Puhelimen ja netin käyttö pitäisi verotuksen kautta tehdä niin kalliiksi, että ihmiset tekisivät vapaa-ajallaan jotain hyödyllistä, eikä vaan maattaisi sohvalla. Tätä menoa lapsista kasvaa liikuntakyvyttömiä läskikasoja ja masentuneita pillereiden popsijoita. Kessu

Tyhmääkin tyhmempi päätös oli jättää yksityinen terveydenhuolto pois sotesta. Julkinen terveydenhuolto on törkeän pahassa jamassa, uskallan väittää, että ihmisiä jopa kuolee hoidon puutteeseen. Monikaan vanhempi ihminen ei saa mitenkään edes yhteyttä vaikkapa terveyskeskukseen. Jos lopulta saisikin yhteyden, niin jono on kymmenien päivien mittainen. Julkinen terveydenhuolto on lääkärin mielivallan käsissä, eikä lähetettä erikoislääkäriin saa mitenkään. JTL

Kokemus hautaustoimiston palvelusta.Tuhka oltiin luovuttamassa silminnähden kolhiintuneessa uurnassa ja huomasimme hautajaiskuvia katsellessamme, että arkussakin oli kolhu.Että kehtaavat. Palvelua vuodesta 1931

Saksa ja Ranska ovat oikeassa venäläisten viisumiasiassa. Ei ole mitään järkeä rajoittaa viisumien saantia. Länsimaihin matkaavat venäläiset tuovat maiden kansatalouksille tuloja, jotka osittain voivat kanavoitua myös Ukrainan tueksi. Jos matkustusta rajoitetaan, tuetaan Venäjän kansantaloutta, ja sotakassaa. Stoppi tyhmille päätöksille

Suomen hallituksen aktiivisuus venäläisten viisumien rajoittamisessa on kansallisten etujemme vastaista. Suomi kantaa ratkaisuista ikävät seuraukset, kun sen sijaan EU:n suuret jäsenmaat Saksa ja Ranska "myhäilevät" passiivisina taustalla ja pyrkivät jollakin tavoin ylläpitämään yhteyksiään Venäjään! K.M.

Pilviä hipova sähkönhinta nujertaa ensimmäisenä yhden aikuisen ylläpitämän talouden. Hallitus ehdottaa tähän avuksi ylimääräistä lapsilisää ja päivähoitomaksujen alennusta. Mitenköhän nämä asiat kohtaavat? Eläkeläiset eivät saa lapsilisää, eikä yhden hengen talouksista yleensä käydä päivähoidossa. Lapsettomat senkun romahtavat vaan! Raataja

Särkänniemi voisi keskittyä keksimään vanhan delfinaarion hyötykäyttöä ja irrottaa näppinsä historiallisesta satamasta. Ei tivolin porttia Mustaanlahteen

Kun viikkojen festarien ja muu möykkä vihdoin päättyi, saapuivat opiskelijat pystyttäen lavan Ratinassa, ja niin taas alkoi basso jumputtaa. Nyt mitta täynnä. Kyllästynyt meteliin

Mettistö Ylöjärvi autoilijat, oikealta tulevilla etuoikeus, liian monta kertaa lähellä peltikolari. Bingosta ajokortit? Alueella muutenkin 30km/h-rajoitus. Kulkee lapsia ja hevosia. Tarkkaavaisuutta liikennesääntöhin, ettei sattiuisi pahempaa. Kevyenliikeenteen väylä ei autoille. Ajokortin omaava

Jospa sähkön säästötalkoissa suljetaan Raahen terästehdas? Hallituskin huolissaan tehtaan sähkön siirtohinnoista. Pian 12 TWh vuodessa, 1300 MW, 80 prosenttia OL3:n tuotannosta. Ja kansan pitäisi säästää sähköä. Jkaaa

Odotan kuin kuuta nousevaa sitä päivää kun Linnainmaan uimahalli vihdoin aukeaa. Taitaa moni muukin odottaa! Olisi hyvinvoinnin satsaus Tampereen itäisen alueen asukkaille vauvasta vaariin! Atalan uimari

Mitenkäs meni noin niin kuin tasa-arvon kannalta hyvinvointialueen toimialuejohtajavalinta? Jos olisi valittu 9 miestä ja yksi nainen meteli olisi kova. Hans Lankari

Jos Tampereen Veden yhtiöittäminen tuo säästöä kaupungille ja käyttäjille niin kannattaisi yhtiöittää koko Tampereen kaupunki! Pääjohtaja

