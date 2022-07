Keskustori nimetään yleensä tärkeimmälle paikalle kaupungissa. Niin on meilläkin. Kauniit rakennukset ympäröivät toria, ehkä kaupungin kauneimmat. Mitä on keskellä toria, jonka kuuluisi olla avara? Siinähän törröttävät varastosta haalitut rumat mökit verkkoaitoineen sekä räikeä striimi mainoksineen. Ensi kesänä pidetään tori kauniina ja vapaana itämaisesta näkymästä. Kauneus kunniaan

Kyllä on karmean näköisiä alushameenhelmat ja kaikenlaiset verhoviritelmät parvekkeilla. Hankkikaa kaihtimet. Rumia rättejä

Lapintie saa uuden päällysteen. Onko se samaa hiljaisen ajoäänen tekevää päällystettä kuin Helsinginkadulla Helsingissä? Asumisrauha

Onpa hyvä asua Tampereella! Kriiseistä huolimatta Nässyn veden hinta sähkölaitokselle on nolla nyt ja aina. Kilowatti

Hyvä että korot nousevat. Tuntuu velkakin velalta. Viinikan vaari

Miten ihmiset voivat olla niin sydämettömiä, että ajavat viattoman siilin päälle? Sitä on pihassa ruokittu ja iloittu sen olemassa olosta ja sitten sen löytää liiskaantuneena kodin läheltä. Itkettää, eihän siili tee mitään pahaa ihmiselle? Ole ystävällinen pienemmille

Lasten leikki- ja pelikentät on poistettu Tammelasta. Ne on aidattu Osmonpuistossa aikuisten koripalloiluun ja koulun pihalla kaukaloksi, jonka ovat vallanneet autoilla saapuvat pelaajat. Tapionkadun aukio on tehty autojen pysäköintiin, kuten osa koulun pihaa. Pallokenttä täytetään rakennuksilla. Torin viereisen puiston kenttä on aidattu pikkulapsille. Lähistön koululaisten luisteluratojen tilat on viety. Missä kouluikäiset 6–14-vuotiaat voivat ulkoilla itsenäisesti? Kuka valvoo kaupunkisuunnittelua? Isomummi

Venäläisten viisumeita ei kannata lakkauttaa, sillä täällä lännessä he törmäävät Ukrainan sodasta kerrottuun sensuroimattomaan totuuteen. Inssi

Aamulehdessä joku kertoi, että on omistanut verokortin jo 70 vuotta. Itse olen omistanut viulun noin 70 vuotta. En kylläkään osaa soittaa, joten turhaksi on soitin jäänyt. Jos tämä jo vanhempi henkilö haluaa töitä tehdä, niin sehän on vaan hyvä. Kenenkään nuoren ei tarvitse kadehtia pientä eläkettä saavaa ihmistä, joka sillä kituuttelee. Nämä nuorena eläkkeelle jäävät johtajat ovat asia erikseen. Osa heistä saa kymppitonnin eläkettä vuosikymmeniä. Kukin tyylillään

Jos huumeita saa luvalla käyttää niin kyllä käyttö lisääntyy. Tulee vielä suurempi ongelma, kun on oikein huoneet pistämiselle. Annetaan vain sen olla kuolemanvaarallista touhua. Jos se pelottaisi edes vähän käyttäjiä ja vähentäisi aloitusta. Kohta on kaupunki täynnä narkkareita, jos saavat luvalla käyttää. Rankemmat tuomiot vain myyjille ja myös itse käyttäjille. Poliisipartiot keräämään sekaiset ihmiset armotta talteen. Mitta täysi

Käyttöhuoneita tarvitaan Suomessa 250:n huumekuoleman ehkäisemiseksi. Kun käyttäjä pysyy käyttäjänä, hauskanpitäminen päivästä päivään ja aamusta yöhön onnistuu hyvin, kuten aikoinaan Tanskan kokeilussa Kristianiassa. Huumebisneksellä on varma asiakaskunta. Ylityöllisyys on taattu poliisille, sosiaali- ja terveysviranomaisille ja velkasaneeraukselle. Käyttöhuoneiden säästövaikutukset ovat potaskaa. Stop huumeille team

Missä ovat suomalaisten artistien hyvätekeväisyyskonsertit Ukrainan tukemiseksi ja Venäjän hyökkäyksen tuomitsemiseksi? Heinäluomat, tuomiojat, haloset ja muut Tehtaankadun kävijät sopisivat juontajiksi. Sokat ja muut voivat lähteä laulamaan mukaan aatteen palolla rauhan puolesta. Ola

Lehdessä (AL 27.7) kehuttiin Roundupin ylivertaisuutta kurttulehtiruusun torjunnassa. Glyfosaattisuola ei ole pelkästään kasveille haitallinen, vaan se on myös maan pieneliöille, madoille ja mehiläisille myrkyllinen. Toivotaan, että ihmiset ottavat ensin selvää kurttulehtiruusun hävittämisohjeista, eivätkä lähde nyt heti ostamaan Roundup-hyllyjä tyhjäksi. Hävitä kurtturuusu älä luontoa

Suomalaisessa urheilukulttuurissa tänä päivänä on helpompi erottaa valmentaja, kuin sanoa ääneen, että pelasitte huonosti. Siitä voi jollekin tulla pahamieli tai huonommassa tapauksessa seurauksena on traumatisoituminen. Kaikki pelaa

Tampere–Orivesi välillä 9-tiellä näin kolme pientä kurtturuusupensasta. Ei niistä kovin suurta harmia luulisi kenellekään olevan. Mika Putkonen

Postinkulku Tampereelta Tampereelle kesti kaksi viikkoa, ja meni synttärikortti myöhässä perille! Voisiko Posti ilmoittaa, paljonko aikaisemmin pitää lähettää, että ehtii juhlapäiväksi perille? Laskuissakin usein eräpäivä mennyt, kun saapuvat perille! Ei tällainen palvele kansalaisia enää ollenkaan! Pipsa