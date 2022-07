Isoäiti, joka odotti vastapalvelua lastenhoidosta muistutti omaa kohtaloani. Syynkin toimintaan tiedän. Aikoinaan tein kaiken lapsille valmiiksi. En koskaan pyytänyt apua. Nyt huomaan tehneeni virheen sillä edelleenkin saan tehdä kaiken yksin. Minkä taakseen jättää sen edestään löytää

Ministeri Antti Kurvinen varoittelee ruoan hinnan noususta. Ruoka on hinnoiteltu kuitenkin jo pitkään Ukrainan sotaan ja milloin mihinkin ongelmaan vedoten lähes jokaisella kappareissulla edelliskäynnin jälkeen. Tuottajahinnat eivät vain nouse. Huolestunut

Miksi puhutaan uusista lähijunaseisakkeista, kun kaikki ovat entisiä seisakepaikkoja? Ennen niistä vastasi VR, mutta nyt ne täytyy rakentaa ja ylläpitää kaupungin rahoilla ja pelkkä suunnittelu maksaa järjettömästi. Konsultit rahastaa

Toivottavasti Suomen naispelaajat ja valmentajat katsoivat Ranska – Belgia ottelun. Ja ottivat opiksi. Sopisi kyllä miehillekin. Jaska

Kaupungin rakennustyömaat on ”syvältä”, ja moni varmaan ymmärtää sen. Taloni etupihalle on aikeina rakentaa kerrostalo! Tämä on naurettavaa! Hyvin vihainen

Urheileva maailma on sulkenut venäläiset urheilijat kaiken kilpailutoiminnan ulkopuolelle Ukrainan sodan vuoksi. Mutta on yksi, joka ei piittaa näistä säännöistä, eikä hyväksy kansainvälistä dopingtestausta liigan sisällä. NHL on kaiken muun oikean urheilun yläpuolella. Viime viikon varaustilaisuudessa näytettiin kuinka nuoria venäläispelaajia varattiin joukkueisiin. Suomessa näitä NHL-pelaajia palvotaan kuin jumalia, miljoonapalkoista johtuen. Yle pitää liigaa, niin yhteiskunnallisesti merkittävänä, että näytti keväällä kaikki pudotuspelit suorina lähetyksinä. Joutomaan laulu

Nykypäivänä terveyskeskuksen lääkärin soittoa joudut päivystään koko päivän. Eikö lääkäri ole palveluammatissa. On aivan älytöntä palvelua. Tähän on saatava muutos. Joku aikaväli, jonka asiakas päivystää puhelinta. Eletään 2000-luvulla

Mikä näissä Tampereen liikennevaloissa mättää? Punaiset palavat autoille todella pitkään ja joissakin, kuten Teiskontien risteyksessä, eivät aina edes vaihdu vihreälle, kuten oli tilanne sunnuntai-iltana. Tampereen maine autoilijavihamielisenä kaupunkina sen kuin kasvaa. Kiukustunut autoilija jälleen kerran

Näin siinä sitten käy, kun kaikki entiset hiekkaiset saarekkeet ja nurmialueet pistetään kivettäen – tulviihan silloin, sanoo jo blondinkin järki. Sadevesikaivojen imua ei mitoiteta rankkasateelle, kuten ennen. Ei tommoiset rotvallissa olevat kidat toimi. Sadevesikaivojen kannet on peitossa kuivista puiden lehdistä ja siemenistä. Lakaisinkone toimeen ja harjamaan reunat puhtaaksi. Sadevesikeräys tälle vuosituhannelle ja ekoloogiseksi istutusten kastelut

Il Ciclista di Roine kirjoitti Pirkan Pyöräilyn vähistä kannustajamääristä. Ehkä Ranskassa ja jopa Hämeenkyrössä katsojille maksetaan paremmin. Allekirjoittanut on polkenut ikänsä. nykyään ympäri vuodetkin, eikä seuraajista ole ollut haittaa. Muiden kulkijoiden satunnaiset vaikkapa vain katsekontaktit tuovat pelkästään hyvää mieltä. Kiitävä

Hervannan valtaväylän tuhotut lehmukset. Vielä jäljellä ovat kannot puskevat epätoivoisina uutta vahvaa lehdistöä. Ottakaa nämä juurineen ja istuttakaa uudestaan Valtaväylän varrelle. Vaikka sen korkean mäen päälle, jonne naureskellen asteltiin kuolleet rungot aikaisemmista tuhoamisista. Tehkää todellinen vihreä siirtymä ja pelastakaa kannot! Ansku

Miten on mahdollista, että Muroleen kanavan kahvila on heinäkuussa suljettuna maanantaina ja tiistaina? Eikö kunta voisi painostaa pitämään edes jäätelökioskin auki. Veneitä, moottoripyöriä ja oikeita turistejakin käy rykimässä kahvasta turhaan. MTH

Mökkeily on useimmille pakopaikka arjen kiireistä, ruuhkan ja metelin keskeltä. Muistan ajan, kun tämä vielä onnistui. Nyt on toisin. Äänimaailman luovat ruohonleikkuri, trimmeri, moottori- tai raivaussaha, mönkijä, mopo, vesiskootteri ja niin edelleen. Ja kaikki tämä pahimmillaan lähes yötä päivää, kun valoa riittää. Eikä väliä, arki tai pyhä. Mehän elämme hektisessä maailmassa 24/7. Välillä toivon, että bensa maksaisi 10 euroa litra. Melua 24/7

Aamen, erittäin hyvin kirjoitettu Mummulan kesäelämä -nimimerkiltä, sivusta olen seurannut erästä mummua, jonka "pitopalvelua" surutta ja häpeilemättä poika perheineen käyttää. Taipuu taipuu, kuinka käy jos katkeaa?

Sellaiset ihmiset, jotka eivät viitsi ottaa koiriensa jätöksiä maasta, laittakoot lemmikeillensä vaipat. Sipi

