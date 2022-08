Ilveksen Särkänniemi-päivästä jäi käteen pettymys ja suru. Lapsen ihailema naisjalkapalloilija ei etukäteistiedosta poiketen tullutkaan tapahtumaan. Kun asiaa kyseltiin, selvisi, että pelaajalla ei ollut varaa maksaa 15 euron parkkimaksua. Asiassa ei ollut joustoa. Hän jätti kyytiläiset Särkkään ja lähti etsimään ilmaista parkkipaikkaa, jota ei koskaan löytänyt. Ilveksen miesten edustusjoukkueelle oli järjestetty bussikuljetus Kaupista Särkänniemeen. Näinkö asiat järjestyy Suomen suurimmassa jalkapalloseurassa? Tasan ei mene Ilves-karkit

Tampereen Santalahteen rakennettiin isolla rahalla komea tapahtumapuisto. Hakametsän jäähallin parkkipaikka ja Ratinanniemi ovat kuitenkin olleet tämän kesän festaripaikkoja. Koska tapahtumat siirtyvät Santalahteen? On meinaan komea tapahtumapaikka hienoilla maisemilla. Bilehile

Miksi molemmat linjat 9 ja 19 poistettiin Hämeenpuistosta kulkemaan Sepänkadun kautta? Ne olivat tärkeät linjat Tampere-talolle, Kalevankankaalle ja yleensä keskustaan. Voisi kai edes toinen palata edelliselle reitilleen. Vanharouva Näsijärvenkadulta

Kokoomuksen päämies Petteri Orpo on keksinyt ratkaisun Suomen kaikkiin ongelmiin: Lasketaan reilusti ansiotuloverotusta. Orpon pitäisi varmaan muuttaa Monacoon, jossa suurituloiset nauttivat veroparatiisista ja köyhiä ei ole haitaksi asti. Kokoomus ei ymmärrä, että Suomessa kaikki eivät ole rikkaita, ja veroakin pitää sovitusti maksaa. Iloinen veronmaksaja

Onko K-market ottanut oppia Lidlin mainoksista, joita ei näe edes suurennuslasilla, paitsi hinnat? Sipi

Neljän eri huonekaluliikkeen alennukset olivat tällä viikolla 50–80 prosenttia. Tuohan on tavallinen hintanne! Ilmoittakaa, kun alennus on 99 prosenttia, niin tulen tinkaamaan itselleni kulmasohvan. Matto kaupan päälle

Fortumin arvot ovat aina olleet ahneus, röyhkeys ja itsekkyys. Se on nähty jo kauan sitten ja monesta suunnasta. Sama johtaja oli takana, kun Nokia romahti. Miksi taas veronmaksaja kärsii, kun pörssiyhtiö mokaa? Voitot on jo käärinyt tuo johtaja ja varmaan siirtyy toiseen firmaan tuhoamaan sen. Miten on

Nimimerkille Ihmettelevä: vastaan Kyllä ulostetta pitää tutkia. Sairastan suolistosairautta, ja jo 10 vuotta on ollut hätä. Kun tulee, et ehdi vessaan Vaihdetaanko osia? Imodium

Marinin biletys ynnä muut oudot esiintymiset eivät ole sopivaa pääministerille. Arvostus putoaa kuin lehmän häntä. Kyllähän pääministerin täytyisi omat rajansa tietää. Kyllä tässä asemassa olevan ihmisen täytyy tajuta, mikä on sopivaa. Teini-iän pitäisi olla ohi! Ihmettelen suuresti

Eivät hoitajat kansliassa aikaa tappaakseen istu. Nykyään vaaditaan kaiken maailman kirjaamiset ja suunnitelmat tietokoneelle. Tämän paljon aikaa kuluttavan työn tarpeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä. Ennen oli paljolti paremmin, sanoisin. Yli 40 vuotta sairaanhoitajana

Nyt, kun emme ole enää Venäjän kavereita, voitaisiin Tampereella käytössä olevat nimet, kuten Siperia, Amuri, Plevna ynnä muut nimetä uudelleen paremmin tähän aikaan sopiviksi. Marjatta Hirvonen

Tampereen bussikatastrofista pitäisi saada paitsi yhtiön myös Nyssen vastuullisten tahojen päät pölkylle. Kun ei päättäjiä vedetä vastuuseen, mikään ei estä tekemästä huonoja ratkaisuja yhä uudestaan. Ei valtaa ilman vastuuta

Miksi ihmeessä sähkön kuluttajahinnat nousevat? Suomessa sähköä tuotetaan pääosin vesi-, tuuli-, aurinko- ja ydinvoimalla, joiden tuotantokustannukset eivät ole nousseet. Tuotanto myös kattaa lähes kaiken käyttötarpeen. Hallitus voisi tarttua tähän, eikä näperrellä venäläisten viisumiasioiden parissa. Ei Saksakaan kannata viisumirajoituksia. Nm

Nimimerkille Tuleeko kaksi vuotta täyteen: Olen niin samaa mieltä. Ihmettelen, ettei kukaan koordinoi Leinolan vanhan puolen katuvalo- tai muuta remonttia. Useasti olen ottanut yhteyttä kaupunkiin ja saanut viime vuonna vastauksen, että ennen talvea on valmista. Tietenkään ei tarkennettu, että minkä vuoden talvea tarkoitettiin. Nyt viimeksi sanottiin, että elokuussa valmistuu. Elokuukin on kohta ohi. Vastaus on siis, että tulee vähintään kaksi vuotta täyteen. Uskomatonta touhua

Hervantajärvelle rakentuvassa kaksiossa on 37,5 neliömetriä. Kuulostaa kyllä enemmän yksiöltä. Oi näitä aikoja

Jotta ei olisi pelkkää valitusta: Käyn kerran kuukaudessa Taysin silmäklinikalla. On ystävälliset hoitajat ja asialliset, kuuntelevat lääkärit. Varattu aika pitää. Kiitos! Eläkeläinen 88