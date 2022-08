Miksi vesisähkön hinta on noussut Tampereella? Onko Näsijärven vesi kallistunut?

Miten Näsijärven vedestä on tullut kolme kertaa arvokkaampaa kuin ennen? Miksi Tampereen vesisähkön hinta on noussut? Tämä on piiloveroa kaupungille. Yksi teiskolainen

Mistähän muista miljoonaluokan asioista Tampereen kaupungin johto ei ole tietoinen kuin tästä Teboil-sotkusta? En ole kovin luottavainen johdon osaamiseen. Sellaista meillä

Ruokajonoissa näyttävät tupakit käryävän. Saapa ruokaa, jää jotain tupakkirahaan. Ei köyhyyttä

Pispalan valtatien pohjoispuolella Winterin mutkan ja Porin tien välillä on jalkakäytävä. Joka risteyksessä on jalkakäytävän merkit. Kevyen liikenteen väylä kulkee toisella puolella tietä. Siitä huolimatta jalkakäytävällä molempiin suuntiin polkupyörä- ja skuuttiajelu on jokapäiväistä ja vilkasta. Jalkakäytäväpyöräilijät eivät edes hidasta esteen kohdatessaan, vaan väkisin pujottelevat ja koukkailevat suurella nopeudella ihmisten seassa. Edes kilpapyöräilijät eivät tunne liikennemerkkejä eivätkä niitä noudata. Nm

Haluan kiittää Taysin Acutaa ja koko Pirkanmaan pelastuslaitosta. Tiistaina perusterve mieheni meni mökillämme kahteen otteeseen tajuttomaksi. Puoli tuntia siitä meillä oli ambulanssi mökin pihassa. Mies vietiin Acutan kautta Taysin sydänsairaalaan, torstaina laitettiin sydämen tahdistin ja perjantaina kotiutettiin. Tämä on uskomatonta toimintaa. Maksan veroni edelleenkin mielelläni, jotta saamme tällaista palvelua. Vaimo

Kaupungin päättäjille pyyntö: Vaihtakaa nimi konserttipaikalle ”Hakametsän jäähallin parkkipaikka”. Hävettää kyseinen konserttipaikan nimi! Kukkahattu

Noin 8-vuotias poika ajoi sähköskuutilla skeittilauta repussaan ja kaarsi äkisti viereeni karjuen korvani vieressä! Pojan ja hänen seurassaan olevien kahden muun skeittaajan mielestä pila oli nauruista päätellen sangen hauska. Mitä jos olisin refleksinomaisesti tyrkännyt pojan kumoon? Liikennekasvatusta kiitos!

Raatihuonehan on täysin vapaa, joten siellähän olisi hyvää tilaa useammalle kymmenelle käyttäjälle. Samalla nämä piikittäjät voisivat maalata Vanhan kirkon maalipinnan uusiksi. On meinaan niin maan perusteellisen ruotoisassa kunnossa. Maalaustieteiden maisteri

Toimittaja Läspä kysyi kolumnissaan, miksi pyöräilijöitä vihataan. Siksi, kun he ajavat niin usein jalkakäytävillä esimerkiksi Satakunnan sillalla, jossa on hyvin kapea käytävä. Minunkin yli 90-vuotiaan on vaikea mennä alta pois. Kysymys poliisilaitokselle: ovatko he poliisin suojeluksessa, kun väärin ajamisesta ei saa sakkoa? Kysymys

Päiväkotien pihat ovat aivan liian paljaita. Lapset leikkivät hiekka- tai asfalttipihoilla vailla suojaa. Ihmekö tuo jos joku lapsi saa lämpöhalvauksen? Miksei pihoihin jätetä tai istuteta puita ja laiteta penkit sekä hiekkalaatikot puiden ympärille. Helpottaisi henkilökuntaakin helteellä ja pikkusateilla. Varjossa

Mitähän Tampereen Sähkölaitoksen hallitus aikoo tehdä, jotta Putinin sodan tukeminen lopetetaan? Pitäisikö hallituksen ja myös toimitusjohtajan tässä tilanteessa erota? Missä on hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan moraali? Entinen asiakas

Kun urheilu- tai muun suorituksen jälkeen purskahtaa itkuun, kyseessä on usein lähinnä jännityksen ja suoritusvireen purkautumisesta johtuva reaktio. Pettymyksellä on varmaan osansa, mutta kyynelöinnin paheksuminen tai jopa pilkkaaminen on minusta outoa. Kiroillako pitäisi?

Sähköpyörät, maastopyörät ja potkulaudat aiheuttavat onnettomuuksia ja vaaratilanteita Arboretumissa. Missään ei voi enää käveleskellä kaverin kanssa rinnakkain rauhassa jutustellen. Rajoituksia kiitos!

Hyviä kokemuksia julkisesta Tampereelta Linnainmaan terveysasemalta: Tarvitsin lääkärin apua. Keskiviikkoaamuna aikaisin laitoin viestin. Lääkäri soitti klo 8.46 ja kysyi ehditkö klo 9.15? Kello 10 olin takaisin kotona apteekista lääkkeiden kanssa. Loistavaa toimintaa. Holvastin vaari

Tamperelainenha ei tunnetusti puhu eikä pussaa, mutta käyttäytyy ourosti nyssessä kun istuu toisev viäressä ikkunan pualella. Ku se haluais pois pussista, nin se rupee kiamurteleen. Viäressä saattaa istua vaikka turkulaine, joka ei tajua tommosta käytöstä ja luulee meitä tolloiks. Jottei näin kävis, nin olis hyvä harjotella sanoon ”jäisin pois” ja turkulainenki ymmärtäis. Ei o vaikeeta

Tampereen kaupunki suunnittelee vesibussiliikennettä Pyhä- ja Näsijärvelle. Se on miljoonainvestointi, mutta kohta kymmenen tuhannen asukkaan Härmälänrannassa ei ole vieläkään uimarantaa, joka oli budjetissa jo 2017. Tämä on uskomatonta. Zuke