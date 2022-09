Luontoasioista puhuttaessa ei koskaan puhuta luontoon pihoista leviävistä kasveista! Taistelen punatupsuisen angervon kanssa, joka repimisestä huolimatta joka kevät kasvaa metsään, samoin kuin maanpeitekasvi talvio. Puuhun kiivennyttä kasvia en enää saa pois. Kaikki on edellisten omistajien kasvattamia. Luonto

Laura Talvitien kolumni (AL 31.8.), samaa tuskaa olen kokenut muuttojen yhteydessä ja mikä siinä onkin, että lasten askartelut ja piirustukset vuosien takaa tuovat kyyneleet silmiin. Rakkaita muistoja, kun taas virallisen oloiset paperit uskaltaa jo laittaa saunan pesään. Konmaritus auttaa ja helpottaa. Saa ottaa

Ei ole vielä hetkeen pelkoa Terminatorin Skynetin toteutumisesta. Yhdenkään niin sanotun asiakaspalvelun chattibotti ei ole vielä osannut vastata yhteenkään kysymykseeni. Että kyllä tekoälyn vallankaappausta saadaan vielä odottaa. Jyrki

Vehreä metropoli, siitä Tampereen kaupunginvaltuusto keskusteli. Tätä vehreää metropolia voi tulla katsomaan Hervannan valtatielle, se on tyhjennetty puista eikä näytä enää kovin vihreältä. Puheet ja teot tuntuu olevan ristiriitaisia politiikkojen suussa ja toimissa. Puuton Hervanta

Nyt olisi varsinkin päättäjien syytä pohtia kolmen termin merkitystä nykypäivän tilanteessa. Nämä termit ovat: globalisaatio, omavaraisuus ja huoltovarmuus. Inssi

Eikö Autoileva Insinööri tiedä, että törmäysvoima kasvaa nopeuden neliössä? Siksi taajaamien alhaiset nopeudet ovat perusteltuja ja niiden noudattaminen ehdottoman tärkeää! Autokinesis/ipsomobile

Olen ihmetellyt samaa kummallista "paljousalennusta" kuin nimim. Arska (AL 31.8.). Siis mitä enemmän on vanhoja rästissä tai ehtii tehdä uusia rikoksia sen enemmän tulee alennusta tuomioihin? Toinen on se, että suuret, esimerkiksi pahoinpitelyiden korvaustuomiot, lyhentävät varsinaista tuomiota, vaikka kaikki osapuolet tietävät, että lopullinen maksaja olemme me, veronmaksajat! No, jotain kai Suomen kriminaalipolitiikasta kertoo sekin, että entinen vankilatuomio on nyt vankeinhoitoa! Ja vielä, meillä tuomiosta kannattaa aina valittaa hovioikeuteen! Sen, jonka tuomio siellä kovenee, ei tosiaankaan kannata lotota! Päättäjät: vanhusten- vai vankeinhoito ensin? Suhde nyt noin 1:5?

Nyt ylimääräinen lapsilisiä aiotaan maksaa niillekin, jotka sijoittavat ne rahastoihin, kasvamaan pesämunaksi lapselle, joka tullessaan täysikäiseksi, voi rahasta nauttia.Eikö tässä mene nyt rahaa väärään osoitteeseen. Aapeli

Linjastosuunnitelma on toteutumiskelvoton. Niin todellakin on!! Kaupunginvaltuutettu Petri Rajalalle suurkiitos tiedosta, jonka mukaan Läntinen linjasto 2024 -suunnitteluprojektissa linja 29 lopettaisi liikennöinnin alueella ja Raholan Korvenkadun päätepysäkki poistuisi käytöstä. Ratikkaliikenne on jo kertaalleen muuttanut ja matkustajan näkökulmasta hankaloittanut linjan 29 reittiä. Raholan päätepysäkki sentään paikallaan – vielä. Ei käy, että se loppuu kokonaan! Hätähuuto Länsi-Tampereelta

Kun Tampereella on ollut viimeisen 10 vuoden ajan varaa käyttää miljarditolkulla rahaa milloin mihinkin hankkeisiin, täytyy kaupungilla olla varaa sietää myös sähkönhinnan nousu, ilman että se kaadetaan asukkaiden niskaan moninkertaistuvina hintoina. Kaupungin pitää tukea asukkaitaan kuittaamalla sähkölaitoksen lasku. Nyt kansa kapinaan

Asuin keväällä 1977 Hämeenlinnassa ja Turengissa. Silloin oli Jorma Reinin sähkölakko. Tunti sähköä saatiin länsipuolelle ja taas toinen tunti itäpuolelle. siis toinen puoli kaupungista sähköttä. Ei ollut mukava kokemus. Tampereella käydessä ei huomannut mitään poikkeavaa. Suosittelen lukemaan Johanna Vuoksenmaan kirjan Pimeät tunnit. Nainen Tesomalta

Kävin lauantaina 27.8. vierailulla Hatanpään sairaalassa. Muutaman muunkin vierailijan kanssa ihmettelimme, kun aulan kahvio on lauantaisin suljettu. Miksi?

En ole ensimmäistäkää poliisia nähny tämän 2 viikon aikana, kun niitten olis pitäny ratsata suojatiekäyttäytymistä. Puuttuisin ennemminkin pyöräilijöiden ajoon. Pyöräilijät ylittää suojatien ajaen – sakon paikka, pakottaa autot pysähtyyn. Lautailijat ajaa kaks päällä ja viä jalkakäytävällä – sakon paikka. Onko poliisi naamioituna? Muista pyöräilijä! Pyöräilijä väistää aina! Autoilijalla vain kaksi liikennemerkkiä, joilla se väistää pyöräilijää. Suojatie jatkuu pyörätielle – pyöräilijä väistää jalankulkijaa

Vapaaehtoispankkiin on Tampereella ilmoittautunut tuhansia ihmisiä. Voisiko pankki tehdä yhteistyötä esimerkiksi Mummon kammarin kanssa? Haiharavvaari

