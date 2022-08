Sodissa ja konflikteissa aina korostetaan sitä, että naisia ja lapsia tapetaan? Saako miehiä sitten tappaa vapaammin? Onko miehellä jotenkin vähemmän arvoa kuin naisella ja lapsella? Eivät kaikki miehet ole sotilaita. Mitä?

Millä tavalla tamperelaiset naisurheilijat ovat esimerkkinä nuorille tytöille, kun he käyttävät urheiluhousuina narubikineitä. Kysyn vain

Pitkänniemen sairaalamuseolle ehdottomasti ainut oikea paikka on kulkutautisairaala Kaakinmaalla. Rakennus on prikulleen oikea ja alue valmiiksi historiallinen. Klingendaali ja Pirkanmaan musiikkiopisto ovat hyvät, historiaa havisevat rajanaapurit. Eteläpuisto on säilytettävä keskustan henkireikänä ja mikä paremmin tuo rauhaa kuin sairaalamuseo kulkutautisairaalaan. Täältä lisäkäsiä muuttoon

Pentti Heinonen mielipidekirjoituksessaan (AL 4.8.) osoittaa täydellistä ymmärtämättömyyttä Venäjän hyökkäyssotaa ja sotarikoksia kohtaan, jotka tapahtuvat Euroopassa. Suomi on EU:n jäsen ja siksi meidän tulee sulkea rajat venäläisiltä, jotta he ymmärtäisivät olevansa hylkiöitä EU:n silmissä. Muut kaukaiset sodat eivät Suomelle kuulu, mutta Venäjä on rikollista sotaa käyvä rajanaapuri. Venäjä on sotarikollinen

Minulla oli nimipäivä toukokuun puolessa välissä ja joku oli lähettänyt minulle onnittelukortin. Se tuli perille 28. kesäkuuta. Kortti viipyi matkalla puolitoista kuukautta. Ei voi muuta kuin ihmetellä postin kulkua. Tuula

Suomessa murehditaan huumeisiin menehtyneitä. Vanhuksia kuolee moninkertainen määrä puutteelliseen hoitoon. Ovatko valinnat hoitotarpeesta ihan kohdallaan? Hp

Olen samaa mieltä Pylväs hyökkäsi -nimimerkin kanssa. Huonokuntoinen auto tai suojaamaton pylväs ei aiheuttanut Savonlinnan kuolonkolaria. Kuskin valinnat

Talouden tasapainottaminen on nyt tärkeää niin valtiolla kuin kansalaisilla. Kun pakolliset menot lisääntyvät, on säästettävä jostain. lisävelan ottaminen on ongelmien siirtämistä tulevaisuuteen. Kaikkea ei voi saada

Kansalaiset ovat olleet huolissaan luonnonniittyjen puuttumisesta kaupunkialueella. Huolestuneet voivat tutustua Tampellan Esplandin varrella lähellä Ranta-Tampellaa oleviin luonnonniittyihin, jotka jatkuvat pitkälle Lapinniemen suuntaan. Sieltä löytyy runsaita pujokasvustoja. Allergiasta kärsivät eivät kiitä

Miten on mahdollista, että Sulkavuorelta Koivistonkylässä kaadettiin iso alue mäntymetsää väärästä paikasta? Nyt kaadetaan vierestä uusi alue. Kuulemma oli suunnitteluvirhe. Kuka näitä suunnittelee? Älli ja Tälli?

Tekstareissa (AL 7.8) löytyi henkilö, joka on kokenut ratikassa saman inhan lemun kuin minä! En siis ole ainoa. Aluksi yritin ajatella, että haju johtuu uutuudesta, mutta lemu vain voimistuu. Pisuaari tai jopa lantala siitä löyhähtää. Pesuaineet vaihtoon nopeasti. Ei nirppa

Minä ja moni muu haluamme säilyttää Tampereen entisellään. Olemme kyllästyneet tähän jatkuvaan rakennusbuumiin ja vouhotukseen. Haluamme säilyttää vanhan tutun Tampereen. Nykyinen meno on aivan sydäntäsärkevää. Kuka on vastuussa – kaavoittajat, grynderit? Kuka tätä sirkusta johtaa ja haluaa? Tampereen puolesta

Älä aja päälle. Koulut alkavat, ja ekaluokkalaisiakin on liikkeellä. Poliisi taitaa tarkkailla vilkkaimpia paikkoja. Yksi partio voisi tarkkailla Hervannassa Elementinpolun liikennettä. Sehän on kevyenliikenteenväylä, mutta liikennettä on päivittäin trukeista rekkoihin. Laita sinne sitten koululainen sekaan. Koulut käyty

Sama juttu Ylöjärvellä liikennemerkkipäätöksiin (AL 8.8. ). Asematien useampaan suojatiehen on jo yli vuosi sitten pyydetty selkeytystä: kolmioita pyöräilijöille kohtiin, joissa on pyöräilijän väistövelvollisuus. Täytyykö taas kolahtaa? Mikä maksaa

Nimimerkki Pikku työ kyselee talkoohengen perään. Sille kävi vähän katalasti, kun sekin laitettiin verolle! Vanhanliiton mies

Tiedoksi nimimerkille On saivare. Koivistonkylän merkki on ajoneuvoilla ajo kielletty -merkki, jota on loivennettu lisäkilvellä työmaa-ajo sallittu. Saisi olla vaikka hamaan tulevaisuuteen saakka, niin blokkaa paremmin mopoautoja ja mopoja kävelytieltä. Sallii kuitenkin puistotyöntekijöiden ajaa ajoneuvoillaan. Jukka

Ennen vanhaan oli hellahuoneita eli kaikki toiminnot olivat samassa huoneessa: hella, heteka ja ruokapöytä. Ilmeisesti oli toimiva systeemi, koska 50 vuotta on kulunut ja samaan on palattu. Hellahuone