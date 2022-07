Yksityiset lääkäriasemat rahastavat käsittämättömästi! Palvelumaksu 23,50 euroa, E-reseptimaksu 1,70 euroa ja vielä Kantamaksu 2,30 euroa. Käynnille tulee hintaa niin, että hirvittää, sillä näistä Kela ei korvaa mitään ja tutkimuksistakin ihan minimaalisesti. Marjami

Kuntosali toisensa perään asennuttaa sisäänkulkuunsa kapean pyöröportin, jonka läpi ei pyörätuolilla ole pääsyä. Vaihtoehtoista kulkureittiä ei ole. Mitä sanoo yhdenvertaisuuslaki?

Koiran kakkasakosta puheenollen, valtava koirien määrän aiheuttamat jätökset muun muassa Hervannassa saatika maatumattomat tupakan tumpit aivan asuntojen "pihapiirissä", saisivat myös olla tiukempien sääntöjen alaisena. Sivusta seuraaja

Nimimerkille Kysyn vaan, abortin vastainen kulkue sotii ihmisarvoa vastaan, Pride sen puolesta. Jokaisella on oikeus omaan kehoonsa ja myös oikeus päättää abortista. Pride ajaa yhdenvertaisuutta tasa-arvoa. Olemme kaikki saman arvoisia

Minkä takia naisten jalkapallojoukkueita pitää aina verrata siihen, miten ne menestyisivät miehiä vastaan? Pitääkö naisjuoksijoitakin verrata miehiin ja kevyitä nyrkkeilijöitä raskaisiin? Tekeekö pienempi lihasmassa ja vähäisempi testosteroni urheilusta vähempiarvoista? Homo olympicus

Monet 60–65-vuotiaat menevät kesäloman jälkeen töihin ja kohtaavat siellä paljon ihmisiä. Siksikin 60 vuotta täyttäneet tarvitsevat neljännen koronarokotuksen mahdollisimman pian. Muuten osalle heistä käy huonosti. Heti rokotteet jakoon 60 vuotta täyttäneille terveydentilasta riippumatta

Uskokaa nyt päättäjät, että ratkaisu hoitajapulaan on vain raha! Hoitajia on ollut ja on Suomessa riittävästi, mutta monet vaihtavat ja ovat vaihtamassa alaa, matalan palkan ja lisääntyvän vastuun vuoksi. Nuoret hakeutuvat Norjaan töihin. Miksi? Paremman palkan vuoksi. Ratkaisu on vain raha. Näin se on. Hoitsu

Minun kaikki kirjeet jakaa joku muu kuin Posti. En tiedä, missä nämä kirjeet lajitellaan, mutta Posti tuo vaan sitä "roskapostia", elikkä mainoksia. Olisiko Posti hinnoitellut itsensä ulos, kun toinen firma jakelee kirjeet. Alkaako Postin tekemä jakelu olemaan loppusuoralla, jos kilpailijat jakavat postit halvemmalla. Kusti polki

Ei kai Hanski tosissaan usko, että auto kuluttaisi satasen nopeudessa vähemmän kuin viidessäkympissä? Jos auton näyttö näin näyttää, niin värkit on vialliset. Koetapa ajaa ihan tasaista 50 km/h reilu matka ja katso lukua uudestaan. On ihan varma tutkittu tieto, että mitä suurempi nopeus, sen suurempi kulutus. Newton

Mieleen on jäänyt kymmeniä vuosia sitten erään lääkärin lausuma: "Ei kannata sairastua kesällä. Taysissa (silloin Tks) hoidetaan kesällä nurmikot paremmin kuin ihmiset !" Koska kesälomat ... silloinkin, vaikka ei ollut hoitajapulaa. Sairaanhoitaja

Jos koiran kanssa on ongelmia, nykyään on paljon hyviä kursseja, joihin kannattaa rohkeasti mennä! Eilen Hämeenpuistossa koiralla pään ja kuonon ympäri vedonestovaljaat niin tiukalla, ettei koira saanut kunnolla läähätettyä, vaan kieli roikkui poskesta turtana. Mies nyki lujaa koiraa päästä joka askeleella. Apua on saatavilla

Ruotulan kauniin golf-vihermaiseman hävittäminen kerrostalojen tieltä on anteeksiantamatonta ympäristötuhoa, mikä on kaikin keinoin estettävä ennen kuin se on myöhäistä! Vihreät ja muutkin, toimikaa

Yritämme olla aikuisia, vaikka olemme lapsia (AL 15.7.), olipa hyvä, onnistunut kirjoitus nuorista murrosikäisistä . Jokaisen olisi hyvä lukea kirjoitus. Aion lähettää omille murkkuikäisille lapsenlapsilleni ja heidän vanhemmilleen tämän kirjoituksen. Yksi mummu

Tieto ja taito orapihlaja- ja muiden pensasaitojen leikkaamisesta ja ajankohdasta ei periydy ihmisen geeneissä. Jokaisen sukupolven on se tieto itse hankittava. Vanhempi sukupolvi voisi tässä hyvin auttaa. Ja vastaavasti uuden taidon omaksunut nuorempi sukupolvi voisi auttaa niitä vanhuksia, jotka eivät enää jaksa pensasaitojaan leikata. Pensasaidat rehottaa

Nimimerkki Rahku toteaa ikävän meluhaitan talonsa pubista ja vertaa hetkittäiseen musiikkitapahtumaan. Melu on ongelma ja se mikä joillekin on musiikkia on kärsimystä toiselle. Tässä vertailussa on kuitenkin kysyttävä, että oliko pubi ja musiikki jo olemassa kun Rahku asettui taloon vai alkoiko se yllättäen jälkikäteen? On jokatapauksessa erittäin tärkeää, että naapureita kuunnellaan kun tapahtumia järjestetään ja ne ei saa häiritä asumista. Miten on

