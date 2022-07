Olen ihmetellyt seuraavaa, kun käyn Taysissa, ohjataan naiset kyltissä lukevaan Naistentautien poliklinikkaan, mutta miehet Urologian poliklinikalle. Miksei miestautisten kyltissä lue Miestentautien poliklinikka? Tämäkö tasa-arvoa

Kysymys mansikanviljelijöille, miksi ei ole muuta mahdollisuutta ostaa mansikkaa kuin 6 euroa/litra ja toinen mahdollisuus 5 kiloa/35 euroa? Jos haluan ostaa esimerkiksi 3 litraa, se maksaa 18 euroa, mikä on liikaa. Teillä on kartelli, sillä kaikilla mansikanmyyjillä on sama käytäntö. Se on ankarasti kielletty lailla. Tuikku

Tuhannet kiitokset Ikaalisten matkatoimiston kahdelle kuljettajalle ja ystävällisellä virkailijalle! Tyttäreni unohti kännynsä lauantaina illalla bussiin. Ensimmäinen kuljettaja löysi kännyn ja toinen toi sen heti aamukyydillä sovitusti tyttärelle, vau. Olette loistavia asiakaspalvelijoita jokainen! Mamma

Maijaliisa Mattilan (AL 17.7.) mielipide suomalaisten luontosuhteen hautautumisesta käsiteltyjen terassilautojen alle on täyttä asiaa. Ja ikinä ei näillä terasseilla juuri näe ihmisiä eli ketä varten ne ovat tehty? Luonnon monimuotoisuuden katoaminen pelottavan nopeasti on jokaisen meidän silmien alla. Täytyy olla sokea jos ei sitä huomaa. Ahomansikka

Jos pankkien tai vakuutusyhtiöiden talousviisaat kertovat uutisissa, että Suomi on ajautumassa taantumaan, ei se suinkaan tarkoita sitä, että pankit tai vakuutusyhtiöt kohtaisivat taantumaa. Nordea ilmoitti juuri huhti–kesäkuun ennätyksellisestä kvartaalistaan

Koskahan Nordean hyvä tulos näkyy tileille maksettuna korkona ja palvelumaksujen alennuksina? Haiharavvaari

Ihmettelyä herättää tieto Tays Acutan henkilöstöpulasta hoitajien suhteen ja sitä myöten ala-arvoisesta potilaiden kohtelusta hädän hetkellä. Asia olisi korjattavissa, jos halua ja tahtoa päättäjillä olisi, kun hoitajille maksettaisiin kunnon korvaus eli palkka tehdystä työstä niin Acutassa kuin muuallakin. Näin ei kuitenkaan tehdä ja siten saadaan syy ulkomaisen halvan työvoiman tarpeellisuudesta. Päättäjät herätys vai pitääkö toivoa, että itsellenne tulee todellinen hätä ja pakollinen hoidontarve vaikka Acutaan, 10 tunnin odotus siellä hoitoon pääsystä. Ratkaisuja varmasti löytyy, jos niin halutaan

Tunnelma on aivan erilainen vanhemmilla omakotialueilla, kun vertaa uusiin vastaaviin. Talot ovat erilaisia ja värityskin kivan erilaista. Jotkut uudet alueet ovat täynnä samanlaisia ja saman värisiä isoja varastokopin näköisiä rakennelmia. Pimeällä voi vahingossa yrittää avata naapurin aivan samanlaisen talon ovea. Vanhemmilla omakotialueilla tulee jotenkin paremmalle mielelle, kun kaikki ei ole toistensa kopioita ja pihatkin poikkeavat toisistaan. Harmaat ja samanlaiset talot antaa liian steriilin tunteen alueesta. Se fiilis puuttuu

Olisin tarvinnut reseptin keharitytölleni, kerran kesässä iskee virtsatietulehdus, tutut oireet siis. Yritin soittaa Terveyspalveluiden numeroon yli 1,5 tuntia. Miten henkilön kanssa tällaisessa numerossa puhutaan yli 10–15 minuuttia, kun käsitän että siinä vaan neuvotaan, mitä hänen tulee tehdä seuraavaksi? Vai eikö? Me ratkaisimme itse asian. Jotain olisi tehtävä ja pikaisesti. Soteko parantaa tilanteen myös tässä? Hermo meni

Kiitos Jenni Vuorinen hienosta kirjoituksestasi. Tuli elävästi mieleen oma kaukainen, epävarma ja riemullinen nuoruus. Näkemyksesi auttavat minua ymmärtämään lapsenlastani, joka on juuri muuttumassa "pikkulapsesta" teiniksi. Omia lapsianihan en tietysti ymmärtänyt ollenkaan. Ihanaa ja turvallista kasvamista sinulle ja kaikille murrosikäisille. Mummu

Mummot kirjoittivat, että he eivät saa vastapalveluksia lapsiltaan, koska ovat opettaneet lapset uusavuttomiksi. Minulla vaarina ei ole samoja kokemuksia, koska meidän sukupolvemme aikana äidit hoitivat kotityöt. Luultavasti sen takia lapseni eivät käy vaaria katsomassa, koska joutuvat tekemään silloin kotityöt. Tyttäreni käy kerran vuodessa kylässä ja olen kuullut myöhemmin hänen maininneen, että käydessään kylässä hän joutuu aina pesemään sen astiatkin. No, seuraavalla kerralla asia korjaantuu, jos vielä tulet, sillä että vaari syö kertakäyttöastioista. Näin sinulla jää yksi raskas työtaakka pois pilaamasta harmonista vuosikiertoasi. Vaari vailla statusta

Viinikan alueen tiemerkintöihin saisi enemmän kulutuskestävyyttä ja näkyvyyttä hyvin yksinkertaisesti. Merkinnät pitäisi ensin jyrsiä tiehen ja sitten täyte-epoksimaalata. Maalauksen kuluttua pois, jäljellä olisi yhä mekaaninen jyrsintä jälki. Ratin takaa

Paljon kehutussa terveyden hoidossa onnistumisena pidetään potilaan elossa pysymistä eli kärsimisen ja rahan tulon jatkumista. Taito

