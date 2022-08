Ensimmäisenä sähkön säästötalkoisiin voisivat osallistua tietokonepelien pelaajat. Tietokonepelien pelaaminen ei ole mitenkään välttämätöntä kenellekään. Monopoli

Kiristyneessä tilanteessa sähköpotkulaudat tulisi ensimmäiseksi kieltää. Aivan sama, kuka niiden sähkön maksaa, koska se on yhteisestä energiasta pois. Laudat ovat järjetöntä tuhlailua myös terveydenhuollon niukkojen resurssien näkökulmasta. Kauppojen "maksuttomista" sähköautojen latauspistokkeista lasku pitää antaa asiakkaille. Tasapuoliset säästötalkoot

Poliisi ei ehdi vahtimaan jokaista hölmöä kuljettajaa. Kysykää kepulaiselta rahaministeriltä, miksi hän haluaa jakaa reilut sata miljoonaa euroa ylimääräistä lapsilisää ja samalla ei anna poliisitoimintaan 30 miljoonaa lisää. Hakeeko Saarikko ääniä tuleviin vaaleihin vai miksi haluaa kaltaisilleen todella hyvätuloisille lisää rahaa jaella? Huonoa politiikkaa

Oli virhe, kun poliitikot sallivat sähkön viennin pörssiin ja yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat. Sähkön hinta irrotettiin tuotantokustannuksista ja vapautettiin ahneelle spekuloinnille. Samat pelurit myyvät sähköä pörssiin ja ostavat sen pörssistä ja myyvät kuluttajille. Kuka hinnoittelisi halvalla? Kansalaiset maksavat, kun on pakko. Monopolin on helppo hinnoitella. Maksumies

Akseli Ekola puolusti kirjoituksessaan YEL-lakia. Hän on varmaan valmis maksamaan monesta palvelusta tupl hintaa ja välttämään tuotteiden tilaamista netistä halvemman hinnan vuoksi. Entinen pienyrittäjä

Nimimerkki Joketta moitti Suomen maailman kalleinta ruokaa. Myös ruuan tuottaja tarvitsee palkan työstään. Se on vastikkeellista tukea. Suurin osa ruuan hinnasta menee teollisuudelle ja kauppaan. Ruoka omasta maasta on huoltovarmuutta. Palkka työstä

Nyt ratikan aikaan emme ole käyttänet bussia ollenkaan, kun lähin bussipysäkki on 600 metrin päässä jyrkän mäen takana. Ratikkaa olemme käyttäneet vain muutaman kerran. Silloinkin on pitänyt mennä omalla autolla lähimmälle pysäkille, jossa on maksullinen pysäköinti. Luvattu joustava syöttöliikenne ratikalle puuttuu edelleen. Omaa autoa käyttävä eläkeläismummo

Sähkön säästäminen on tulossa pakolliseksi nykyisessä tilanteessa. Helpoin tapa säästää sähköä on rajoittaa kauppojen aukiolo entiseen malliin, sillä myynti ei lisäänny vaikka kaupat olisivat aina auki. Kyllä ihmiset osaavat tehdä ostokset kuten ennenkin. Toinen säästökohde on digiloikan pysäyttäminen, sillä se syö todella paljon sähköä. Kaikki sovellukset eivät ole todellakaan välttämättömiä. Käteinen kunniaan

Ei ole sähkön hinta vielä tarpeeksi korkea, jotta saataisiin valosaastetta vähenemään. Niin aamuin kuin illoin katuvalot ja pihavalot palavat useita tunteja turhaan, kun aurinko on vielä korkealla. Säästö on pienikin säästö. Ottopoika

VR jätti työhön menevät ihmiset Viialan seisakkeelle maanantaiaamuna. Miten korvaatte? Täältä kun ei kulje edes linja-autoja Tampereen suuntaan! Unohdetut vai hylätyt

Kiitos Liisa Huhdan hyvästä pohdinnasta (AL 9.8). Iso tekijä suorittamiseen ja pinnistelyyn on henkilön oma vaativuus itseä kohtaan. Sen tunnistaminen, siitä höllääminen ja itsemyötätuntoisempi suhtautuminen estää parhaiten uupumista ja saa vieläpä aikaiseksi parempia tuloksia pitkällä aikavälillä. Tunnetaitoja kouluun

Nimimerkki Sipi ihmettelee (AL 8.8.), tarvitaanko lomalta palatessa psykiatria peräti! No eivät varmasti kaikki tarvitse. Kuitenkin jatkuvasti kirjoitetaan ihmisten ongelmista, esimerkiksi jos tissutteluputki on jäänyt päälle tai työpaikkakiusaajat odottelevat innokkaina uhriaan. Ei siinä hihkuta töihin mennessä. Apuja tarvitaan, jos edes pääsee vastaanotolle! Työniloa

Ratikka on surkea virheinvestointi, joka palvelee vain pientä murto-osaa tamperelaisista. Nyt tätä virhettä yritetään peitellä uudella sumuverholla: turhilla laajennushankkeilla! Nämä pitää laittaa ehdottomasti jäihin veronmaksajien nyt jo kohtuuttoman rasituksen vähentämiseksi! K.M

Tammelantorin siisteyteen auttaisi huomattavasti, jos sinne laitettaisiin useita kunnollisia kannellisia roskiksia. Tällä hetkellä siellä ei ole käytännössä minkäänlaisia, joihin roskat voisi laittaa ja linnuilta suojaan. Maalaisjärki

Sipilän hallitus leikkasi hoitajien lomarahoja 30 prosenttia. Voisiko hoitaja pulasta kärsivä Suomi palauttaa takaisin tuon? Arto

Tasanteella suuri koivu on kaatunut Lulu-nimisen veneen päälle. Lenkkeilijä