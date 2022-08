Nyt on rakennettu Sepänkadun liittymään todellinen suunnittelun kukkanen! Tiistai-iltana edelläni olleet kaksi autoa ajoivat Mustanlahden suuntaan, päin punaisella ollutta nuoliopastetta. Parin sekunnin päästä tuli Sepänkadulta auto omalla vihreällään. Kyllä vielä pellit kolisevat, ennen kuin kuskit tajuavat, että suora vihreä tarkoittaa Sepänkadun suuntaa keskustaan päin tultaessa. Jyrki

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Muisti ei toimi normaalisti, ja unohdin käyttää 50 euron lahjakortin ajoissa S-kauppaan. Tiedustelin Lielahden Prismasta, eikö yhden kuukauden aikarajan ylitystä saisi anteeksi. Voisin käyttää rahan ruokaostoksiin, kun elän köyhyysrajan alapuolella. Vastaus oli, ettei onnistu. Tavallisesti jämpti

Siivoojan on aina toimitettava lääkärintodistus poissaolosta. Terveydenhoitajan paperi ei kelpaa, vaikka koronan kotitesti näyttää plussaa. Töistä ei saa olla pois, ellei ole lääkäriltä lausuntoa. Sitä ollaan muutenkin paljon sairaana töissä. Työnantaja ei jousta näissä asioissa ja työterveyteen mennään vain esimiehen luvalla. Tosi on

Maallikkona kysyn, että eikö hevosta haittaa, kun on tukka silmillä? Viittaan esimerkiksi lehden kuvaan Parvelan Retusta. Olisi kiva tietää

Vesiskootterit eivät kuulu isoillekaan lahdille, vaikka kirjoittaja (AL 27.7.) sitä ehdottaa. Oikeasti vesiskootterit pitäisi lailla kieltää kaikilta muilta, paitsi venepoliisilta ja merivartiostolta ellei ajelua suljeta rajatulle alueelle tai keinojärvelle. Pelkkää monitasoista häiriötä ja pakokaasuja. Mustalahden altaassakin riehuvat vaikka on aallontekokielto ja nopeusrajoitus. Poliisi ottakoon laitteet takavarikkoon ja antakoon 5 000 euroa sakkoa. Näin on

Säilyttäkää kalliit polkupyöränne omalla parvekkeella tai eteisessä. Se on yksinkertainen niksi. Pyöräilijä

Ei paljon kustantaisi, jos päiväkotien pihaan hankittaisi varjostuspurjeita. Ne on helppo laittaa paikoilleen ja saadaan varjoa hoitolapsille päiväkotien kuumille pihoille. Näitä pyydetty ja aneltu jo vuosia johtajilta, kun hellejaksoja on ollut useana kesänä alkaen toukokuulta. Mitään ei vain ole tehty eikä henkilökuntaa ole kuultu. Ei taida Tampereella päivähoito olla lapsen parhaaksi. Pelkkä aurinkorasva ja vesipullo eivät kuumassa hiekkapihassa suojaa anna. Huolestunut lastenhoitaja

Vein paketin Postiin ja halusin lähettää postiennakolla. Eipä onnistunutkaan. Selvittelyn jälkeen kuulemma löytyisi Postin Omaposti-sovelluksesta. Petyin pahasti. Tietotekniikan ammattilaisena olen oppinut vihaamaan Omaposti-sovellusta! Miten vanhat mummotkaan enää mitään lähettävät myytäväksi? Postiennakko oli järjestelmänä erittäin luotettava. Sekin on nyt tuhottu digiloikalla. R.i.p. Postiennakko

Pannusiika, pannuahven! Mitä ihmeen nimikikkailua kauppa harrastaa? Olisivatko nuo kalat jotain sukua pannukahveelle? Nekalan mummu

Uhria ei saa syyllistää, mutta alaikäisten lasten vanhempien kannattaisi lasten turvallisuuden vuoksi huolehtia, että nämä eivät pukeutuisi kaupungilla liikkuessaan lähes aikuisten "yökerhoasuihin"! Ohje pohjautuu realismiin! K.M

Asialliset mielipiteet kiinnostavat ilmeisesti Purraa enemmän kuin ulkoasu nahkahousuineen ja kukkamekkoineen! Mielistely vierasta

Tuli vietettyä aikaa Helsingissä tamperelaisena. Siisteyden suhteen huomaan valtavan eron Tampereeseen. On roskakoreja, ei näy koirankakkoja kaduilla, katuja siivotaan harjoilla ja vesisuihkuilla, puistot ovat hyvin hoidettuja. Ilo on sekä kotimaisen että ulkomaisen turistin kulkea ja katsella paikkoja. Palveluita on myös moninkertaisesti enemmän eli kahviloita, kioskeja, kahvivaunuja ja niin edelleen. Jos Tampere haluaa suurkaupungiksi, pitkä on vielä matka. Ottakaa mallia muualta

Vihreiden aluevaltuutettu valittaa lehtijutussa (AL 27.7.), miten häntä on huumeiden käytön vuoksi toiseutettu. Luulottelua, koska hän vasta nyt on koko käytön edes paljastanut. Huumeet ovat oma valinta ja rikos. Kyllä huumeisiin häpeä kuuluukin. Kaikkiko yhteiskunnan syytä

Harmi ettei minulla ole kurtturuusua. Kyllä varmasti en tonkisi sitä ylös ja hävittäisi. Ihan piruuttani. Onko taas hullumpaa hölmöilyä kuultu. Ripaus tervettä järkeä

Miksi poliisi ei ota muistisairaalta korttia pois. Pelottaa, kun 74-vuotias sisareni sai kortin viideksi vuodeksi. Kuka auttaisi

Miksi ihmiset postaavat Instagramiin jatkuvalla syötöllä kuvia ruoka-annoksistaan? On vähintäänkin omituinen harrastus. Ihminen kun syö elääkseen, ei elä syödäkseen. Voi aikoja, voi tapoja