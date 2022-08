Grynderit määräävät Tampereella, eivät kaupunkiarkkitehdit. Uudenkylän puisto on tarkoitus hävittää ja siinä oleva ilmainen pallokenttä. Nytkin siinä on harjoitukset menossa ja iltaisin pienet pojat käyvät isiensä kanssa pelaamassa. Kuka lahjoo ja ketä?Mikä on se rakennusfirma, joka sai luvan tuhota tämän puiston ja kentän? Järki käteen

Halusimme viedä ulkomaalaiset ystävämme heinäkuussa syömään johonkin hyvään ruokaravintolaan Tampereella. Hämmästykseksemme moni ravintola oli kiinni koko heinäkuun! Ilmeisesti ravintola-alalla ei sitten mennyt huonosti ja tehty tappiota koronan vuoksi, jos on varaa sulkea ravintola parhaaseen loma-aikaan! Ihmettelevä

Tampereen paras hiljainen puisto uhrataan, kun Soukanpuisto rakennetaan koirapuistoksi. Kekkosenkadun viereltä poistettiin autojen jyminältä suojannut meluaita. Suuret vuosikymmenien ikäiset lintujen pesäpuut on kaadettu. Kuka Tampereen päättäjistä tuhoaa asukkaiden lähipuistot? Tiiviisti rakennettujen kortteleiden asujat tarvitsevat vehreyden viileyttä kävelymatkan etäisyydellä. 4.kerroksen asuja

Kovasti meitä kansalaisia painostetaan lupiinien ja kurtturuusujen hävittämiseen. Pääsyylliset eli valtio ja kunnat ovat aivan hiljaa. Hävittäminen on aloitettava maanteiden laidoilta. Ruiskut liikkeelle ja heti. Muuten tämä peli on menetetty. Tehkää jotain!

Ärsyttää, kun toitotetaan, että elämme koronan jälkeistä aikaa! Emme elä koronan vaan koronarajoitusten jälkeistä aikaa. Korona voi hyvin. Ilmaantuvuus on noin kaksinkertainen viime elokuuhun verrattuna. Termit kohdalleen

Miksi kaupunginvaltuutetut eivät yksinkertaisesti kiellä sähköpotkulautayhtiöiden toimintaa Tampereella kokonaan? Lautailun haitat ovat valtavat, hyödyt olemattomat. Yhtiöthän eivät edes tulouta kaupungille senttiäkään. Voitot menevät yhtiöille, ja haitat jäävät kaupunkilaisten maksettavaksi ja kärsittäväksi. Luulisi olevan yksinkertainen valinta. Ihmettelenpä vain

Yritin tietokoneella ilmoittautua kaupungin liikunta ryhmään. Olin tutustunut ilmoittautumiseen edellisenä iltana huolella, jotta olisin sitten valmiina aamulla klo 9. Kun sai varata ajan, ryhmäni kohdalla luki "olette varalla”. Ihmettelen, milloin ne ajat on annettu. En ollut hidas. Linnainmaalla on paljon 60-vuotiaita ja sitä vanhempi, jotka haluaisivat hoitaa kuntoaan. Kehonhuolto ryhmiä tarvitaan enemmän. Varalla

Mitkä mahtavat maassamme oikeasti olla juurisyyt niin aikuisten kuin lapsien mielenterveysongelmiin? Nyt jo kesälomien jälkeen puhutaan uupumuksesta! Lapset seuraavat somea, ja heilläkin alkaa olla uupumista. Suomalaisten kestävyys on tätä nykyä nolla. Miten tähän on tultu?

Hienoa, että jotkin kaupat ovat julistautuneet kiusaamisvapaiksi, mutta ihan ensiksi kiusaaminen pitäisi saada loppumaan kouluissa. Siellä on helvetti edessä taas monella koululaisella opettajien, kuraattorien ja rehtorien kauniista puheista huolimatta. Äiti

Työllisyysjohtaja Saarelta erittäin järkevä kannanotto hoitajapulaan! Olin aikoinaan nuorena opiskelijana kesätöissä sairaalassa, jossa oli käytännön työtehtävissä palkattuja hoitoapulaisia ja laitosapulaisia! Aivan mahtava työporukka! Miksi tämä ammattikunta on lopetettu? Sairaanhoitaja

Kyllä kauhulla katson noita mopopoikia ja moottoripyöräilijöitä, jotka shortsit jalassa t-paita päällä ilman ajohanskoja tennarit jalassa ajelevat. Olisi itselläni ollut rumaa jälkeä, kun moottoripyörällä kaaduin. Onneksi selvisin vain mustelmilla ja kipeillä paikoilla. Eppan

Eikö autoliikkeen petoksista vastaavia henkilöitä muka saada vastuuseen? Omaisuus takavarikkoon ja maksut rullaamaan, kunnes kaikki on korvattu. Löperö suhtautuminen tuo yhä uusia hämärämiehiä rikoksia tehtailemaan. Parempi uhrata rikollisen elämä kuin antaa uhrien kärsiä. Pirkkalan Arska