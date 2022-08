Kokouspalkkioiden maksu erilaisten valtuustojen kokouksista, maksujen erilaisuudesta oli mielipide (AL 26.8.). Minun mielestäni ei kenellekään pitäisi maksaa palkkioita. Tämä poistaisi eriarvoisuuden ja yksinkertaistaisi menettelyjä. Jos joku ryhmä haluaa ajaa omia etujaan, niin miksi siitä pitäisi vielä maksaa. Eli kun käytän äänioikeuttani, niin siitä myös kunnon korvaus. Ei tunnu hyvältä. Proteus

Viikonlopun venetsialaiset saivat aikaan Velaatassa melkoisen 'rumputulen. Linnut saivat mökkinaapureiden kanssa herätyksen puolen yön aikaan ja kuikat ääntelivät vielä pitkään. Onko järkeä rajata ilotulitteiden käyttö nimenomaan vesistöjen lähelle? Eikö tulet ja valot riitä? Ilotulitus on hetkessä ohitse, mutta rannan valoja on mukava katsella pimenevässä illassa. Ammutaan raketit mieluummin jossain muualla! Uneton yö

Miksi on pitänyt taas uusi festivaali järjestää Pyynikillä. Emmekö me Tampereen asukkaat saisi nauttia edes yhtä kesäviikonloppua ilman jatkuvaa hirveää festivaalien melusaastetta. Edes yhtä. Tilanne on mennyt sietämättömäksi. Loppu festareille

Kiitos Tiina Keskinen hienosta kirjoituksesta sunnuntain lehdessä! Eläimet ovat myös minulle läheisiä perheenjäseniä on kyse sitten hevosesta tai hiirestä. Ihmiset, jotka vähättelevät eläimen merkitystä, eivät ole kokeneet yhteyttä eläimiin, eivät ymmärrä mistä jäävät paitsi. Surullista. Eläinrakas

Kangasalan kaupungille miinuspisteitä sen haluttomuudesta luonnonsuojeluun. Nyt kaupunki kaataa Alasen kylältä liito-oravahavaintojen välistä ja niiden välittömästä läheisyydestä metsän. Esimerkillistä toimintaa

Tampereen Veden yhtiöittäminen on "suuri puhallus”. Selvityksen mukaan mikään tekijä ei tue yhtiöittämistä. Rahaa ei liiku ja kuitenkin väitetään, että tämä on taloudellisesti erittäin kannattavaa. Taseessa se voi näyttää hyvältä, mutta kassassa ei ole yhtään rahaa. Että näin. Papparainen

Haluan lyödä vetoa sen pölvästin kanssa, joka väittää, ettei vesilasku tule nousemaan jos Tampereen Vesi yhtiöitettäisiin. Miksi asia ei ollut minkään puolueen vaaliteemana jos kaikki on ok?

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on nimettävä katu Tampereella. Ato

Caijus, Kanervan erotti ministerin tehtävästä hänen oma puolueensa, jolle lukuisten kohujen jälkeen annetun lupauksen olla aiheuttamatta niitä lisää Kanerva rikkoi viimeisellä tekstarikohullaan. Paz

Hallituspuolueet näyttävät yhä uskovan sähköautojen pelastavan maailman, koska kaavailevat hankintatuille jatkoa. Näiden akkuihin perustuvan tekniikan takia, ne ovat pidemmän päälle luonnolle paljon tuhoisampia kuin polttomoottoriautot. Kaikki ei ole niin vihreää kuin annetaan ymmärtää, suuri puhallus? Jussi58

Mitä sähkön hinnan nousulla on tekemistä perusmaksun kansssa? Edellisessä nostossa perusmaksu nousi 3,98 euroa ja nyt 6 euroa! Perusmaksu on pysyvä eikä laske! Melkoisia rosvoja

Nyt on hallituksella näytönpaikka, kuinka he ratkaisevat suomalaisten selviämisen ensi talvesta. Muualla maailmassa tämä on ratkaistu muttei meillä. Eduskuntavaalit lähestyy

Jos taloyhtiö laskee asunnon lämpöä, kotihoidon iäkäs asiakas joutuu entistäkin enemmän lämmittämään sähköpatterilla. Sähkön kulutus lisääntyy ja työeläkkeestä laskut maksavan menot kasvavat. Taitettu indeksi ja raippavero pitävät huolen siitä, että vuosi vuodelta eläke pienenee. Koska väliaikaiseen valtion pelastamiseen tulee osaltamme loppu? Ikäihminen vuokralaisena kerrostalossa. Mistä tuki?

Mitä tapahtuisi, jos Suomi ja Ruotsi yllättäisivät Turkin jäädyttämällä Nato-hakemuksensa Turkin vaalien yli? Jos siis vaikka valta vaihtuisi. Tulipa mieleen

Mahtaakohan kenelläkään olla käsitystä, paljonko Suomesta katoaa hiilinielua uusien tieväylien, teollisuus- ja asuinalueiden alta? Epäilen. Ja vielä enemmän epäilen, että ei ole minkäänlaisia suunnitelmia, miten nämä menetykset kompensoidaan. Kiire tulee! Mitä jätämme jälkipolville?

Rikosilmoituksen onko kaupunki tehnyt henkilöistä, jotka viikonloppuna Hämeenkadun monikäyttöpylväisiin liimailivat luvattomia lappujaan? Kameravalvonnasta pitäisi löytyä siivouskustannuksien maksaja, eikä veronmaksajien piikkiin. Huolestunut

Hoitoalan työntekijät ryhtykää yrittäjiksi, niin voitte hinnoitella oman työnne arvon myös rahassa. Ei tarvitse riidellä palkoista. Yrittäjä

