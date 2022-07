Nyt ihmetyttää mikä "kauhea kohu" on noussut asuntolainojen koronnoususta prosenttiin. Noin 30 vuotta sitten lainani korko oli 18 prosenttia. Maksoin tasaerinä 2800 markkaa kuukaudessa, josta 2000 markkaa oli korkoa ja 800 markkaa lainanlyhennystä. Ja tuli vielä lama ja selvisin. Joten kaikki velalliset, teillä on asiat vielä tosi hyvin. Pankinrikastuttaja

Kiitos Acutan sairaanhoitajalle ystävällisestä, ammattitaitoisesta ja nopeasta palvelusta torstai-iltana. Teette tärkeää työtä kiireen keskellä. Tyytyväinen asiakas

Putinin hyökkäyssodan kauhut tulevat silmiimme ja korviimme joka päivä. Tämän järjettömän sodan yksi seuraus meillä ovat merkittävät hinnankorotukset. Niiden vaikutusta ei voi vähätellä. Se on kuitenkin meidän jokaisen panostus siihen, että tuo tappaminen ja tuhoaminen saadaan joskus loppumaan. Me sopeudumme ja pärjäämme kyllä. Nyt on syytä hakea uusia tapoja jatkaa elämää. Eivät nämä talouden vaikeudet ole mitään sen rinnalla, mitä viattomat ihmiset joutuvat kokemaan vain parin tuhannen kilometrin päässä, Euroopassa hekin. Meillä on asiat hyvin

Kaikki eivät ole vapaaehtoisesti eläkkeellä. Eläke jäänyt minimiin. Joten jos voimia riittää halutaan takaisin töihin. Ja ikävä tosi asia on, että kaikki työt eivät kelpaa nuorille tai he eivät jaksa niitä, kun voimat on niin lopussa! Palaaja

Poliisin mukana Tampereen karussa arjessa (20.7.). Muuntohuumeita jutun mukaan on käytössä nuorilla, ne aiheuttavat aggressiivista käyttäytymistä. Lisäksi puukot ja puntarit näyttävät kuuluvan osan käyttäjäkunnan normaaliin varustukseen julkisilla paikoilla. Käyttäjillä tulee käytön seurauksena erilaisia terveydellisiä akuutteja ongelmia, joihin ensihoito joutuu vastaamaan. Pitkäaikaisen käytön ongelmat eivät korjaannu ensihoidolla ja iso osa käyttäjistä onkin tämän palvelun suurkuluttajia, vuodesta toiseen. Näissä kohtaamisissa ensihoito ja terveydenhuolto tekevät epäkiitettävää työtään useasti käyttäjien arvaamattoman käytöksen ja utopististen auttamispyyntöjen paineessa. Osa käyttäjistä on niin syvällä tuossa maailmassa ja elämänhallinnan kadottaneita, että menetettävää ei juurikaan ole. Ongelmat eivät ole enää vain huumeissa. Mielenterveys, infektiot, tarttuvat taudit, sosiaaliset ongelmat, velkakierre, pelko perijöiden eräpäivästä kasaantuvat. Kansalaiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta kaduilla, mutta eipä jää auttajatkaan osattomiksi. 112

Tipotien terveysasema oli laittanut Omakantaani täysin toisen henkilön terveystiedot ja lääkereseptin puhelusoiton perusteella hoitajalle ja lääkärille viime viikolla. Ei tullut pahoitteluja ennen kuin tivasin. Toivottavasti keittiöremontissa venähtänyt selkä on jo saanut lääkkeensä! Ei selkävaivainen

Veikkaus pissii nyt pelaajia pahasti silmään. Loton jättipotteja on jatkuvasti, ei niitä ennen näin usein ollut. Sitten on nämä tietokoneen arpomat pelit, kuten keno, tietokone tietää numeroita "arpoessaan" kaikki pelatut rivit. Joku haiskahtaa ja pahasti. Rahan keräys menossa

Ja taas kiveä kiven päälle! Hämeenpuiston kuuluu olla vihreä. Nyt tehdään Tampereelle Hämeenpuisto–Hämeenkatu risteykseen koko puiston levyinen kadunylityspaikka. Aiotun kivetyksen paikalle ikivihreää, on matalia ja kauniita kuusia ja katajia. Näitä istuttamalla saadaan "sadevesikaivo". Kivetyksellä aikaan saadaan vaaranpaikka. Luuletteko, että pyöräilijä tai lautailija odottaa vihreää tullessa Nässyltä päin. Onnikat ja ratikat tulee takaviistoon. Ja sittekö on syy autoilijan? Kiveä on jo ihan tarpeeksi

Norjaan mennään töihin paremman palkan takia ja osa rahoista laitetaan säästötilille tulevaisuutta varten. Ei kai kukaan ole niin tyhmä, että elää kalliissa Norjassa ikuisesti. Eläke on myös hyvä. Päivi

