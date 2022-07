Kesäilloista on mahdoton nauttia, jos naapurissa on iltanikkaroija

Kauniista kesästä ja kesäilloista on mahdoton nauttia, jos naapurin pihalla jo kolmatta kesää toimii iltanikkaroija, joka metelöi iltamyöhään joko sahaten, sirkkelöiden, hioen tai rälläköiden. Eikö todella voisi suoda naapureille edes muutaman ihanan kesäillan, jolloin voisi nauttia niin lyhyestä kesästä, vaikkapa linnunlaulua kuunnellen. Nikkaroisitko päivällä

Matti Kääntönen kirjoitti ajankohtaisesta aiheesta (AL 7.7.), tienvarsien kasvien tuhoamisesta. Tampereella on nyt myös innostuttu kaatamaan puusto kaupungin sisääntulorampeilta. Varmasti tärkeää ilmastonmuutoksesta niin huolissaan olevalta kaupungilta. Mutta huippu on tämä: Etelä-Hervannassa Suolijärvelle johtava metsäpolun reunat on parturoitu, jopa niin taitavasti, että maa-aines on myllääntynyt ja onpa muutama elävä puukin saatu kuorittua samalla. Jo on ilmastotalkoot

Mitä ihmettä varten THL panttaa niitä pian vanhenevia koronarokotuksia? 60 vuotta täyttäneillä alkaa olla heikentynyt rokotussuoja, ja koronaan kuolee Suomessa 10 ihmistä joka päivä? Suomi johtaa jo kuolematilatoissa verrokkimaita. Heti rokotteet jakoon 60 vuotta täyttäneille terveydentilasta riippumatta

Tehdäänkö Pekka Haavistosta jo seuraavaa presidenttiä? Marin vetäytyi kilvasta ja katosi parrasvaloista. Nyt Pekka hoitaa Nato-asioita Ruotsin pääministerin kanssa eli peli kulisseissa lienee alkanut. Papparainen

Hyvä kirjoitus Tiina Keskiseltä (AL 4.7.) hyvän ja tasapainoisen vuorovaikutuksen merkityksestä koulutyöhön. Sama pätee moneen työpaikkaankin. Muistetaan tämä. Kesän lapsi

Islaminuskonto nostetaan usein esille, kun jossain tapetaan kymmenen ihmistä. Lähempänä Suomea eräs kirkon päämies tukee maansa johtajaa, joka tapattaa tuhansia syyttömiä ihmisiä viikossa. Miksei tästä vahvasta suhteesta puhuta niin paljoa kuin jos kyse olisi Islaminuskonnosta. Tasapuolisuuden nimissä pitää uskonnostakin puhua, eikä aina mainita vaan sitä yhtä ja samaa uskontoa, kun kauheista asioista puhutaan. Tasa-arvoa tähänkin

Katsastusasemat huijaavat päästömittauksien maksuissa. Uusissa autoissa päästöt vain luetaan OBD-portin kautta elektronisesti joka on käytännössä katsastusasemalle lähes kuluton toimenpide, kuitenkin siitä laskutetaan asiakkaalta sama summa kuin perinteisestä pakokaasumittauksesta. Autoilija

SAS palkkaa henkilöstövuokrausyritysten kautta uusia työntekijöitä sen sijaan, että palkkaisi entisiä työntekijöitä. Muistuttaa Postin toimintaa, joka palkkaa myös vuokrafirman kautta nykyään työntekijöitään. Näille voi tehdä surkeita työsopimuksia ja maksaa muutenkin huonompaa palkkaa. Tämä on ajan henki. Työntekijä on välttämätön menoerä ja heidät pitää saada töihin mahdollisimman surkealla sopimuksella. Orjavuokraus Oy

Voi voi, mitä teatteria Tampereen Kymppikorttelin asemakaavasta! Kaupunki ei koskaan häviä hallinto-oikeudessa. Kaupunki, ely-keskus ja hallinto-oikeus ovat kaikki samaa pientä piiriä, jotka eivät noki toisiaan. Ulospäin näytetään teatteria, että asiaa muka pohditaan! Raha puhuu

Turkin Erdoganilla on tosi huono itsetunto, kun haluaa muutaman poislähteneen turkkilaisen vankilaansa tai tapettavaksi. Erdogan pelkää valtansa murenevan. Sekin kertoo Erdoganin "johtamisesta", ettei Turkki täytä EU:n kriteereitä! Torre

Metsää saa kaataa mielinmäärin, kun rakennetaan aurinkovoimaloita. Tavallinen metsänomistaja ei saisi kaataa risuakaan. Miten EU:n ja hallituksemme tavoitteet voivat olla näin ristiriitaisia. Pentti

Jos saan lääkäriltä reseptin, saanko ostaa neljännen koronarokotteen apteekista ja pistätyttää sen? Kysyy sydänvikainen 69-vuotias, jonka kolmannesta rokotuksesta on 7 kuukautta. Voisiko tähän ihan rehellisesti saada vastauksen kiitos. Tautia odotellessa

Nimimerkki Tuoppi, Nato ei todennäköisesti saa Putinia oikeuden eteen, valitettavasti, sillä diktaattorit ovat ovelia olioita, aavistaen vaarat selviytyen attentaateista ja muista kukistamisyrityksistä. Kuten esimerkiksi Hitler, Stalin ja Idi Amin. He eivät joutuneet virallisen oikeuden eteen koskaan .Tuomio pitää tulla kyseisen valtion sisältä, kuten muun muassa Libyan Gaddafille ja Romanian Ceausescuille kävi. Heidän tuomionsa oli kuolemantuomio, josta oli mahdollisuus valittaa, mutta tuomio pantiin täytäntöön heti! Venäjän kohdalla joudutaan oikeuksien toteutumista odottelemaan varmasti pitkään, jos tapahtunee koskaan! Seppo

