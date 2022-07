Eliana Forsström vaatii (AL 26.7.) Unisex-pukuhuoneita ja pesutiloja. Se on varmasti ihan hyvä, mutta vain yhtenä vaihtoehtona naisten ja miesten peseytymis- ja pukuhuoneiden lisänä. Nämä unisex wc:t ovat epämiellyttäviä paikkoja johtuen miesten virtsaamisesta seisaaltaan, joka taas on heille anatomisesti oikea tapa enkä heitä tietenkään siitä syytä. Annetaan kuitenkin naisillekin vaihtoehto. Nainen

Kyä on liikenneturvallisuus karus! Winterin mutkassa on vaarallinen mutka -liikennemerkki. Eikös mitä – potkulauta-armeija on kansoittanut mutkan parkkipaikakseen. Nyt niitä oli 11 kappaletta ihan sikinsokin. Autokouluille pyyntö: aloittakaa kurssitus siitä, mihin ja kuinka saa potkulaudan parkkeerata. Nm

Kauanko tätä Orbanin venkoilua siedetään EU:ssa? Oikeusvaltion murentaminen, Venäjän kanssa veljeily ja viimeisimpänä nämä rotujen sekoittumispuheet! Nyt rahahanat kiinni! Ulos EU:sta

Ihmettelen kuinka Lamminpäässä voi pysäköidä nurmikolle hiekkakentän viereen, kun tullaan pelaamaan petankkia. Mistä se tie tulee, jota pitkin ajetaan? Maastopysäköinti

Pelkkää sanahelinää viranomaisten kanta siitä, että maahantulon rajoituksia ei pitäisi kohdistaa tavallisiin venäjän kansalaisiin. Muutosta Venäjän toimiin pitää yrittää myös sitä kautta. Jos ei muutos Venäjän sisällä lähde liikkeelle kansan keskuudesta, niin mistä sitten? Sota ei sotimalla lopu. Siviiliuhreista pitää antaa infoa rajalla ja laittaa viisumit jäihin. Rohkeutta päätöksiin

Alkoholi, huumeet, tupakointi ja ylensyönti ovat yksilön omia (arvo)valintoja, joten vahva ei huumeiden käyttöhuoneille. Jos tai kun valitset tiesi, vastaat itsestäsi. Leena

Mistä johtuu, että Suomen naisten maajoukkueiden valmentajia vaihdetaan usein kesken kauden? Tekosyitä kyllä aina kuullaan, mutta voisiko joku oikea urheilupsykologi kertoa mistä tämä johtuu? Peltimäen Viisastelija

Suomi pyrkii Natoon turvaan itänaapurilta. Voisikohan muutama maa lakata kannattamasta sinne pääsyämme huomatessaan, että kaupallisten etujen vuoksi sallimme venäläisturistit ja viis veisaamme ukrainalaisista? Sota-ajan tuote

Pienet pyörät vauhtiin verraten tekevät sähköpotkuista epävarman ajopelin ja siksi mennään turvalleenkin helposti. Sipi

Nimimerkeille Pankinrikastuttaja (AL 24.7.) ja Eletään tätä päivää (AL 26.7.): Vaimollani ja minulla oli 30 vuotta sitten lainaa noin 550 000 markkaa ja korko oli nykymittapuun mukaan tähtitieteellinen. Vaimoni työtoverit pankissa tiesivät meidän palkkamme ja lainamme määrän. He sanoivat, että ette te voi mitenkään tulla toimeen. Toimeen kuitenkin tultiin, vaikka minun palkkani meni velan korkojen ja lyhennysten maksuun ja vaimon palkalla elettiin. Kaksi lastakin yliopistokoulutettiin. Suomesta puuttuu sisua

Kun käyttöhuoneet avautuvat, niin onko niissä aineet talon puolesta, että kokematonkin pääsee kokeilemaan? JT

Huumeiden käyttäjille puuhataan huoneita, joissa voisi turvallisesti pistää huumetta! Ehdottaisin myös alkoholisteille ryyppyhuoneita ja työtä vierastaville lepohuoneita. Varmaan muitakin huoneita tarvitsevia on. Make

Kauppaketjut kasvattavat voittojaan vuodesta toiseen. Maanviljelijät kituvat vuodesta toiseen. Toivoisi hiukan tasapuolisuutta koko ketjuun. ReinoK

Nämä huumehuoneet kyllä ihmetyttää suuresti. Ne on varmasti laitettava Vanhan kirkon puistoon Keskustorilla. Siellähän ne hemmot majailevat samoin kuin nämä nuoret, jotka ovat lähellä "oppia" ottamassa. Nuorten skeittirampit ja huumeet eivät sovi yhteen. Huumetouhua ei näillä vähennetä. Päinvastoin tulee käymään niin, että tulee lisää, kun annetaan siimaa. Tapsa

Voisiko media tiedustella raja-asemilla, miksi venäläiset haluavat tulla vihollisiksi katsomiinsa länsimaihin? Jopa Kreml uhkaa kostaa, jos heikäläisiä käännytetään rajalta takaisin. Ihmettelijä

