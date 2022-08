Nokia-areenan jää on kuin mummon räsymatto – kiekkoa ei erota mainosten seasta

Nyt on Nokia-areenan jää kuin mummon räsymatto. Näillä silmillä ei erota kiekkoa mainoksien seasta. Ylämummo

Olen Nokia-areenalla katsomassa Ipan peliä, onhan siä Tapparakin. Yritän keskustella vieressä istuvan kaverin kanssa pelikatkojen aikana. Ei pysty huutamatta. Mikä idea ja kenen peukalon alla on pitää musiikkia napit kaakossa? Lapsilla on kuulosuojaimet, miksi? Vastatkaa vastuulliset! Desipeli

Hatanpään kiirevastaanotolla sain ensimmäisen ja viimeisen kokemukseni, jollaista en toivo kenellekään, ainakaan ikäihmiselle, niin kuin itse olen. En minä sinne pyrkinyt, vaan Acutan ystävällinen sairaanhoitaja soitti minulle ajan, koska heillä oli ruuhkaa. Mieslääkärin käytös oli niin töykeää, että jäin oikeastaan sanattomaksi, mitä ei yleensä tapahdu. Puheluita nauhoitetaan, mutta toivoisinpa, että tämäkin olisi mennyt nauhalle asiakkaan kohtelun parantamiseksi. Älä lyö lyötyä

Ratikkavaunujen väreistä kiisteltiin ja äänestettiin. Nyt niistä monet on töhritty omituisiksi ”taideteoksiksi". Hölmöydet jatkuvat määränpäiden nimissä, kuten Kaupin campus! Eikö parempaa pystytty keksimään? K.M

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta on jäänne tsaarin ajalta: valvonnan itsensä mielestä asiakas on pelkästään heitä varten. He ovat ylimystöä, jota palvellaan. Esitän tässä alkuvaiheen korjauksena rakennusvalvonnalle määrättäväksi samantapaista asiakastyytyväisyyskyselyä, joka toimii terveydenhuollossa. Ukko

Onko rokotuksia vastustava hoitaja oikealla alalla, jos ei usko lääketieteeseen? Lääkäreissä kieltäytyjiä ei juuri näe. Hans Lankari

Nimimerkille Ihmettelevä: Tilanne ravintola-alalla on yksinkertaisesti sellainen, että työntekijöitä ei ole. Moni lähti muihin hommiin tai opiskelemaan koronan myötä. Jos työntekijä pitää ansaitun lomansa, ketään ei saa tilalle. Ravintola on laitettava kiinni. Ravintola-alalla edelleen

Lapsenlapseni editoi pelivideoita kännykälläni. Yöllä sain kello kahden aikaan todella äänekkään viestin, jossa minua pyydettiin pelaamaan. Mediat oli puhelimessa laitettu äänettömälle. Kuinka moni vanhemmista on tällaisesta tietoinen? Vaarallista lapsille

En oikein ymmärrä yrittäjien YEL-ruikutusta. Yrittäjä kuulemma mieluummin käyttäisi ”henkilökohtaisia järjestelyjä”. Eihän tavallinen duunarikaan saa valita, hoitaako eläketurvansa henkilökohtaisin järjestelyin vai maksamalla pakollista TEL-maksua. Miksi yrittäjän pitäisi olla paremmassa asemassa? Samassa yhteiskunnassa