Läheisen saattaminen viimeiselle matkalle ei ole kovin halpaa touhua. Olisi hyvä jos vainajan tilillä olisi runsaasti katetta väistämätöntä lähtöä varten. Olen tänä kesä saattanut omaiseni manan majoille ja ynnäsin yhteen kaikki kertyneet kulut. Hautajaiset pidettiin vain pienelle joukolle läheisiä ja muutenkin kaikissa hankinnoissa on noudatettu malttia. Silti matka hoitokodin sängystä kivipaaden alle maksoi noin 7 500 euroa. Joku sen aina joutuu maksamaan. Onneksi rahat riittivät. Omainen

Miten on mahdollista, että samaan aikaan kun kotitalouksia ajetaan sähkön säästötalkoisiin, valtio maksaa 2 000 euroa tukea, kun ostaa uuden sähköauton? Eikö tämä pyhä peltilehmä kuluta sitä samaa sähköä, jota pitäisi säästää? Kumma juttu

Mitkä ihmeen jouluvalot? Meillä laitetaan ulos valoa ja kauneutta sekä iloa silmille katsella syksyn hämärää ja talven pimeyttä. Ihanuus tulee pihamaallemme marraskuusta aina helmikuun loppuun saakka. Ei ole kukaan tullut valittamaan. Iloa valosta

Suomen teollisuuden käyttämästä puusta noin 10 prosenttia tuotiin Venäjältä. Nyt se otetaan Suomen metsistä, ja samalla hiilinielu pienenee. Se maksaa Suomelle noin 6 miljardia euroa. Kuitenkin sama määrä puuta jää hakkaamatta Venäjän metsiin ja hiilinielu siellä kasvaa. Ilmasto ei tästä siis muutu. MOT

Skuutteihin vain rekisterinumero ja vakuutus - näin vahingot saadaan maksettua ja pysäköintivirheet sakotettua, kuten muittenkin virhepysäköinnit. Tasa-arvoa kaikille

Pitkään on puhuttu siitä, että on kohtuutonta, kun sähkön siirto maksaa enemmän kuin itse sähköenergia. Tähän ei tietenkään saatu aikaiseksi ratkaisua lainsäädännöllä. Vihdoin asia hoitui. Nyt siirto on paljon halvempaa kuin energia ja aina vain paranee. Nikola Tesla

Tampereen veden yhtiöittämisellä on tarkoitus siirtää monopoli kansalaisten ja valtuuston vaikutusvallan ulottumattomiin. Tuon jälkeen yhtiön johto voi toimia asiakkaistaan välittämättä. Asiakas ei voi palveluntuottajaa kilpailuttaa eikä vaihtaa. Syntyperäinen

Tampereen vettä ei tule yksityistää. Osakeyhtiön tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, joten hinnannousu on varmaa yhtiöittämisen myötä. Vesi kuuluu kaikille. Kamoon