Epilässä ajetaan polkupyörillä ja skuuteilla enemmän jalkakäytävillä kuin kevyen liikenteen väylillä! Tohlopinrantakadun ja Epilänkadun järven puolella on jalkakäytävä, ja toisella puolella leveä kevyen liikenteen väylä. Siitä huolimatta näillä kapeilla rikkonaisilla jalkakäytävillä on molempiin suuntiin jatkuva pyöräralli, Jopa kilpapyöräilijät ajavat jalkakäytävillä kahta rinnan lujempaa, kun lähes tyhjillä kaduilla matelevat autot. Jalankulkijat, rollaattorilla liikkuvat, lastenvaunuja työntävät, päiväkotiryhmät ja koiran ulkoiluttajat pakotetaan puskiin tai ojaan alta pois. Polkupyöräilijää eivät liikennesäännöt koske?

Oikein on, että venäläisten turistien pääsy maahamme estetään. Samalla pitäisi peruuttaa venäläisten kaksoiskansalaisuudet, miksei myös muiden. Miksi jotkut voivat ikään kuin kerätä rusinat pullasta? Keplottelijat kuriin

Miksi ihmeessä tavallisille Venäjän kansalaisille ei suurimpien puolueiden mielestä pitäisi myöntää turistiviisumia Suomeen? Olisikohan arvon poliitikkojen syytä huomioida vaikutukset erityisesti Itä-Suomen talouteen, ihmisten hyvinvointiin ja kanssakäymiseen rajan yli? Herätys poliitikot

Kuinkahan Fortumin johtoa ja valtion omistajaohjausta on lobattu ostamaan Uniper ja Siperian vanhoja voimaloita? Onko omistajan tulospalkkaus ollut oikeaan osunutta? Kalliin sähkön ostaja

Elämänkaarikonsertti Laikunlavalla oli odotettu ja kiitelty tapahtuma. Istuimia olisi kaivattu, sellaisia joissa olisi ainakin selkänoja ja mielellään käsinojat. Moni ikäihminen väsyi seisomaan helteisessä säässä ja lähti kesken pois. Toiset nojailivat keppeihin, jotkut tukeutuivat rollaattoriinsa, oli sääli katsella heitä. Skansenin malliin

Tampereen seurakunnat voisi vähän valita, keitä palkkaa hautausmaalle kesätöihin. Ei oikein sovi, että haudoilla poltetaan tupakkaa. Kaikilla ei näytä olevan käsitystä hyvästä käyttäytymisestä. Vanhus

Poikamme ei ole päässyt mielenterveyslääkärin vastaanotolle viime joulukuun jälkeen. Sitä edellinen lääkärin tapaaminen oli kaksi vuotta sitten. Palvelussa vain todetaan, että ei ole lääkäreitä. Miksi ei käytetä ostopalvelua, kuten muissakin terveyspalveluissa? Odotetaanko ihmisten tappavan itsensä, niin että saadaan tilastot ja kulut minimiin? Rahaa löytyy kaikkeen muuhun

Voihan se niinkin olla, että suomettuminen johti yritysten investointeihin Venäjällä. Kun poliitikot toistivat mantraa, että ei Venäjä meitä uhkaa, Fortumkin uskoi. Proteus

Venäjä etsii kavereita maista, joissa jonkinlainen diktatuuri on vallitseva hallintomuoto. Näitä maita on muuten aika paljon. Karttaa kun katsoo, niin luulisi Venäjällä olevan lääniä ihan tarpeeksi. Silti pitää naapurimaita tuhota ja ryöstää. Toivottavasti joskus koittaa aika, kun naapurimaan tavalliset kansalaiset uskaltavat vaatia rohkeasti suurta muutosta. Koko maapallo olisi tuolloin parempi paikka elää. Ajattelinpa vain

Tilasimme 23.6. tuotteen kesäpaikallemme. Tavarantoimittajalta tuli tieto, että 27.6. on lähetetty, mutta tavaraa ei kuulunut. Reilun viikon päästä kyselimme lähetyksen perään. Posti lupasi selvittää, missä paketti menee. Lähetys oli ”kadonnut johonkin”. Peruimme kaupat, eikä ole tavaran toimittajakaan vielä saanut pakettia takaisin. Teimme toisaalle uuden tilauksen 11.7. ja sama tapahtui uudelleen. Postihan ei ota vastuuta. Milleköhän kesälle ilmestyy

Vieraslajeista on tullut lainsuojattomia. Suojelijanihilistit ovat sitä mieltä, että vieraslajit valtaavat kaikki kotoiset kanervikot. Toki niissä on todella poistettaviakin, kuten jättipalsami. Pujoa ei ole julistettu pannaan, vaikka se on allergian aiheuttajana haitallinen kasvi. Kurtturuusu on vain Suomessa vieraslaji. Siinä on miettimisen aihetta. Kangasalla on kovat ja kalliit talkoot ruusun poistossa. Mistä realismia?

Oma kunto on sittenkin tärkeämpi kuin MM-mitalit. Menestyvä urheilija on poikkeusyksilö. Parhaimmillaan hän on myös esimerkki, joka innostaa taviksia liikkumaan. Hyväkuntoisella on virkeämpi mieli, joka koituu ympäristön hyväksi monella tavalla. Jaska Lentävänniemestä

Mustikkasato on tänä vuonna erinomainen ja vielä hyvä laatuinen! Ihmettelen sitä, ettei mustikan tukkuostajia ole Pirkanmaalla näkyvästi esillä. Mustikkaa käsitykseni mukaan saadaan vietyä Eurooppaan paljon, jos vain marjat saadaan metsistä kerättyä! Tässä olisi monelle nyt hyvä lisäansiomahdollisuus. Samalla voisi hyötyliikkua metsässä! Timpuri

Valitse kaksi, maksa yksi. Yhdessä on jo valmiiksi toistenkin lasien hinta. Sipi

