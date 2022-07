Nimimerkki Siru, kyllä kotikasvatuksellakin on osansa roskaamiseen, mutta suuri syy on roskisten suunnittelun. Kun ei ole kantta, niin linnut pitää kyllä huolen, että roskat kaivetaan ulos. Sunnuntaiaamu, Hämeenkatu, neljässä roskiksessa pyrstö heilui ja roskat lensi. Ajan aamuisin pyörällä Hyhkystä Pyynikkiä pitkin töihin ja usein siellä on roskiksilla lintu puuhissaan. Tarttis tehrä jotain

Kiitos Taysin Acutan neurologian tarkkailuyksikön ja neurologian osaston lääkäreille ja erityisesti hoitajille ammattitaitoisesta hoidosta ja aina kiireettömästä vuorovaikutuksesta. Hoitajat kertoivat myös aina etunimensä, mikä tuntui mukavalta. Huone 3, 2-paikan potilas

Aina kun Tampereen keskustan roskaisuudesta puhutaan, niin tulee mieleen pikaruokaa myyvät ravintolat. Roskat pääosin ruokapakkauksia, joissa ruoka ulos kannetaan. Pikaruokailun suosio on suurta, eikä roskikseen tahdo suurimmat pitsalaatikot edes mahtua. Se on aikamoinen määrä pakkausmateriaalia mitä saat mukaasi, kun ostat perheaterian pikaruokalasta. Vähän voisi vastuuta lisätä näille firmoillekin, jotka pakkaavat tavaransa näin suureen määrään pakkausmateriaalia. Hans Burgeri

Hyvät kuntapäättäjät, nyt on tullut aika lunastaa lupaukset, miljoonat on hakattu tunneliin ynnä muualle, ja veronmaksajia muuttaa Tampereelle. Viimeistään nyt on aika hoitaa henkilökunta ja hoitajapula kuntoon kautta linjan, vauvasta vaariin, tätä menoa kun jatkuu niin se vasta kalliiksi tuleekin. Kyllä minä muistan

Rakennetaan sitä areenoitakin radan päälle. Miksi ei liikenneympyrää Lapintien, Pohjolankadun Naistenlahdenkadun risteykseenTampereella voisi rakentaa osin radan päälle leventämällä Lapintien siltaa? Syntyperäinen

Hoitajat vertaa aina palkkatasoaan Norjaan, on siellä eläminenkin puolet kalliimpaa kuin Suomessa. Viinikan vaari

