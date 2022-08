Jalkakäytävien päällystäminen epätasaisilla laatoituksilla on julmaa leikkiä. Tampellan esplanadilla ja Juhlatalonkadulla ovat tummat isommat laatat sentin korkeammalla kuin niiden ympärillä olevat pienemmät, vaaleammat laatat. Kadut on tasoitettava. Pompotus tuo kipuja pyörätuolissa istuvalle ja on vaarallista kävelytelineen varassa tasapainoa etsivälle. Tasainen kulku

Ei ihme, että terveydenhuollon takaisinsoittopalvelu ruuhkautuu, kun sitä kuormitetaan kyselysoitoilla. Ei malteta edes 1,5 tuntia odottaa lääkärin soittoa. Hän kuitenkin hoitaa soitot muun työnsä ohessa, ja tärkeämmät työt on hoidettava ennen soittoaikoja. Maalaisjärki käyttöön

Taysin ja Kaupin kampuksen päätepysäkin välillä kukaan ei maksa ratikkamaksua. Joka päivä näen sitä. Olisi terveellisempää kävellä. Petteri

Kyllä hallituksen pitää löytää miljardi euroa soten toimeenpanoon, kun italialaisten asuntoremontteihin on löytynyt rahaa, ja saksalaisten kaasulaskujen maksamiseenkin lähemmäs 10 miljardia euroa. Perusterveydenhoito kuntoon

Ajatus, että selvyyden vuoksi aina auto tai polkupyörä väistäisi, on yhtä älytön, kuin että Toyota väistäisi aina Volvoa. Tilanne ratkaisee, ei ajoneuvo. Säännöillä voidaan optimoida sujuvuus ja turvallisuus. Tärkeimmät säännöt oppii normijärjellä hetkessä, ja lähes kaikki säännöt muutamassa päivässä. Ajokortti pyöräilijöillekin

Peräänajolta välttyisi, jos pitäisi kunnollisen turvavälin. Suomalainen autoilija on ilkeä liikenteessä, kun roikkuu liian lähellä edellä ajavaa. Tak

Nimimerkki Maalaisjärki pohti, miksi ei meillä Suomessa sähköbusseissa ole aurinkopaneeleita katolla. Syy on siinä, että niistä Suomessa kesällä saatava teho riittäisi sisävalaistukseen, mutta ei talvella edes siihen. Bussi kuluttaa kesällä noin 1 kW/km ja talvella 30 prosenttia enemmän. Sisälämpö sähköbusseissa hoidetaan dieselillä. Valoa kansalle

Matkustin yöllä lentoasemalta taksilla keskustaan, kun lento oli pari tuntia myöhässä. Kysyin kuljettajalta hintaa ja hän vastasi, että se on 50 euroa. Lopulta hinta keskustassa olikin 56,60 euroa, kun halusin kuitin. Pimeänä halvemmalla

Natoon liittyminen tietää sotaa. Voi ihmisiä

Ilmastonmuutosta hillitsevät teot ovat varmasti hyviä, mutta ehkä tätä asiaa ei ole loppuun asti mietitty. Sähköä ei riitä kaikille. Kun tätä kirjoitan, on sähkön pörssihinta 106,8 snt/kWh. Siis yli euron! Kaksi hiilivoimalaa on ajettu alas, turvetuotannon koneet ja laitteistot on ajettu alas tuuli- ja aurinkovoimaan siirtymisen takia. Suomi on sähköautoinen 2030-luvulla. Kasvotkin vihertää kun näkee sähkölaskun

Mietinpä vain pyhässä yksinkertaisuudessani, että onko tämä länsi–itä-jaottelu enää nykypäivää maailmanpolitiikassa. Eikö siinä samalla syyllistytä jonkinasteiseen rasismiin? Me paremmat länsimaat ja nuo pahat itämaat. Kiinasta katsottuna USA kuuluu itään, maapallo kun kuulemma on pyöreä. Mietiskelytieteiden maisteri

Kiitos ystävälliselle tuntemattomalle, joka palautti rannalle jääneen kirjani kirjastoon. Hajamielinen auringonpalvoja

Käteisautomaatti tarvitaan Tampellaan reippaasti. Lähimmät automaatit, pankit ja S-kaupat ovat kortteleiden päässä vilkkaasti liikennöityjen ajoneuvo- ja raitiovaunukatujen takana. Tampelloissa on 10 000 asukasta. Arki toimivaksi

Aivan ihanan pörriäisbuffetin näin Näsinkalliolla! Lila

Ainakin parikymmentä vuotta sitten Jerseyn saarella huumeiden käyttöongelmat oli ratkaistu suoraviivaisesti: Kukkulalla oli aidattu vankila, johon huumeiden käyttäjät sijoitettiin ”vieroitukseen”, kunnes riippuvuudesta oli vapauduttu! Turha paapominen ei auta ketään! Irti huumeista

Ei mitään osittaista viisumikieltoa. Täydellinen viisumikielto ja raja kiinni. Nm

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö. Se tekee vuosittain 12 miljoonaa ateriaa mm. päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja ikäihmisten asumispalveluissa. Se myös siivoaa yli 400 kiinteistössä. Mitä olette päättäjät ja yrittäjät mieltä siitä, että kunnat toimivat näin isosti kilpailluilla markkinoilla ja että näissä hankinnoissa on sitouduttu yksittäisen suuren palveluntarjoajan käyttämiseen? Monopoli vai monituottajamalli

Ilkivallasta aiheutuu yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Lapsiperheiden veroja on korotettava roimasti. Pappa betalar