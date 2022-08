Jos jokainen italialainen maksaisi euron päivässä enemmän ruoan alv:tä, Italian valtio saisi 25,5 miljardia vuodessa lisää verotuloja. Alv on nyt 4 prosenttia! Hanttapuli

Ennen Tampereella sanottiin nysse tulee. Nyt sanotaan eise tule. Käsitykseni mukaan kehittyvän ja vetovoimaisen kaupungin tunnusmerkkeihin ei kuulu katastrofaalisella tavalla epäluotettava, toimimaton joukkoliikenne. Omaan autoon pakotettuna siirtyvä

Kävin Kangasalan seudun Alkossa 5. elokuuta. Ostaminen ei sujunut, sillä nuoren kausimyyjän mielestä olin outo, ehkä päihtynyt. Vakuutin olevani vesiselvä ja tulleeni autolla. Ei auttanut. Ehkä horjahdin vähäisen polvivaivani vuoksi, joten puolikasta viinipulloa ei myyty. Poistuin järkyttyneenä paikalta. Kuinka Alkon kausimyyjällä voi olla tällainen valta päättää yksin asiakkaan kunnosta? Kuinka asiakas voi todistaa, ettei ole nauttinut pisaraakaan alkoholia? Tyrmistynyt turisti

Toive Keskustorin Kesäkeitaan ravintoloitsijoille: Hankkikaa langaton kutsulaite asiakkaillenne, ettei tarvitse kilpaa huutaa annosnumeroita. Kun monta yrittäjää huutaa yhtä aikaa, asiakas on ihmeissään. Hän ei voi asettua kauemmas istumaan, vaan joutuu odottelemaan ruokakojun läheisyydessä. 20 minuuttia seisoskellut

Yksi syy bussikuskien vähyyteen on heidän nykyiset työvuoronsa. Niistä tehdään semmoisia, että alalle ei suurta hinkua ole. On firman johtajien osaamattomuutta tai välinpitämättömyyttä, kun yllättyy tilanteesta. Hävetä saavat

Parvekkeellani on tai olisi mukava istuskella kello 15:een asti, kun aurinko alkaa vasta sitten paistaa. Harmikseni sen on todennut myös tupakoiva naapuri. Ei saastuteta omaa kotia. Puhalletaan savut naapurille. Harmistunut

Sain Postilta kirjeen. Siellä halutaan avata pankin minulle osoittama kirje, skannata se ja lähettää minulle sähköpostilla. Minun tulisi suostua tähän: "Posti ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä" . OmaPosti-palvelua

Työelämässä puhuttiin Tie-Line-controllista. Kyseinen säätö tarkoittaa, että kun tehtaalla on tieto tulossa olevasta kalliin sähkön hetkestä, sähkönkulutusta pudotetaan pahimmaksi ajaksi. Esimerkiksi osa hiomakoneista pysäytetään ennalta. Sähköyhtiöt voisivat tarjota samankaltaista hinnoitteluratkaisua kotitalouksille. Kuluttajat osaisivat ennakoida ja vältellä sähkön käyttöä, kun hinta on tulossa kalliiksi. Prosessi-inssi

Elokuu pitäisi muuttaa pääasialliseksi lomakuukaudeksi ja siirtää koulujen alku syyskuun alkuun. Kesäkuppilat saisivat pidemmän myyntisesongin. Komeana kesäpäivänä elokuun puolivälissä huomasin, että kesä on näköjään ohi, kun suurin osa kesäpalveluista on arkipäivinä suljettuina. Aivola

Miksi pyöräilijät jäävät autojen alle? Koska autoilijat opettavat, että auto väistää aina. Auto väistää pyöräilijää, kun pyörä tulee suojatietä pitkin, kolmion takaa, pihatieltä ja niin edelleen. Kuinka moni auto päästää kolmion takaa tulevan auton ihan huvikseen eteensä? Väistämisvelvollisuus

On ihan eri asia pitää luistelukenttä talvella lumettomana talkoovoimin kuin mennä valmiiksi kaupungin auraamalle. Vaikka ei olisi psykologian opintoja, jokainen ymmärtää, että nuorena kun oppii työnteon merkityksen, on vähemmän vaatimassa ilmaista rahaa. Kaikenmaailman tukiaiset

Mitä ihmettä on tapahtunut Ilveksen fysiikkavalmentamisessa kun "telakalla" on 14 vakiokokoonpanon pelaajaa? Ilves ykköseksi

Asun kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. Jos meillä syttyy tulipalo ja rappu on täynnä savua, yläkertalaisten on hypättävä ikkunasta. Viereiseen rappukäytävään ei ole ovea. Varmaan on näin monessa kerrostalossa. Joissain on vain yksi hissikuilu keskellä. Se paloturvallisuudesta

Matkustin tiistaina kolmella eri nyssellä ja kaikissa oli takaosan penkkirivien selustat töhritty maalilla ja ruokien tähteillä. Myös sivulasit oli sutattu umpeen. Ilkivalta näyttää olevan järjestelmällistä. Saivare

Ihminen kaipaa seuraa. Olisiko nyt paikkapula-aikana hyvä järjestää haluaville vanhuksille kahden hengen huoneita? Äitini oli vanhassa Kaupin sairaalassa tällaisessa huoneessa odottamassa jatkohoitopaikkaa. Oli juttuseuraa, ja yhdessä siirryttiin ruokailuun ynnä muualle. Kun muutto yhden hengen asuntoon toteutui, alkoi taantuminen nopeutua. R2