Tampereelta puuttuu kesäkahviloita rantojen ääreltä. Särkänniemestä lähtien Halkoniemen satamaan ei ole ainuttakaan kuppilaa tai kioskia Näsijärven rannoilla. Mikä sen mukavampaa, kun lenkkiä tehdessä pysähtyä kahvikupposen tai jätskin ääreen ja ihailla kesäistä maisemaa ja tunnelmaa. Tässä ilmainen idea vaikka pop up -kioskille tai vastaavalle. Jotain puuttuu

Suuret kiitokset minua 10.7. Tuulensuun ratikkapysäkillä auttaneille sekä ambulanssin ja Acutan henkilökunnalle hyvästä ja inhimillisestä hoidosta. Pappa 82 v.

Tilasin poliisilta netissä henkilökortin. Ensimmäinen käyntiaika vapaana oli 2.11.2022. Hyvä, että tänä vuonna! Ilkka

No, mitä ihmettä! Tulkaapa länsipuolelle Tampereen kaupunkia mansikkaostoksille, olen monta vuotta ostanut mansikat kilokaupalla. Tyytyväinen asiakas

Minulla on autossani kulutusta seuraava näyttö. Ajonopeus ei juurikaan vaikuta kulutukseen mittarin mukaan. Päin vastoin. Satasen nopeudella näyttäisi kuluvan vähemmän polttoainetta kuin viidelläkympillä. Näytön mukaan. Te jotka markkinoitte polttoaineen kulutuksen vähentämistä hiljentämällä ajonopeutta, esittäkää tutkittuja lukuja ei mutu tietoa. Hanski

Hyvä Suomen elintarviketeollisuus, olisiko ihan kansanterveyden nimissä mahdollista pudottaa ruokasuolan määrää tuotteissa niin,että sen maksimiraja olisi 0.9 prosenttia? Pia

Pikkusielut, vain he ovat kateellisia pienipalkkaisten palkankorotuksista. Aution Jykä

Aina palatessa ulkomailta Suomeen huomio kiinnittyy loppuun kuluneisiin ajoratojen maalausmerkintöihin, jotka ovat ylivoimaisesti Euroopan surkeimmat. Tämä on jo turvallisuusriski ja vähintäänkin sekaannusta aiheuttava asia liikenteessä. Haba

Muutamat tv:n urheilutoimittajat pukeutuvat heinäkuun helteellä lähes "pässinpökkimältä" näyttävään pystykauluspaitaan ja villavalta näyttävään tummaan pikkutakkiin! He ovat yleisönpalvelijoita, joiden pitäisi vähän ajatella, millaisia tuntemuksia he ulkoisella olemuksellaan katsojissa aiheuttavat! K.M.

Mahtaako poliisilla olla tänä päivänä kuvan palaa, kuinka paljon huumekauppoja hoidetaan skuuteilla? Helppoa, nopeaa ja jokseenkìn äänetöntä liikkumista niin lähiöissä kuin muuallakin. RP

Tampereen kaupungin tulisi palkata keskustan alueelle liikenteenneuvojia. Jotka neuvoisivat pyöräilijöitä ja skuuteilla kulkevia, missä saa ajaa ja mihin suuntaan. Suurin osa kulkijoista ei näköjään tunne liikennemerkkien merkitystä. Sitten kun erehdyt neuvomaan ja opastamaan, niin saat sadattelut päällesi. Siinä on tämän päivän asenne asioihin. Bensaa suonissa

Nykyisin on tissifashmob uutisen arvoinen tapahtuma. Vielä 1990-luvulla täyttivät yläosattomissa aurinkoa ottavat ja uivat uimarannat. Puistoissakin heitä riitti. Ikään tai sukupuoleen katsomatta. Nakke

Nimimerkki Nikkaroisitko päivällä, hei haloo, käy ihmeessä naapurisi luona ja kerro hänelle harmistuksesi. Vain näin hän voi tietää tuntemuksistasi. Vai luuletko, että hän lehden sivuilta hoksaa sinun tarkoittavan juuri häntä? Hyvää kesää! Liisa

Jos nyt aluksi laitetaan Kauko-idässä vaikka 500 miljoonaa mopoa, skootteria ja tuk-tukia pataan, siinä sivussa sammutetaan muutama kivihiilivoimala. Sitten istutetaan takaisin Etelä-Amerikkaan jokunen satatuhatta hehtaaria sademetsää, sen jälkeen katsotaan viisi vuotta ja aletaan syyllistää suomalaista autoilijaa/saunan lämmittäjää. Jopas jopas

Luulin, ettei Suomen postilaitos voi enää alemmaksi vajota, mutta olin väärässä. Kauniista kaupungistamme, ja samalla ympäristökunnista, vietiin oma postileima, kun olisi pitänyt kehittää useampi aiheleima: ratikka, Nokia-areena, Pispala, Näsinneula, Näkötorni, Hämeensilta, kirkot, vedet… luettelo kohteista on loputon. En ole keräilijä, enkä siksi kaipaa leimoja, mutta olen aktiivinen korttien ja kirjeitten lähettäjä ja koen tietyn identiteetin kadonneen leimauksen loppumisen myötä. Olisin myös halukas kuulemaan Postin edustajan selityksen asialle, siitähän ei juuri etukäteen tiedotettu. Eihän kyseessä voi olla pelkkä raha? Onko moista "yhdistämistä" muuallakin suomenniemellä? Ulkomailla tuskin olisi mahdollista, edes satukirjoissa. Only in Finland

TVH aikoinaan istutti kurtturuusuja urakalla tiealueitten keskelle, Vaasantielläkin on mahtavat pusikot, Tampereelta Ylöjärven suuntaan, tuleekohan kaivinkoneet kaivamaan ne juurinensa "huitsin Nevadaan"? Sieltä levinnyt

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.