Täti muutti keväällä Pappilaan senioritaloon. Varoittelin, ettei siellä ole kauppaa. Ei kuulemma haittaa, kun bussilla 16 pääsee sujuvasti Hakametsän palvelujen pariin. Nyt yhteys lopetetaan, ja Kaupin kampuksella on vaihdettava toiseen bussiin. Pahimmillaan odotusaika voi olla puoli tuntia. Täti on pettynyt ja vihainen. Eikä ole ainoa. Sukulainen

Samaan aikaan kun puhutaan ilmastohätätilasta, ajavat nysset päivällä suurimmaksi osaksi tyhjänä tai muutamalla matkustajalla ainakin Itä-Tampereella. Eikö vuoroväliä voisi hieman pidentää päästöjen vähentämiseksi? Pirkkalan kentällekin hamutaan lisää lentoja, vaikka suurin osa matkustajista on lomailijoita. Työmatkat voi vielä ymmärtää, jos ne eivät vähemmän saastuttavalla keinolla onnistu. Turha kirjoittaa ja puhua, jos ei toimita! Omatunto kunnossa

Ei sureta yhtään, jos muuttoliike Tampereelle rauhoittuu. Sehän tarkoittaa sitä, ettei joka paikkaan rakenneta näitä sementtikolhooseja. Tampere pysyy edes jotenkin viihtyisänä, kun nopeasti pystyyn nousevat, samanlaiset ja tylsät kerrostalot eivät valtaa jokaista mahdollista vapaata tilaa. Kohta jokainen kaupunginosakin alkaa näyttää samanlaiselta. Tuntuu, että kiireessä rakentamisessa alueiden monimuotoisuudella ei ole niin väliä. Kehitystä seurannut

Sähköä pitää säästää, kuuluu huolestuttava viesti, jopa päättäviltä tahoilta. Säästön voisi aloittaa sammuttamalla autoteiden valaisun. Täysin tarpeetonta! Jokaisessa tiellä liikkuvassa ajoneuvossa pitää olla valot kunnossa. Jos ette usko, käykää Saksassa katsomassa. Ei siellä autobaanoja valaista kilometritolkulla, kuten meillä. Veka Pälkäneeltä

Tytär kävi festareilla. Hänen selvin päin olevaa ystäväänsä kourittiin seksuaalisesti. Uhri ilmoitti tekijälle asiasta huutaen: Ei, lopeta! Kaikki huomasivat, että soveliaisuuden raja ylitettiin. Asiasta tehtiin ilmoitus järjestyksenvalvojille, jotka puhuttivat tekijän. Tekijä sai jatkaa festareilla oloaan. Jälkeenpäin palaute järjestäjiltä oli, että ohjeiden mukaan mentiin ja siinä oli sana sanaa vastaan -tilanne. Uhrin puolesta

Nimimerkille Make: Alkoholisteille on jo ryyppyhuoneet olemassa: baarit ja pubit. Jeppeniilonpoika

Käyttöhuoneet ovat nykyaikainen ja parempi vaihtoehto, jos ette halua jatkossakin kaivella ”värkkejä” hiekkalaatikoista ynnä muista paikoista, missä lapsenne leikkivät. Puhdas kärki

Birgitta kirjoitti (AL 31.7.), että ruoan tuoksu on kadonnut kodeista. Kyllä meillä kotona tuoksuu ruoka ja tuoksuu naapurinkin ruoka jo eteisessä. Työpaikallani vanhainkodissakin tuoksuu ruoka, vaikka se tulee lämpökärryssä isolta keittiöltä. Silloin tulee itsellekin nälkä. Leipomuksetkin tuoksuvat silloin, kun joku ehtii leipoa asukkaille. Hajuherkkä

Asun kerrostalossa, eikä täällä ole ainakaan ruoankäryt mihinkään kadonneet. Jatkuvasti rappukäytävässä haisee kananrasva. Haju tunkee väkisin asuntoon sisälle saakka. H.S

Sähköautoilijat voivat osallistua energiatalkoisiin ja vähentää autojen lataamista. 59

Lämmin kiitos uudelle satamapäällikölle! Härmälänrannan satama-alue on vihdoin arvoisessaan kunnossa! Härmälänrannan mummeli

Aamulehden jutussa (AL 31.7.) ilmeni, että eräällä turvapaikanhakijalla oli kierrossa kolmastoista turvapaikkahakemus. Ihminen on koko ajan ollut Suomessa. Oikeuslaitoksen tekemillä kielteisillä päätöksillä ei ole mitään merkitystä, Suomessa kun ei ole rajoitettu uusintahakemusten määrää. Verorahoilla tätäkin lainsäädöllistä automaattia pyöritetään. Hakijoita pidetään siis vuosikausia löysässä hirressä ja kansa maksaa. Länsimaista inhimillisyyttä parhaimmillaan

Nimimerkille Tosi on: Kirjoitit, että siivoojan on toimitettava lääkärintodistus. Kaikilla työpaikoilla ei ole tuo käytäntö. Kokemuksesta voin sanoa, että toisenlaistakin suhtautumista asiaan on. On tosi

Eläkkeiden noususta uutisoitiin isosti. Minun käteen jäävä eläkkeeni nousi 50 senttiä! Kuinka te kehtaatte? Eikö teitä hävetä? Mats

Jos Airbalticilla haluatte koneet täyteen muuallekin kuin Rodokselle, ottakaa ensi kesäksi ohjelmaan Gazipasan-lennot Tampereelta. Suoria ei ole tarjolla kuin Finnairin ryöstöhinnoin. TPK

Aleksi Oldén ihmetteli mielipidekirjoituksessa (AL 31.7), miten narratiivi on karannut niin kauas todellisuudesta? Oldénin mielestä metsäteollisuus on leimattu aiheetta ilkeäksi möröksi ilmastonmuutoksessa. Kysymys on tietysti vihreiden narratiivistä. Vihreillä ideologia menee aina järjen edelle. Jalluveli