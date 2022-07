Tämä yleinen paapomis- ja herkästiloukkaantumisen kulttuuri näyttää pesiytyneen nykyiseen urheiluvalmennukseenkin. Ei sillä systeemillä tarvitse mitaleita odotella. Nm

Pääkaupunkiseudun vihreä Soininvaara paheksuu (AL 24.7.) maaseudun lentoliikenteen tukemista. Täällä maalla paheksutaan pääkaupunkiseudun lentoliikenteen tukemista. Rahaa syydetään Raide-Jokeriin, Finnairiin, Finnavian Vantaan lentokenttään ja sen infraan. Meneekö oikein?

Älkää ruuhkauttako terveyskeskuksia pikkuvaivoillanne. Menkää apteekkiin. Saatte siellä ilmaiseksi hoito-ohjeet. Lääkkeet löytyvät hyllystä. Tuula

Koira-aitaus on rakenteilla Tampereen keskustan pohjoisten kaupunginosien ainoaan vehreään puistoon, jonne on esteetön käynti. Puut ovat pinoissa. Linnut karkotettiin evakkoon. Koirat saavat parhaan näköalan Näsijärvelle tuulilta suojaisessa puistossa. Tämä oli kolmas jalankulkuetäisyydellä oleva esteetön puisto, joka poistetaan käytöstä rakentamisella. Puiston merkitys

Kuskaan usein puolisoani ratikan päätepysäkille Kauppiin. Olisipa päätepysäkin kohdalle tehty kahdelle autolle levennys, jossa tiputtaa kyytiläinen autosta tai vastaavasti napata kyytiin. Nyt tuo tapahtuu ajotiellä niin minun kuin muidenkin kuskien toimesta. Onko vielä myöhäistä?

Nimimerkille TTM: Helppo on rikkaiden viisastella Nordeaan sijoittamisesta. Olisiko antaa yhtä hyvä vinkki köyhälle kohtuuttomien palvelumaksujen alentamiseksi? Haiharavvaari

Viimeinenkin side Pirkkalan seurakunnan vanhaan hautausmaahan katkesi, kun paljon muistoja vanhalta ajalta kätkevä kiviaita rakennettiin uudelleen. Arvokas menneisyys hävitettiin. Tämä hautausmaan valtava uudistus on jatkunut vuosia. Tilalle on tullut epäsiisteys ja rikkakasvit. Arkeologisesti arvokas kohde

Nimimerkki Tuleva eläkeläinen (AL 22.7.) ehdottaa työuransa jo tehneitä siirtymään eläkkeelle ja antamaan nuorille mahdollisuuden työelämään. Hyvä niin, mutta vapaa-aikakin muuttuu tylsäksi, jos ei ole rahaa. Kun suurimmalla osalla on pieni eläke ja työvoimasta on pulaa, on ymmärrettävää, että moni voi 70-vuotiaanakin vielä tehdä työtä ja hankkia lisäansioita nauttiakseen ansaitusta vapaa-ajastaan myöhemmin. Vanha sanonta on, että työt eivät tekemällä lopu! Verokortti 70 vuotta

On mielenkiintoista seurata kuinka monta miljoonaa voittoa Fortumin tulos on tänä vuonna ja paljonko jaetaan palkkioita. Muru46

Bisnes-Suomi iskee jälleen. Viimeksi ostettiin Saksasta ilmaa. Nyt rikas Suomi rahoittaa köyhän Saksan öljylaskua. Mitäs me rahamiehet

Ei ole sellaista asioiden hoitoa, päätöstä tai neuvottelutulosta, etteikö Purra ilmestyisi välittömästi moittimaan. Miten mahtaisi tosipaikan tullen itseltään hoitua? Gallup kannatus vain laahaa

Teiskon Kirkkojärvellä ajellaan vesiskoottereilla ja moottoriveneillä noin 100 metriä leveällä lahdella niin sanottua huviajelua. Käydään kääntymässä lahden perällä ja ajetaan sieltä heti takaisin. Ei tunnu mukavalta rannan mökkeilijästä. Laineet saavat veden vellomaan ja äänihaittaakin on. Lintupoikueet ovat lahdella vaarassa. Miksi täytyy tulla kapealle vesialueelle? Näsijärvellä on laajojakin alueita, joissa voisi päristellä ranta-asukkaita häiritsemättä. Onko uimataito niin puutteellinen, että isommille vesille ei uskalleta mennä? Häiritty rauhallisesta kesästä nauttiva

Valmennuspäällikkö Tuomo Salonen suorastaan kehui suuren joukkueemme menestystä juuri päättyneissä yleisurheilun MM-kisoissa Eugenessa! Penkkiurheilijat tuskin yhtyvät tähän arvioon. Valmennuspäällikkö puhuu viran puolesta ja ”uhkailee", että Münchenin EM-kisoihin lähetetään vielä paljon suurempi joukkue! K.”

Juuri kun saimme illalla huoneistoon hieman raitista ilmaa, alkoi alapuolella itsekäärittyjen sätkien kärytys. Sitten koko huoneistossamme haisi tupakka. Miksi tästä täytyy kärsiä sellaisten, jotka yrittävät pitää huolta terveydestään! Tupakoitsijat korpeen

Ajelin taas kerran Pohjois-Saksan teillä viikon verran. En löytänyt huonokuntoista tai kestopäällystämätöntä tietä. Miksi? Koska saksalaiset ovat järkevämpiä kuin suomalaiset. Hyvillä teillä autot kestävät paremmin niin, että ne voidaan käytettyinä myydä Suomeen, kuten kaasuvoimalat ja tuulimyllyt. Kateellinen

Hienoa kun Pohjolan Liikenne tuo Tampereelle akulla toimivia sähköbusseja, eikä mitään virroittimia tarvitsevia ”rollikoita”. Olisihan tarjolla akulla toimivia ratikoitakin, mutta niitä ei kukaan lobannut Tampereelle. Battery

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.