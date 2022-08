Olen ajanut autolla kymmeniä tuhansia kilometrejä elämäni aikana, ja edelleen päivittäin ajan. Ajan reippaasti, aina vähintään nopeusrajoitusten mukaisesti, mielelläni pikkuisen ylikin. Pelottaa takapuskurissa lähes kiinni ajavat kanssakuljettajat, ikävä kyllä yllättävän monet. Mietin aina, miten ihmeessä uskaltavat ajaa niin lähellä ja suurillakin nopeuksilla. Mistä tämä ajokulttuuri on lähtöisin? Oman autokouluni ehkä tärkein opetus oli: pidä riittävä etäisyys edelläsi ajavaan. Tätä vinkkiä olen pyrkinyt aina noudattamaan. Kolareihin en ole joutunut osalliseksi. Ajokortti voimaan 42 vuotta sitten

Auton omistajaa rangaistaan, jos antaa humalaisen ajella sillä. Samoin pitäisi kohdella sitä, joka antaa humalaisen ajella omistamallaan sähköpotkulaudalla. Vuokrafirmat saavat maksaa sairaalakustannukset, joita koituu sellaisesta hönössä ajavasta, jota kipsaillaan sairaalassa. Acuta muutenkin ruuhkainen

Saksassa palkankorotusvaatimus on yli 8 prosenttia Vaikka saisivat puolet, sekin olisi enemmän kuin Suomessa puheena olevissa korotuksissa. Jokohan kohta Häkämies taas itkee tv:ssä sitä, että työmies yleensäkin haluaa palkkaa. Kusetusta

Tärkeä tiedotus kaikille talouspaperin käyttäjille: lukekaa tarkkaan paketin päältä pienellä präntätty! Satuin lukemaan kyseisen tekstin ja huomasin käyttäneeni paperia aivan väärin. Pienellä präntätyn ohjeen mukaan on pyyhittävä paperin valkoisella puolella. Kuviopuolta siis ei saisi käyttää. Olenko siis syyllistynyt kiireessä, huolimattomana tai teon tekemisen tarkoituksessa rikolliseen tekoon? Kiireistä arkea varmaan helpottaa kummasti talouspaperin edestakaisin kääntely säännönmukaisen pyyhkimisen toteuttamiseksi! Naapurin täti

Kiitos sinulle joka nostit pudottamani aurinkolasit kuusentaimen päälle Pikku-Ahveniston metsässä, josta ne löysin. Marjastaja

Jotakin on palvelukulttuurissa pahasti pielessä, kun kaikkialla vain pakotetaan asiakas nettikauppaan tai hoitamaan asiansa netissä. Ainoa asia minkä puhelin neuvoja osaa sanoa on, että mene nettiin. Tämä koskee kauppoja, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, matkatoimistoja ja niin edelleen. Jokaisen kuluttajan tulee itse hoitaa asiansa ja maksaa toimituskulut, postikulut ja palvelumaksut päälle. Pitää käyttää tunteja yksinkertaisen asian hoitamiseksi. Onko tässä jotakin tehokkuutta ja järkeä? Yksilö ei voi olla joka alan ammattilainen eli tuottamatonta hukkaa syntyy paljon eikä se netti aina toimi. Miten on

Aamulehdessä kirjoitettiin siitä, mikä on Suomessa myytävän öljyn alkuperä eri bensiksillä. Mikään näistä ei osta öljyä Venäjältä. Teboil joutunee kuitenkin pulittamaan tuotoistaan tietyn osan Lukoilille, siis Venäjälle. Satunnainen ajattelija

Nimimerkille Jeppeniilonpoika: Missä Tampereella on baari tai pubi johon voi viedä omat juomat? En ole vielä löytänyt. Dukeofhankkio

No nyt on löystynyt Ohisalonkin lompsa auki. Keneltä hän verottaa uusimmat ehdotuksensa? Työtä tekevän taviksen verokuorma on jo nyt järjetön ja jo syntynyt valtionvelka ennätystasoa korkojen noustessa. Näin on