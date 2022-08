Soten rahoitusongelman ja tasa-arvon ongelmat voisi Suomessa ratkaista yhdellä halvalla iskulla: naisten pakollisella 13 kuukauden siviilipalveluksella sote-alalle! Saataisiin kaikille hoitajille kuulumattomille töille tekijät. Samalla nuoret saisivat työkokemusta jo ennen valmistumistaan. Nuorten aika kun on valtiolle ilmaista, koska ei kai meillä muuten pakollista asepalvelusta olisi. Armeijaan joutunut

Nimimerkki Tämä konsti toimii kirjoitti polkaisevansa jarrua, jos joku roikkuu puskurissa. Älkää ottako tuosta mallia. Jos aiheutatte tuolla kolarin, olette syyllisiä ja vastuussa. Nykyisin on lupa laittaa hälyvilkut päälle. Käyttäkää niitä mieluimmin. Huolestunut

Jossain on ylimääräistä rahaa, kun tutkitaan ulostetta kolme vuotta apurahalla! Ihmettelevä

Miksi vanhusten ulkoilu on kiven alla vanhusten hoitopaikoissa? Hoitajia kyllä istuu toimistossaan, mutta vanhukset kulkevat toimettomina käytävillä tai makaavat huoneissaan. Ei ihmisen ulos vientiin korkeakoulututkintoa tarvita. Nähty on

Ahneutta! Kuinka Kangasalan kaupunki kehtaa kaataa liito-oravilta vanhaa kuusimetsää? Kurre oksalla ylimmällä

Kun sähköstä tulee pulaa, kaikki maksuttomat sähköautojen latauspisteet tulee muuttaa maksullisiksi, varsinkin kuntien ylläpitämät. Maksaa joka käyttää

Paperiset aikataulut pitää saada jakoon ja aikataulukirjat myyntiin. Kaikki tietävät, minne ratikat kulkevat, mutta reittimuutosten takia ei ole vielä selvää, mistä bussit kulkevat. Pienestä puhelimesta on mahdotonta tutkia reittejä ja aikatauluja. Suurin osa tamperelaisista asuu muualla kuin ratikkareiteillä. Nm

Pitääkö jonkun kuolla, ennen kuin Ruskontiellä Lintuhytin kohdalla saadaan aivan käsittämättömät ylinopeudet loppumaan? Olen kaverini kanssa mitannut kellolla noin 130–160 kilometriä tunnissa nopeuksia lähes päivittäin. Nopeusmerkki siinä on 60 kilometriä tunnissa ja Lintuhytin risteyksessä 50 kilometriä tunnissa. Aivan järjetöntä touhua! Make

Yksi tapa syrjiä vanhoja on yleisten käymälöiden puute. Rakennusmääräyksin pitää vaatia, että kaikissa päivittäistavaraliikkeissä ja apteekeissa on asiakas-wc. Ravintolavessoja pitää saada käyttää olematta asiakas. Käytäntö on suomalainen häpeätahra. Maalaispoika

Sote natisee liitoksistaan, mutta taas ollaan innolla tuomassa uutta velvoitetta huumeiden käyttöhuoneiden muodossa. Yhtenä perusteena käytetään hoitoonohjausta, mutta mitäpä, jos ensin panostettaisiin hoitoon. Pelkkä hoitoonohjaus ei ketään paranna. Hoitoon tarvitaan ammattitaitoa, rahaa ja aikaa, mutta jostain syystä se ei koskaan kiinnosta ketään. Ei taida olla riittävän trendikästä. Kyllästynyt

Joka päivä saa lukea jälkiviisaiden kommentteja koskien Fortumin Uniper-kauppaa. Nämä viisaat voisivat julkistaa myös kommenttinsa ajalta, jolloin kauppaa suunniteltiin. Saisivat enemmän arvostusta kuin perästäpäin itkemisellä. Katse eteenpäin

Pelastustiellä Satamakadulla on jo viikon ollut nostolava auto yötä päivää pysäköitynä silloinkin, kun työntekijöitä ei ole paikalla. Olisi pelottavaa asua tuossa taloyhtiössä. Huolestunut tarkkailija

Voisiko Liikennelaitos laittaa bussin menemään Kissanmaankadulla Hakametsän ratikalle? Bussi 16 lopetettiin, ja kaikki bussireitit loppuivat Kampukselle tai Taysiin. Kävelin syksyn ja kevään Takahuhdintieltä bussille, vaan nyt on 20 minuuttia käveltävä kantamusten kanssa päästäkseni Hervantaan ratikalla. Kesät menevät mutta ei talven sohjot. Poikkiliikenne kadoksissa

Kansanedustaja Savio haluaa ottaa kivihiilen ja turpeen energialähteeksi ja moittii hallitusta energian hinnan noususta ja Fortumin toimista. Ilmaston lämpiäminen ei näytä häntä huolestuttavan, vaikka Espanja ja Ranskan eteläosat ovat kulottuneet, kärsivät vesipulasta, yli 40 asteen lämpötiloista ja maastopaloista. Cuando caliente el sol

Opiskelijat: juhlikaa vähemmän ja raha riittää hyvin ruokaan. Onhan ruoka nytkin tosi halpaa. Kun jättää juomisen vähemmälle, jaksaa opiskellakin. Tosi on

Leinolan vanhan puolen kadut ja osin piha-alueet on kaivettu auki viisi kertaa. Työt ovat kestäneet nyt 13,5 kuukautta ja jatkuvat yhä. Miten on mahdollista, ettei Tampereen kaupungilla ole instanssia, joka koordinoisi, että putket ja johdot saataisiin laitettua kerralla paikalleen? Kadut ja jalkakäytävät ovat paikkausten jäljiltä kuin tilkkutäkkejä, eikä yksikään kaivajista ole pessyt katuja? Tuleeko kaksi vuotta täyteen