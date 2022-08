Nyssen pitäisi palvella kaikkia matkustajia vai miten on? Nyt on yhdenvertaisuus täysin jätetty huomioimatta, sillä aikatauluja ei ole painettuna version saatavilla! Bussia matkustamiseen tarvitsevalla pitäisi olla tietokone tai älypuhelin. Kuka maksaa nämä ja opastuksen niille ihmisille, joilla ei kyseisiä tarvikkeita tai osaamista ole? Tämä nettiin siirtymisen päätös rikkoo räikeästi ihmisoikeutta. Aikataulut tai edes linjakohtaiset paperiset aikataulut on palautettava! Mumma

Yksi konkreettinen innovaatio sähkön säästämiseksi on lopettaa sähkösaunojen lämmitys tai ainakin harventaa lämmityskertoja. Lämmitämme saunan kerran vuodessa, joulun välipäivinä. Ulkomailla vietettyinä vuosina totuttiin siihen, että itsensä saa puhtaaksi ilman saunaa suihkussakin. Viiden minuutin suihkusuositusraja tuntuu sopivalta. Kolmekin minuuttia riittää, riippuen tietenkin suihkuttajan ominaisuuksista. Sähkösauna on saunan irvikuva

Poliisin tehtävä on lain, järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen. Sähköpotkulautailijat rikkovat Tampereella lakia ja aiheuttavat vaaraa joka päivä ajamalla jalkakäytävillä. Poliisi on tietoinen asiasta. Poliisi ei tee mitään. Poliisi ei hoida lakisääteistä velvollisuuttaan. Miksi? Kerran piti poliisi ratsiaa Satakunnankadulla. Ei sakottanut, neuvoi vain. Kun poliisi lähti, laiton ralli jalkakäytävällä jatkui heti. Sakkoa väärin lautaileville

Jotain tarttis tehdä, että Jankan Alasniitynkadulla moottoripyörien ja autojen törkeät ylinopeudet loppuisivat. Ne ovat olleet sellaiset jatkuvalla syötöllä jo 30 vuotta. Mikä kumma on, kun poliisi ei saa tänne nopeusvalvontaa? Ajokorttia lähtisi kuin liukuhihnalta hyllylle. Poliisi on ystävä

Nimimerkille Stoppi lätkämielivallalle (AL 5.8.): Tappara ja Ilves ovat tehneet sopimuksen TKL:n kanssa ja siitä maksaneet. Eivät TKL:n muut asiakkaat niitä lätkäihmisten ilmaisia matkoja maksa. Mikä tahansa muukin seura voi halutessaan neuvotella ja solmia samanlaisen edun faneilleen. Ei sitä kukaan estä. Tapparafani

En osta enää yhtään lippua Tampere-talolle. Kilpeläisen konsertti peruttiin kaksi kertaa, eikä rahaa saanut takaisin. Pettynyt

Kyllä ministeri Saarikko puhuu tiukoista ajoista, kun palkansaajan verotusta pitäisi alentaa. Kyllä on rahaa jakaa maalla asuville joka valitukseen. Suomessa syödään maailman kalleinta ruokaa, kun otetaan huomioon kaikki tuet ruuan tuottamiseen. Joketta

Mitä etuja hallitus lupaa lukuisille yksinäisille ja perheettömille? Eikö heillä ole ihmisarvoa? Veroja lisää ja pidempiä työpäiviä, jotta muiden laskut saadaan maksettua valtionvelan lisäksi. Miten on

Aki Lindén ei löydä hoitajia sairaaloihin, puhumattakaan vanhustenhoidosta. Varmaan onkin sitten hoitajia jonoksi asti huumehuoneiden ovilla! Meneekö itse hoitamaan? Mitähän seuraavaksi?

Jos huumeiden käyttöhuoneita kokeillaan, luuleeko joku, että se ei jatku kokeilun jälkeen? Ihan varmasti jatkuu. Pitäisikö rakentaa myös tupakan käyttöhuoneita? Maalaispoika

Viranomaiset kehittävät järjestelmiään ja käytäntöjään omien toimintojensa helpottamiseksi. Asiakas on veroalamainen, joka ei voi palveluntuottajaa vaihtaa. Jonota nöyränä passia tai terveyspalveluita. Digiloikka on tuonut ongelman, puhelimeen ei vastata ja etänä ei kättä kipsata. Kansalainen

Tehdäkseen tulevaisuutta, pitää tuntea historia. Tämän päivän isot pojat eivät ole opiskelleet historian tunnilla kovin ahkerasti, kun toinen maailmansotaa ei ole opettanut heille mitään. Kolmatta puuhataan nyt. Liian paljon on valtaa harvojen käsissä. Kuka pystyy aikeet pysäyttämään? Veka Pälkäneeltä

En jaksa olla ihmettelemättä kaupungin toimintaa, jossa vasemmalla kädellä kerrotaan viheralueiden, puistojen olevan hyvin tärkeitä ja oikealla kädellä suunnitellaan isoja, korkeita kerrostaloja lähelle omakotialueita. Puistoja tuhotaan alta. Ei voi olla taloudellinen näkökulma ainoa kriteeri päätöksenteossa. Kohta Hakametsän jäähallin alueella kolme puistoa jyrätään kerrostalojen takia taivaan tuuliin. Asukkaita ei kuunnella. Sopu paras lähtökohta

Mistä johtuu, ettei polttoaineen hinta laske sotaa edeltävälle tasolle, vaikka maailmanmarkkinahinta on jo laskenut siihen tasoon. Toinen ihmetys on ruuan hinta. Siinäkin ovat hinnat laskeneet huomattavasti kertoi Aamulehti 6. elokuuta. Totuushan on, että sodan varjolla keskusliikkeet ja öljy-yhtiöt nostivat heti hintoja, mikä ei perustunut muuhun kuin ahneuteen. Tapsa

Kaikki ihmiset nyt ottavat lisiä ja tukia vastaan, jos vain annetaan, olitpa sitten köyhä tai rikas. Sipi