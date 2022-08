Presidentti Niinistön kannattaa harkita tänäkin vuonna Linnan juhlien järjestämistä. Siellähän koko maan johto juo boolia, tanssii ja ehkä jopa laulaa. Kuvat voivat levitä maailmalle, ja entä se turvallisuusriski? Mitä vain voi tapahtua juuri silloin. Sitten vielä ne jatkot

Mielellään pyöräilen kotikaupunkini maalaisympäristössä. Onko mahdollista bussivuoroissa, jotka kulkevat muun muassa Teiskoon, Lempäälään ja Kuruun ottaa pyörän mukaan? Peräosassa voisi olla pyörille paikka istumapenkkien tilalla aamupäivän ja iltapäivän vuoroissa? Pitkät bussilinjat saisivat uusia matkustajia. Edistyisivät myös ympäristöystävällisyys, terveys ja lähimatkailu sekä esteettömyys. Autoton senioripyöräilijä

Silloin kun valtioneuvosto joutuu kokoontumaan pikaisesti, tulisi jokaiselle osanottajalle tehdä alkoholitesti Suomen turvallisuuden vuoksi. Mikäli promilleja on, kotiin selviämään! Mikäli on huumetestejä, jotka paljastavat käytön välittömästi, sama menettely. Polvihousut ja tikkataulu

Kiitos Blockfest! Tänä vuonna hoiditte hienosti Alarannan alueen aitaamisen ja valvonnan. Ei tarvinnut häätää nuoria, jotka aiemmin ovat pyrkineet käyttämään pihoja ja jopa leikkialueita vessoinaan! Kotiin kulkeminen sujui helposti järjestysmiesten avatessa portit. Toinen asukas

Sairaanhoitajien lakon saa todella helposti loppumaan, kun päättäjien arvomaailma käännetään materiasta ihmisiin. Rahaa on kyllä riittänyt kaikenlaiseen materiaaliseen, mutta aina rahat ovat tiukassa ja lopussa, kun hoitotyön palkoista puhutaan. Rahaa tässäkin maassa riittää. Kyse on siitä, mihin sitä käytetään. Sairaat, vanhukset, lapset ensin

Ei ole kaupungilla sähköenergiasta pulaa, kun valaistaan kohteita kunnianosoituksina – olkoonkin kyseessä vaikka Ukraina. Tulevasta sähköenergiapulasta on tehty nyt iso mörkö ihmisille. Aurinko paistaa, koskessa virtaa vesi, tuuli tuivertaa. Miten se yhtäkkiä on kaikki stop talven tullen? Kansaa pidetään hölmöläisenä. Otetaan rahat pois sieltä mistä saadaan eli kaikilta sähkönkäyttäjiltä. Kuka sammutti valot

Hoitajat saadaan töihin uusimalla työajat – kuuden tunnin työaika nykyisillä palkoilla. Yövuoro olisi kaksi kertaa kuusi tuntia. Vapaat on saatava, ja ylityöt järjestettävä minimiin. Hoitajat, lähihoitajat ja sairaalahuoltajat tarvitaan tekemään omat työnsä. Kirjaamiskäytännöt on otettava tarkastelun kohteeksi, jotta niihin ei mene aivan liikaa hoitajan työajasta. Nokial likka

Asuntomessuilla oveton wc kerää kehuja. Pian kai lanseerataan asunto, jossa olohuoneen yhdessä nurkassa on keittiö ja toisessa pytty ja allas. Näin ei wc-asioinninkaan aikana joudu eristyksiin. Keittiön kohdallaan tätä nykyään lehtien mukaan pelätään. Haiharavvaari

Tampereen keskustassa asiointi on mahdotonta. Jos haluaa käydä, pitää tehdä tuntikausien selvitystyö ensin. Pitää tutkia, mitä tapahtumia on käynnissä erityisesti Nokia-areenalla ja Ratinassa, koska tällöin puoli keskustaa on suljettuna. Pitää tutkia mitkä kadut on suljettu, onko tunneli auki, ovatko bussit poikkeusreiteillä tai kulkeeko niitä lainkaan. Jos jotenkin pääsee paikalle, jalkakäytävät on tukittu potkulaudoilla. Ei ole vaivan arvoista. Ennen oli paremmin

Pääministeri Marinin tulisi erota välittömästi. Ilkka Kanerva joutui eroamaan ministerin tehtävästä paljon vähäpätöisemmästä syystä. Kanerva oli hoitanut ministerin tehtävät moitteettomasti. Caijus

Suomalaiset poliitikot ovat aina juhlineet, ryypänneet, saunoneet, laulaneet ja tanssineet, mutta niitä ei ole kuvattu ja päästetty someen. Marinin sijasta jahdattaisiinko niitä, jotka kuvia ja videoita ovat levittäneet? Onko teillä nyt hyvä mieli? Sanna on hoitanut loistavasti pääministeriytensä. Kiitos! Ihmisyyttä

Säästöä syntyy ajastamalla katuvaloja. Ikkunan alla valot paloivat tunnin auringon nousun jälkeen. Ei pilvisyys saa vaikuttaa. Ere

Miksi meillä liputetaan Ukrainaa? Meillä on ihmisiä, jotka elävästi edelleen muistavat sodan kauhut ja itse taistelivat Neuvostoliiton joukoissa taistelleita ukrainalaisia hyökkääjiä vastaan talvi- ja jatkosodassa. Ei ole oikein näitä asioita unohtaa ja ”kunnioittaa” Ukrainaa. Mietitäänpä

Niin totta kirjoitti Realisti (AL 24.8.) On työpaikkoja, joissa osa työntekijöistä vetelee omia narujaan ja peittelee tekemättömiä töitään viilaten esimiestä linssiin. Töissään tunnolliset tekevät toistenkin edestä töitä. Esimies ei sitä näe tai ehkä pomo pääsee helpommalla, kun ei puutu. Säilyy työpaikan maine, ainakin ulospäin puhtaana. Niin ei kyllä saada aikaan hyviä työntekijöitä, ei hyvää työilmapiiriä. Aikansa kaikella

Tervetuloa Naapurin täti (AL 24.8.) keräämään omenoita meiltä niin paljon kuin haluat! Jos löydät syömä- tai säilöntäkelpoisia tänä vuonna, niin kaikki saat viedä ja vielä ilmaiseksi. Moni omena päältä kaunis

Surkeata toimintaa Tampereen kaupungilta. Etukäteen hehkutettiin Ukrainan värein valaistua Tammerkoskea. Ei ollut, ei ainakaan kello 21.15! Eikä missään ollut tietoa ajasta. Siellä odoteltiin tunti turhaan. Ukrainan ystävä