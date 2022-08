Sodassa kuolevalla miehellä on todellakin vähemmän ihmisarvoa – toisaalta me miehet ne sodat aina aloitamme

Sodassa kuolevalla miehellä on todellakin vähemmän ihmisarvoa. Toisaalta me miehet ne sodat aina aloitamme. Nm

Tampereen sähkölaitos on keksinyt riskittömän bisneksen. Myyvät vain pörssisähköä. Kaikki kulut siirretään katteiden lisäksi suoraan kuluttajalle. Pelle Peloton keksi aikoinaan pimeän valon. Nyt sitä saa ilmaiseksi, kun lopettaa sähkön käytön. Öljylamppu

Vielä 1980-luvulla pidettiin päihderiippuvuutta mielen heikkoutena. Nyt on sama tilanne vakavan ylipainon kanssa. Aika harva heistä oikeasti haluaa olla sellainen. Olisiko aika auttaa näitä ihmisiä ja heidän läheisiään, eikä vain nähdä heitä terveydenhoidon rasitteena? Ilman ulkopuolista oikeaa apua on vaikea selviytyä tästäkin addiktiosta. Apua kaikille tasapuolisesti

Nimimerkille Tampereen puolesta (AL 10.8.): Jos vetovoimaisen kaupungin kasvu ja kehitys häiritsee, voi muuttaa jonnekin vähemmän kehittyvään paikkaan – vaikka Kihniöön. Siellä pystyy huoletta takertumaan vanhaan ilman pelkoa isoista muutoksista. Jorma66

Koska Tampere, Helsinki ja Turku sekä muut kaupungit alkavat ennallistaa lähiöitään? Pitääkö maaseudun yksinään pelastaa Suomen luonto? Miksi vihreät eivät metelöi tästä asiasta? Civis

Rikkaat golfaavat, veneilevät, laskettelevat. Köyhät ulkoilevat, ulkoilevat ja ulkoilevat. On vissi ero eikö vain? Papusoppa

Poikakuoro Cantores Minores oli messussa 7.8. Teiskon kirkossa. Messukylän seurakunnalta liikeni yksi pastori toimittamaan ehtoollisineen. Säästösyistäkö vai eikö muista seurakunnista saanut apua? Kiitos kuorolle ja sen johtajalle taidokkaasta osallistumisesta ja pastorille sanasta, rauhallisuudesta ja erinomaisesta tilannetajusta. Haloo

Alzheimeria sairastava mummuni kaatui ja joutui sairaalaan. Häntä on siirrelty Taysin ja Rauhaniemen väliä ja joka kerta kännykkä on jäänyt edelliseen paikkaan. Omaiset soittelevat sairaalaan ja yrittävät saada yhteyden. Hoitajat etsivät puhelinta. Omaisten pitää hakea edellisestä paikasta kännykkä ja viedä mummulle. Voisiko seuraavalla kerralla mummulta kysyä, otetaanko puhelin mukaan? Säästäisi hoitajien aikaa oikealle työlle. Mummu ei muista itse

Sepelkyyhkyn metsästys alkoi. Säännöllisesti kuuluu yhä siellä täällä sepelkyyhkyyn huhuilua eli sen laulua. Minkään muun lintulajin laulua ei enää kuulekaan! Linnuilla laulu on yleensä merkki uusintapesinnänkin aloittamisesta. Jos näin on nytkin, metsästyskausi alkaa ihan liian varhain. Lintujen ystävä

Nykyhallitus on jakanut velkarahaan pohjautuvia avustuksia avokätisesti sinne ja tänne. Kun maksun aika tulee, meno jatkuu, mutta autonkäyttäjän kukkarolla käydään varmasti jonkin kummallisen jakeluvelvoitelisäveron perusteella. Nyt on laitettava stoppi seuraavissa vaaleissa autoilijan jatkuvalle kyykyttämiselle! Bensalenkkari53

Jos kolme naapuria ottaa biojäteastian kimpassa, kuinka lasku jaetaan? Kyseessä ovat viisihenkinen perhe, lapseton pariskunta ja yksinäinen mummo. Jaetaanko kolmella vai pääluvun mukaan? Tasapuolisuutta

Nyt muutetaan säästösyistä asfalttipintoja sorateiksi. 50 vuotta sitten TVL:n ylijohtaja Väinö Suonio totesi, että öljysoratien kunnossapito maksaa kaksi kertaa asfalttia enemmän ja soratien kolme kertaa enemmän. Mikä on tässä välissä muuttunut? Inssi

Tampellan ja Ranta-Tampellan kadut ja suojatiet on tehty vaarallisiksi jalan, pyörätuolilla ja rollaattorilla kulkeville. Rotvalli voi olla madallettu toisella puolen suojatietä, mutta toisella puolella korkea. Vähän väliä on epätasaisia kivetyksiä, joiden rakoihin työnnettävät pyörätuolit tökkäävät. Suosittuun kahvioon ei pääse lainkaan pyörätuolilla. Korkeat kivetykset joka puolella. Miten tällainen perustyö on onnistuttu tekemään vailla osaamista? ST

Nimimerkille Tak: Totta kai turvallinen ajoväli pitää olla. Ei suomalainen autoilija ilkeyttään roiku toisen takapuskurissa. Kun suurimmassa osassa kaupunkien liikennemerkkejä on joko 30 km/h tai 40 km/h ja rattien takana istuu maailman innokkainta rallikansaa, niin ei se mene kaasujalan kanssa yksi yhteen helposti. Mihinkäs tiikeri juovistaan pääsee? Leinolan Sepi

Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle tiedoksi, että keskiviikon palvelunestohyökkäyksen tekivät ne 250 pysäkeillä kyytiä odottanutta koululaista ja heidän vanhempansa, jotka yrittivät löytää tietoa, milloin Nysse on tulossa. Toivon että Periviita sekä Pirkanmaan tilausliikenne oy:n toimitusjohtaja Helke osaavat tehdä oikeat johtopäätökset. Nyssen käyttäjä