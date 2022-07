Nyt minullekin selvisi syy maanteiden hurjiin ylinopeuksiin. Kuskit yrittävät vain päästä perille ennen kuin bensa loppuu tankista. Oikean kaistan köröttelijä

Nyt kun perintösummat ovat alkaneet kasvamaan, kaikenlainen eriarvoisuus perinnöissä on alkanut kukkimaan. Mummon mökkiä ei ole enää jakamassa kymmenen lasta, jaettavaa oli vähän. Nyt tilanne on toinen. Lainsäädäntömme on jäänyt jälkeen eräässä asiassa. Nimittäin uusperheiden perintöosuuksien jakaminen. On sinun, minun ja meidän lapset. Ensimmäisten avioliittojen lapset yleensä koitetaan saada perinnöttömiksi kaikin keinon, milloin leski, milloin itse perittävä määrittelee suunnan asioille välittämättä oikeudenmukaisuudesta. Ahneus astuu edelle. Usein tehdään perittävä niin varattomaksi, ettei edes lakiosuus toteudu. Nuoret perilliset eivät voi vaatia osuuksiansa potista oikeusistuimissa, sillä heillä ei ole tietoa eikä varaa niihin. Mitä näille asioille aiotaan nykyaikana tehdä? Miten tällaiset vääryydet saadaan loppumaan pienissäkin perinnöissä? Perukirjaan voi kirjoittaa melkein mitä vaan tai olla kirjoittamatta. Summat voi kirjoittaa miten vain. Surullista. Julmaa peliä

Saksa taistelee omiensa puolesta ei päästä kaasun kustannuksia kuluttajahintoihin. Mitä tekee suomalaiset. Tukevat tätä päätöstä rahallisesti. Mitä tehdään vanhoille taloyhtiöille Suomessa, kun ne tarvitsevat lainaa. Lainoja ei myönnetä vaan taloyhtiöt jätetään oman onnensa nojaan. Ehdotan että vanhat talot siirretään Saksaan jatkohoitoon. Hölmöläiset

Olette, Siru ja Tarttis tehrä jotain, molemmat oikeassa. Mutta en ymmärrä, mistä täysi välinpitämättömyys ympäristön roskaamista kohtaan oikein kumpuaa. Todistin itsekin, kun koulupoikajoukko jätti jälkeensä Vaakon frisbeegolfkentälle aika kasan eväsroskia piknikkinsä jälkeen. Lähin roskis olisi ollut lähellä, mutta, kun ei huvittanut. Singaporen malli olisi meilläkin tarpeen, kun vanhemmat vähät välittävät lastensa kasvatuksesta yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. Sivullinen

Polttoaineiden korkea hinta on ollut yhtenä syynä elintarvikkeiden hintojen nousuun. Nyt kun polttoaineiden hinta on laskenut, olettaisi myös hintojen ruokakaupoissa laskevan. Nähtäväksi jää, kuinka käy. Ilpo

Lähes päivittäin luemme uutisia lämpöennätyksistä ympäri maailmaa. Mistähän voisi olla kyse? Ilmastonmuutoksen torjunta takkuaa ja pahasti. Ei kuulemma talous kestä kaikkia tehokkaita toimenpiteitä. Ihanko oikeasti? Kuinkahan kauan ihminen kestää? Talous vai elämä edellä

Tiemaalaukset ei enää kestä, kun piti vaihtaa halvempaan ja nopeammin kuluvaan valkoiseen. Tiedän uudelleen maalattuja tienpätkiä, joissa valkoinen on jo kulunut pois ja vanha keltainen näkyy alta. Tienpäällä joka päivä

Arvoisa Tämäkö tasa-arvoa, urologia ei tarkoita miesten tauteja. Urologia hoitaa virtsaelinten sairauksia sekä miehillä että naisilla. Raskauteen liittyviä sairauksia on vain naisilla. Tasa-arvo ei ole samanlaisuutta

