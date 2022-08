VR tuntuu käyttävän ratikoiden puhdistamiseen samaa ainetta kuin junien vessoihin. Kun astun ratikkaan, tulee aina mieleeni vessa. Voisiko tämän ei-neutraalin hajustepuhdistusaineen vaihtaa? Paljon junia käyttänyt

Tampereen kaupungin pitäisi tehdä yhteistyötä poliisikoulun kanssa. Oppilaita voisi hyödyntää pahenevan sähköpotkulauta ongelman kanssa. Muutamana päivänä ja iltana viikossa oppilaat voisivat tulla partioimaan keskustaan sakotusoikeudella! Voisi hyvin rauhoittaa nykymenoa ja oppilaat saisivat käytännön kokemusta. Timpuri

Eiköhän ne nyssen ja ratikan taksat ole siihen pelilipun hintaan upotettu. Sitä ei vain huomaa. Kiitos teatterit ja muut tapahtumajärjestäjät, että annatte meidän itse päättää kulkuvälineemme. Cogito, ergo sum

Laina on lainanantajan ja -ottajan välinen asia. On vastuutonta lainata maksukyvyttömälle tai ottaa maksukyvyttömänä lainaa. Sopikoot keskenään. Tuohon ei kuulu veroeuroja sekoittaa eikä poliitikkojen sekaantua. Kansalainen

Nimimerkki Hans Lankari vaati (AL 4.8.), että kaupungin läpi tulisi rakentaa autoista ja jalankulkijoista vapaa pyörätie. Kannattaisi ensin tehdä tutkimus siitä, että moniko pyöräilijä Tampereella ajaa kaupungin läpi. Pyöriin rekisterikilpi ja vuosimaksu, että saadaan pyörätiet rahoitettua. Vaatijoita on aina

Jaksamista tamperelaisille pyöräilijöille, joiden sujuvaa ajoa haittaavat jalkakäytävillä "toikkaroivat" jalankulkijat! Ratkaisuna ehdotan, että ei pyöräillä jalkakäytävillä. Pispalan valtatietä ei tarvitse ylittää, jos ajaa koko matkan etelänpuoleisella leveällä yhdistetyllä kevyen liikenteen väylällä. Me jalankulkijat olemme turvassa pohjoisen puolella kapealla jalkakäytävällä. Ikävä kyllä edes moni kilpapyöräilijä ei tiedä eroa jalkakäytävän ja velodromin välillä. Jalankulkija

Väylävirastosta selitetään, että syy olikin pylvään, kun kolme kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti törmäyksessä, ja auto katkesi. Ajoneuvo ei ollut liikennekelpoinen, ja kuljettajalla ei ajo-oikeutta ollut. Selitys on kuin alakoululaiselta. Pylväs hyökkäsi

Sinulle joka unohdit käyttää S-kaupan lahjakortin ajoissa: Ota yhteyttä pikaisesti puhelimitse S-pankin asiakaspalveluun ja kerro tapahtunut. He kertovat, mitä pitää tehdä. Näin minä sain uusittua unohtuneen lahjakortin, joka oli iso juttu minulle! Kiitos heille ja tsemppiä sinulle! Kaupan neuvonta ei auttanut asiassa, vaan itse etsin puhelinnumeron. Kiitollinen

Mitä pitää ajatella, kun Suomen yritykset kaksinaismoraalisesti hyötyvät Venäjän eristämisestä? Ihmettelevä

Aamulehdessä 3.8. oli juttu hävikkiruokaravintolasta. Onpa erinomainen idea. Kiertotalous kunniaan

Kylläpä on taas kumma ratkaisu ministeriltä. Haluaa nyt jakaa rahaa myös rikkaille hyvätuloisille perheille. Apu pitäisi suunnata sitä tarvitseville. Lapsilisää ei pitäisi maksaa satoja tuhansia tienaaville rikkaille. Eikö lapsilisän tarkoitus ole auttaa huonommin pärjäävää perhettä. Toiset laittaa rahan ruokaan ja toiset 17 vuodeksi tilille odottamaan tai osakkeisiin. Näyttäisipä joku hyvin pärjäävä esimerkkiä ja kieltäytyisi kyseisestä tukimuodosta. Apu tarvitseville

Nimimerkille Talouskuri: Pankit määräävät, mihin haluavat rahansa laittaa. Nyt on buumi, jossa ne katsovat, että vanhoihin taloyhtiöihin ei kannata sitoa rahaa. Ei ole oikein, että näin toimitaan. Ihmiset ovat vuosia maksaneet asuntoa, ja nyt pankki päättää, että se on arvoton. Valtio voi taata lainaa taloyhtiöille, joka maksetaan takaisin kuten muutkin lainat. Pankin armoilla

Nimimerkki Ihmettelijä kysyy, miksi kaikki Ukrainan sodan asiantuntijat ovat evp-kenraaleja. Syy on yksinkertainen. Heillä on aikaa, kun taas virassa olevilla on vaitiolovelvollisuus tietyistä asioista. Inssi

Juuri nyt murhataan naisia ja lapsia Ukrainassa. Me emme voi tehdä muuta kuin boikotoida kaikkea hyökkääjän piirissä olevaa. Kaikkea

Ovatko joet kuivuneet, onko tuuli tyyntynyt ja aurinko sammunut? Mistä yhtäkkiä tuli energiapula? Kaikkea ei voi pistää Putinin piikkiin. En vain ymmärrä. Seliseli

Hoitajien kannattaa viimeistään nyt alkaa säästää vuodenvaihteessa käynnistyvien hyvinvointialueiden tulevien palkanmaksuongelmien takia. Helsingin palkanmaksuongelmat tulevat jäämään paitsioon näiden ongelmien rinnalla. STM on hyvin tietoinen, mutta julkisuudessa näistä ei näe puhuttavan. Mahdoton aikataulu

Kepulainen valtiovarainministeri haluaa kiihdyttää inflaatiota jakamalla ylimääräistä ilmaista rahaa suomalaisille! Ilmaista rahaa saadakseen pitää olla lapsi. Palkat eivät saa nousta eikä ruoan hintaa voi laskea, mutta rahan jakamiseen hyvätuloisillekin on varaa. Ei hyvää päivää!