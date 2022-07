Kuka neropatti on antanut luvan järjestää kolmen päivän musiikkitapahtuman keskellä asutusta?

Kuka neropatti on antanut luvan järjestää metallimusiikin kolmen päivän tapahtuman keskellä asutusta Hakametsän parkkialueella? Ei ole tullut mieleen, että alueella asuu muun muassa paljon vuorotyöläisiä, ja tuo raskas musiikki häiritsee todella paljon. Ohjelman mukaan melu kestää 1.00 asti joka ilta torstaista sunnuntaihin. Kuka korvaa työtunnit, kun unettomat eivät jaksa lähteä töihin? Pientä rajaa

Lapsivapaat uimarannat. Ottaisin mieluummin alkoholivapaat rannat. Tämä sakki usein isoimman älämölön pitää. Ja jättää jälkeensä melkoisen sotkun. Rantavahti

Arttu Rintanen esitti (AL 5.7.) lapsivapaata uimarantaa. Minä perheeni kanssa etsin uimarantaa, kauppaa, urheilukenttää, toria, kaupunkia, missä olisi fiksuja aikuisia ja ihmisiä. Sellaisia, jotka eivät kiroile, niin että joka toinen sana ei olisi v-alkuinen. Sellaista paikkaa, missä ei sotketa tai pissata porttikäytäviin, mihin ei kirjoiteta seiniin. Saati missä aikuiset eivät mölyäisi. Kyse on ennemmin siitä, miten me kaikki käyttäydymme ja huomioimme toisemme. Heli

Suurkiitos, Kirsi Ketola, ymmärtävästä ja asiantuntevasta kirjoituksestasi koskien perheen ongelmia (AL 6.7.). Marjatta

Kiitos Taneli, 5.7. klo 15 jälkeen lähdin pyörällä Taysista kohti rautatieasemaa, TAMK kohdalla oli asvaltti poistettu liikennevalojen kohdalla, se todennäköisesti aiheutti pyörän ketjujen irtoamisen. Aikani niitä yritin yksin paikoilleen, kunnes ystävällinen nuori mies Taneli ABC :n kulmalta tuli auttamaan minua. Kiitos, arvostan suuresti avuliaisuuttasi, hyvää kesän jatkoa sinulle! Sirpa

Mikä taho tietäisi kertoa, mitä tehdä sellaisten rajanaapurien kanssa, jotka eivät hoida raja-aitaa millään tavoin? Kysyy ärsyyntynyt

Jo on aikoihin eletty, kun me köyhät emme näe edes Tangomarkkinoita tv stä. Kyllä meille näytetään. Heikki Paasosen mökki-itkua viisi kertaa viikossa ja muita uusintoja ja vanhoja elokuvia. Lopettakaa Tangomarkkinat, jos koko kansa ei niitä saa nähdä. Miksi me maksamme pienistä eläkkeistämme yleveroa? Kuinka Yle sallii nämä?

Te, jotka haluatte, voitte vielä hyvinkin 20 vuotta ajella polttomoottoreillanne. Myyntihän ei lopu, vain valmistus. Eiköhän sillä aikaa latausverkosto ja autokanta sekä hinnat muutu sen verran, että mielikin muuttuu. Toivottavasti. Pakkari

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.