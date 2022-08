Miksi pääkirjasto Metsoon saa tuoda sähköpotkulaudat sisälle? Siellä niitä talutetaan salissa. Yksi päivä oli vessakäytävä tukittu pysäköidyllä laudalla. Eihän polkupyörääkään saa tuoda sisälle kirjastoon, vaan ne pysäköidään ulos. Kirjasto on hunningolla

Koivistonkylässä Prisman lähellä on kevyen liikenteen väylällä ollut noin kahdeksan viikkoa työmaan ajoneuvoilla ajo kielletty -merkki. Työmaata ei vain ole näkynyt, eikä muutakaan ajo estettä. Kukaan ei ajokieltomerkkiä noudata, koska merkkiin ei uskota. Samalla menee uskottavuus muihinkin liikennemerkkeihin, joita Tampereella on järjettömästi laitettu tai jätetty laittamatta. On saivare

Hitaita ovat kaupungin liikennemerkkipäätökset. Olemme ehdottaneet pysäköinnille kieltomerkkiä Kaartotielle Viinikkaan 20 vuotta. Mitään ei ole tapahtunut. Viinikan vaari

Eikö löydy rahoitusta, että saataisiin Lielahden laboratorio auki vihdoin. Jo olisi aika! Outoa, että väki lisääntyy, mutta palvelut huononevat ja tilat seisovat tyhjänä. Rahaa riittää kyllä muuhun, mutta ei ihmisten hoitoon ja aikojen saantiin vastaanotolle. Hoitajat ajetaan kyllä paineiden alla loppuun ja muihin töihin! Tarkkailija

Kyllä on hienoa, että kaupunkiimme on saatu niin monta sähkönysseä, mutta miksi niihin ei ole asennettu katolle aurinkopaneeleja? Ne lisäisivät huomattavasti bussien vihreyttä. Jospa nyt jo viisaat päättäjämme ymmärtäisivät, että ratikan kiskojen jatkaminen on todella järjetöntä. Sähkönysset hoitaisivat yhteydet entisiä teitä pitkin ilman kalliiden kiskojen rakentamista uusille väylille. Maalaisjärki

Taloussähköä pitää säästää, mutta toisaalta pitäisi hankkia sähköauto. Ei sitä ymmärrä tällainen tavallinen tallaaja, että mistä näihin sähköautoihin, -pyöriin ja kaikenlaisiin sähköpotkulautoihin saadaan erilaista hyvää sähköä, jota voi surutta kuluttaa. Ei sytytä

Mansikoita jäi poimimatta valtavia määriä. Koululaisia, opiskelijoita ja muita terveselkäisiä on vapaana. Laki sanoo, että ei voi pakottaa ketään poimimaan. Missä talkoohenki? Pikku työ

Aivan mainio keksintö on tuo hävikkiruokaravintola. Sellaisia pitää perustaa joka puolelle ja lopettaa ne ruokakassijakelut. Ruoan tarvitsijat mukaan tekemään ruokaa: saavat syödä ja on seuraa, sitä yhteisöllisyyttä. Turhat jonottamiset pois

Postille kiitos nopeasta toiminnasta. Edellisen viikon maanantaina laitoin Linnainmaan Prismasta paketin. Vastaanottaja sai toimituksen vastaanottaa jo seuraavana päivänä. Peukut Postille

Meille eläkeläisille voisi maksaa lomapalkkaa ainakin puolen eläkkeen verran vuodessa. Mekin haluamme matkustaa tai jouluna antaa lapsenlapsille lahjoja. Ei mitään senttien nettokorotuksia

Risteyksissä on usein ruuhkaa, koska autoilijat eivät osaa nykyään ryhmittäytyä. Liikenne joustavaksi

Haluaako joku olla kateellinen kansaneläkkeen saajalle, joka sai nyt 24 euron korotuksen kuukausituloonsa? Ei hän silti lohta ala ostelemaan, kun vuokrakin nousi enemmän kuin korotus. Kaurapuuro on hyvää, muttei joka aterialla. Nm

Sipilän hallitus poisti keliaakikkojen kolmenkympin "jauhorahan" ja näin valtion talous nousi kukoistukseen. Pitäisikö nykyhallituksen kanssa poistaa jokin lääkekorvaus?Ikuinen sairaus

Kuinka voi ollakin niin kaksi ääripäätä julkisin verovaroin kustannetuissa työpaikoissa? Toisessa raadetaan pienellä palkalla raskasta kolmivuorotyötä ja toisessa hyvällä palkalla lomaillaan ja vietetään etätyöpäiviä. Sairaalat vs. yliopistot

Taysin teholla on menossa huolestuttava hoitajakato. Varsinkin kokeneita hoitajia lähtee kaiken aikaa muihin tehtäviin. Lähtijöissä on myös nuorempiakin. Syyksi kerrotaan huono johtaminen. Työntekijöitä ei kuulla, kokemusta ja osaamista ei arvosteta. Nyt on sitten pulaa henkilökunnasta, sekä erityisesti osaamisesta. Dr Sykerö

Tarvitaanko nykyään psykiatria peräti, kun palataan lomilta töihin? Sipi

Eläkkeiden tolkuttoman ankara verotus pitää saada heti kuriin. Sähköautojen kilometriverotusta ei vieläkään ole saatu aikaan. Yksin asuvan yli 70-vuotiaan vanhuksen auton käyttömaksu on poistettava, kun julkista liikennettä ei ole. Palveluihin voi päästä vain omalla autolla. Maalaismummo

Suojatien kohdalla on liian monta sääntöä pyöräilijän ja auton väistämisvelvollisuudesta. Yksi sääntö riittäisi. Joko pyöräilijä väistää aina tai päinvastoin. Aivola