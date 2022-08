Santalahti ei olisi enää kaunis, jos siellä järjestettäisiin konsertteja. Siellä olisi vain roskaa ja rikottuja paikkoja. Asukkaat lähiympäristössä kärsisivät tapahtumista. Onkiniemen asunnossa vierailija

Kiitos Tampere ihanasta festarikesästä. Alaranta sykki ja biletti! Yksi asia ihmetytti: Kuinka on mahdollista, että Alarannassa ei ollut koko kesän juhlimisen aikana ainuttakaan grilliruokaa myyvää kioskia auki iltaisin? Kova tarve olisi ollut ruoalle. Hurjat tienestit menivät sivu suun. Trefani

Tuntuu ihmeelliseltä, että tutkija kehuu Afganistanissa tehtyä operaatiota onnistuneeksi. Mielestäni lopputulos on kaikkea muuta. Valtio on täysin sekasortoisessa tilassa ja operaatioon sijoitetut miljoonat menivät Kankkulan kaivoon. Muru46

Mitä jos lopetettaisiin spraymaalien myynti muille kuin yrityksille? Sotkemisen vähentämiselle tulisi löytyä jokin ratkaisu. Haapalinna

Sähkön tukemista suunnittelevat, mutta tietävätkö nämä korkeat päättäjät, että on monia ahkeria ja säästäväisiä oman asunnon omistajia, jotka eivät saa mitään tukia. Usein he ovat jo ikääntyneitä, jotka ovat aina halunneet tulla omillaan toimeen. Nyt sähkölaskun helpottamista ehdotetaan asumistukien saajille! Näinkö on oikein, että yritteliäitä ihmisiä taas rangaistaan? Jokinen

Nimimerkki Eläkeläinen 88: Hienoa, että pääset Silmäklinikalle joka kuukausi. Niin hyvästä palvelusta minäkään en valittaisi. Minulle silmälääkäri kirjoitti lähetteen kiireelliseksi luokiteltuun sairauden hoitoon. Sain ajan neljän kuukauden päähän, mutta se ei pitänyt. Uudesta ajasta ei ole tietoa. Ei uusille asiakkaille