotellessa

Venäjän armeijan ja valtion tavoitteet ovat uhka kaikille vähemmistöille. Olisiko Seta ry:n aika todeta Ukrainan puolustustaistelun olevan taistelua vähemmistöjen oikeuksien puolesta? Vähemmistöjen puolesta

Bensiinin ja muiden polttoaineiden hinnannousu tuo valtiolle yli 10 miljardin verotulot maantieliikenteestä vuodessa. Kuitenkin budjetissa vähennetään tienpidosta yli 100 miljoonaa euroa, ja rahaa lisätään raideliikenteelle. Miksi liikenteen etujärjestöt eivät reagoi? Pakko käyttää henkilöautoa surkeilla teillä

Sanna ja Annika lupasivat sähkölämmittäjille maksaa osan sähkölaskusta. Minulle /muille öljylämmittäjille, voisi maksaa vaikka 1000 litraa öljyä. Tuntuisi tasapuoliselle. RKM

Viranomaiset, pankit ja kauppiaat ohjaavat sinut huijattavaksi puutteellisesti suojattuihin tietojärjestelmiinsä ja tarjoavat oivan tilaisuuden huijareille viedä rahasi tai tietosi. Maksa käteisellä ja sovi paperilla, niin kaikki on itsestäsi kiinni. Taisto

Maksukorttiveloitusten tekijät! Selvittäkää mikä nimi kirjautuu asiakkaan tiliotteelle. Ikävä selvittää outoja yrityksen nimiä Googlesta. Salomanteri

Lähetin itselleni kortin 11.8. Kortti lähti kello 15 aikaan Tampereen Pohjolankadun laatikosta kohti Helsinkiä, missä ne nykyisin leimataan. Kortti tuli minulle kotiin leimattuna 16.8., mutta se oli leimattu 10.8. elikkä päivän aikaisemmin laatikkoon laittoa. Että sillai

Missähän luuraa tasa-arvo ministerien tiedotustilaisuudessa. Olkoot pandemia tai muu tärkeä asia, niin näkyy pelkkiä naisia. Hyvässä lykyssä on saatu yksi mies houkuteltua mukaan. Muru46

Mitä ihmettä on tapahtunut postille, terveyskeskukselle, tv-ohjelmille ynnä muille julkisille palveluille? Missään ei ole enää edes ihmisarvoa! R

