Miksi vanhemmat tuovat lapset mukanaan kauppa ostoksille silloin, kun heidän pitäisi olla jo menossa nukkumaan. Sama asia toistuu useita kertoja viikossa! Itkua ja riitelyä on aivan turhaan. Eivätkö nykyvanhemmat osaa järjestää asioita niin, että lapset ensin ja sitten vasta kaikki muu? Kaupan tädiltä terveisiä

Mihin on menossa Ilves-jalkapallo? Uusi areena valmistuu, ja joukkue on liigan huonoimpien joukossa. Muilta saadut lainat ovat joukkueen parhaimmistoa. Valmennusvastuussa olevat puhuivat kauden alussa vastaavansa pelaajien valinnasta. Joukkueessa on pelaajia jotka ei pääse kentälle. Miksi pitää mukana, jos ei taso riitä? Odottaako täydellinen mahalasku? Nyt tarvitaan osaajia, ei kavereita. Jääkiekko-Ilves mallina

Pääkaupunkiseudulla skuuttien käyttö yöllä on kielletty. Voisihan tuon Tampereellakin kieltää, niin Acutan ruuhkat helpottaisivat. Eeva

Fortum pitää kiinni suomen moderneinta kivihiilivoimalaa. Teho olisi 565 megavattia. Lauhdevesivoimalaitos pudottaisi sähkön hintaa radikaalisti, mutta se ei Fortumille nyt käy, kun sähköstä saa nyt hyvän hinnan. Taas kansalaiset maksavat päättäjien töppäilyt. Tippa

Halpaa energiaa pitäisi olla yltä kyllin saatavissa ja heti, jopa tuhlattavaksi asti. Kivihiiltä polttavia varavoimaloita vaaditaan käynnistettäväksi keskellä kesää. Samaan aikaan tuulivoima ja muu uusiutuva energia on ivailun kohde. Kyllä planeettamme tykkää! Ei huolen häivää huomisesta

Hallitus on tuomassa lakiesityksen ruuhkamaksujen käyttöönotosta eduskuntaan syyskaudella! Tämä merkitsee muun muassa tamperelaisille autoilijoille lisää maksettavaa jo korkeiden polttoainehintojen lisäksi. On tämä nykyisen hallituksen toiminta todella kansalaisten kyykyttämistä. Toivottavasti seuraavat vaalit tuo muutoksen nykyiseen politiikkaan. Timpuri

Liigajoukkueet pelaavat pikkupaikkakunnalla, ja junioreiden vanhemmat myyvät liput, makkarat ja kahvit. Meneekö pelin tuotto vanhempien kiekkoileville lapsille vai alasarjassa höntsäävien, työssä käyvien miesten kuluihin? Joutokaukalo

Pikku polkaisu jarrupoljinta autolle, joka roikkuu takapuskurissa, niin johan löytyy turvaväli. Tämä konsti toimii

VR lisää M-junavuoroja Toijalasta Tampereelle. Lisävuorot tulevat kello kymmenestä alkaen. Nyt aamuisin ei lähde kuin yksi vuoro tunnissa klo 07.11, joten työläiset ja opiskelijat täyttävät junan ääriään myöten. Miksi junavuoroja ei lisätä aamuruuhkaan, esimerkiksi klo 07.35? Tilaa raiteilla olisi runsaasti, joten sekään ei ole selitys. Kautsi

Sähkönsäästötalkoot on päivän agenda. Joku ehdottaa säästöksi kauppojen aukioloaikojen palauttamista vanhaan malliin. Ehdotus on inhimillinen. Sähköä varmasti säästyisi, mutta tärkeät yö- ja pyhälisät loppuisivat samantien pienipalkkaisilta työntekijöiltä kaupoissa. He tuskin kannattavat ehdotusta ja heitä on paljon. Suo siellä, vetelä täällä

Kuinka on mahdollista, että Suomessa tuhotaan toimivat järjestelmät kilpailun vapauttamisen nimissä? Tässä ovat poliitikot päätekijöitä. Ensin taksiliikenne, nyt sähkömarkkinat, ja ensi vuonna terveydenhoito lopullisesti. Eikä osata enää palkkojakaan maksaa. Ei edes perussuomalaiset käytä tilannetta hyväkseen. Kuluttajat on kuin lammaslauma