Vessat kannattaisi jakaa seisovien ja istuttavien asiointien mukaan. Tuskin kukaan mieskään haluaa istua roiskitulle istuimelle! Istuva härkä

Tammelantorin länsilaidan kojujen takana rehottavat villinä pujot, marjapensaat koivut ja kuljetuslaatikot! Onko tämä vihreää siirtymää? Eikö myyntipaikan vuokraaja ole vastuussa siisteydestä vai ummistaako kaupungin virallinen torivalvojakin silmänsä tälle näylle, joka on erittäin epäsiisti? Pinninkadun puoli on monille tervetulotoivotus. Laittakaa kuntoon pikaisesti! Vihreys kuuluu muualle

Ruoka kallistuu, mutta Alko ei ole hintojaan nostanut. Tietääkseni

Koko ajan puhutaan ensi talven sähköpulasta. Miksi Olkiluoto 3 -voimalaa ei saada toimimaan? Koko ajan tulee uusia selityksiä, kuten viimeksi irto-osat turbiinissa. Naurettavia ovat selityksiä. Kuka todellisuudessa hyötyy, jos laitos ei toimi täydellä teholla – Pohjolan Voimako? Sähkön hinta pysyy korkealla, kun ylläpidetään tarkoituksella keinotekoista pulaa sähköstä. Papparainen

On se Euroopan onni, ettei meren pohjaan turhana jäänyt kaasuputki ehtinyt tuuppaamaan täysillä kaasua. Jos sekin putki olisi ollut täydessä käytössä ja nyt sodan takia lopetettu, niin suuremmassa lirissä oltaisiin. Saksa on tehnyt suuren virheen, kun on laskenut liikaa Venäjän energiatuonnin varaan. Virhe oli myös ydinenergiasta luopuminen liian nopeasti. Teppo

Näsijärven rannalla ja Tammerkosken vierellä kulkee tie junaradan alitse. Sitä reunustavat värikkäät kukkaniityt. Aikaisemmin kukkivat päivänkakkarat. Nyt ovat ilmestyneet keltaiset camomillat, violetit ohdakkeet ja siniset kellot. Näkyykö hyönteisiä? Suurkiitos Tampereen puutarhureille. Värikäs reitti

Pshp:n brändiryhmän väripuuhastelu on todella kaukana sairaalan todellisuudesta! Julkisen sairaalan ei tarvitse kikkailla logoilla eikä väreillä, kun potilaita vyöryy ovista ja ikkunoista enemmän kuin pystytään hoitamaan. Kymppitonneilla olisi ollut kärkevämpääkin käyttöä. Tuleva kestävyysvaje

Ei tämä yhteiskunta voi kestää enempää näitä töppäyksiä. Nyt taloyhtiö pyytävät valtiota maksumieheksi, kun eivät ole suorittaneet remonttejaan ajallaan. Kylmä peli: Jos ovat säästäneet väärässä paikassa, kärsikööt itse nahoissaan. Talouskuri

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ei ole missään "välitilassa" (AL 31.7.), vaan siinä tilassa, että pitäisi poistua Suomesta. Uusintahakemukset kiellettävä

Lapset kuuluvat hiekkalaatikolle leikkiautojen pariin, eivätkä moottoriteille laittomiksi viritetyillä ohjuksilla leikkimään ja vaarantamaan kaikkia. Kahdeksankympin lätkä tarvitaan myös takaisin. Suomen liikenneturvallisuus on kivikaudelta. Näin on

Viestissä (AL 2.8.) kritisoitiin Porin tien ja Winterin mutkan välistä pyöräilyä. Järjestely on Ratinan suvannon pyöräilykiellon tapaan tyypillisen käsittämätön pyöräilijöille, jotka joutuvat taluttamaan, vaihtelemaan puolia ja varomaan toikkaroivia jalankulkijoita. Kilpapyöräilijöitä seassa ei kuitenkaan aja. Heitä näkee kilpailuissa. Pyöräily on niin tärkeä liikkumismuoto, että tarvitaan toimivien esimerkkien mukaan omat autoista ja jalankulkijoista vapaat kaista siihen kadulle läpi kaupungin. Leveys kyllä riittää. Hans Lankari

Miksi kaikki Ukrainan sodan asiantuntijat ovat Suomessa evp-kenraaleita? Ei kai eläkeupseerien pitäisi saada viimeisiä tiedustelutietoja, jotka liittyvät kyseiseen sotaan. Monella ex-kenraalilla näyttää olevan koulutustaustaa Yhdysvalloista. Eikö Suomessa enää kouluteta upseereita? Ihmettelijä

Ankealta näyttää Amurin päiväkodin leikkivälinevarustus: yksinäinen vieterikeinu kaipaisi ringin, johon mahtuisi viisi keinuhahmoa lisäämään lasten yhteisöllisyyttä. Muukin varustus näyttää olevan niukkaa, ja ainakin hiekkalaatikon yllä pitäisi olla pysyvä katos, kun sen äärellä lapset pysyvät paikoillaan pitkiäkin aikoja. Päiväkotien pihat kuntoon

Henkilö valitti, kun Hatanpään kulkuväylillä ei voi rauhassa kulkea kaverin kanssa rinnakkain jutustelemassa. Täytyy ymmärtää, että väylä on kuin autotie. Se on jaettu kahtia, jossa toista puolta kuljetaan yhteen suuntaan ja toista toiseen. Omaakaan kaistaa ei tukita rinnakkain kulkemalla. Turvallista matkaa

Taas pääsemme Tapparan ja Ilveksen peleihin Nyssen kyydissä pelilipulla, huippua! Ottakaa teatterit ja muut tapahtumajärjestäjät mallia! Mää ja Tapparan mies

Joulukortit voisi nyt elokuussa laittaa postiin, että olisivat varmasti jouluksi perillä. Posti kulkee, kun kusti polkee