Aikooko kaupunki todellakin säästää sähkönkulutustaan etätyösuosituksella ja siirtää näin kulut työntekijöittensä maksettaviksi? Ei näin! Ulla

Naisten jääkiekkomaajoukkueelta puuttuu lempinimi, ehdottaisin nimeksi Kaasot! Peltimäen viisastelija

Kaihileikkaukseen tullutta jännittäjää palveltiin Taysin kaihiklinikalla ystävällisesti ja ammattitaidolla. Suurkiitokset. Seppo

Bensan litrahinta Espanjassa on nyt keskimäärin 1,60 euroa ja EU-alueella 1,70 euroa, mutta Suomessa 2,14 euroa! Miksi? Nekalan mummu

Suomea vaivaa vakava hoitajapula. Järjestöt luovat mielikuvaa, kuinka surkeaa ja raskasta hoitotyö on. Nuoret eivät ole enää halukkaita lähtemään opiskelemaan hoitoalaa. Oman alan mollaamisen sijaan pitää pystyä luomaan positiivisempi kuva alasta, joka on tärkeä nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteet pitäisi saavuttaa yhteistyöhengessä. Hoidokki

Toivottavasti Manse ei joudu finaalissa pelaamaan Vimpelissä hengenvaarallisella kentällä! Vakuutusyhtiönä en myöntäisi sinne vakuutusta pelaajille. Kenen vastuulla on urheilijoiden turvallisuus?

Aamulehdessä oli mielenkiintoinen juttu kimalaisista. Tänä kesänä mökilläni Karkussa olen saanut läheltä seurata niiden pesintää liiterini seinän ja vuorilaudan välissä. Niiden ahkera medenkeruulento alkaa yhä vielä, kun päivä valkenee ja nukkumaan ne menevät illan pimetessä. Edes nyt muutamat tosi kylmät aamut eivät niitä pelota. Jos satun niiden lentoreitille liiterin aukkoon, ne kohteliaasti palaavat takaisin ulos, kunnes olen tieltä pois ja jatkavat sitten pesäreiälleen. Ei pienintäkään pelkoa, että ne pistäisivät. Ne ovat minun, yksinäisen lemmikkieläimiä. LT

Olisikohan Tampereen Sähkölaitoksen aika alkaa tuottaa sähköä edullisemmin oman kaupungin väelle? Mainosvalotkin pois

Terveydenhuollon kuormitus on aivan äärirajoilla, sen tiedämme. On täysin järjetöntä, että annamme sen kuormittua vielä lisää skuuttivahinkojen takia. Etenkin, kun ne pääosin ajoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin lisäten jo valmista ruuhkaa. Tampereen kevyen liikenteen tilanne on kaoottinen. Skuutteja vilisee ties missä ja mihin suuntaan tahansa. Kypärä ei kuulu varustukseen, alkoholi kylläkin liian usein. Päättäjiltä vaaditaan nyt nopeita ja tehokkaita toimia tilanteen korjaamiseksi. Ottakaa vaikka mallia Norjan kaupungeista. Kaikkinensa haitta ja kustannukset yhteiskunnalle ovat meillä liian suuria. Höpinä hyvistä puolista on turhaa. Säännöt ovat kaikille

Useat tahot ovat ehdottaneet mieleisiään tarkistuksia yhteiseen kakunjakoon. Tässä elinympäristömme muutoksista huolestuneen ikäihmisen lista. Koirien sekä ruokakuntien kakkos- ja kolmosautojen verotusta kovennettava. Autojen sallittuja enimmäisnopeuksia alennettava. Nuorten ajokortti-ikää korotettava 18 vuoteen. Kaupungeissa sähköpotkulautojen enimmäisnopeudet laskettava 10 kilometriin tunnissa. Sirkkeli- ja paukuttelijamopoihin asennettava äänenvaimentimet. Näin aluksi

Hetkinen sitten vouhkattiin kahvin loppumisesta. Saatiin hinta tuplattua. Kahvipinot kaupassa eivät ole pienentyneet eli pulaa ei ole ollut. Huijattu olo

Suomi selvisi kunnialla sotakorvauksista, nyt energiakriisi aiheuttaa vaikeuksia kansalaisten elämään. Eiköhän me niistäkin selvitä. Molempien vaikeuksien aiheuttajalla on sama osoite. Työtä se vaatii

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.