Kaunis kesäpäivä tai -ilta tiiviillä asuinalueella. Kiva nauttia vapaa-ajasta puutarhassa, kunnes jälleen alkaa pitkään kestävä koiranhakunta. Onkohan sillä jokin hätä? Koulutus jäänyt vaiheeseen? Vai luonnevika? Missä ovat koiran omistajat? Kuka auttaisi pientä tai suurempaa haukkujaa? Häiritseeköhän haukunta muitakin asuinalueella? Hau-hau

Ei reilua -nimimerkki (AL 5.7.), kyllä sinä maksat sähkölaskussasi vain sähköstä ja sen jakelusta. Jos Tampereen Sähkölaitoksen yhtiömalli on mielestäsi epäreilu, voit aina vaihtaa itsellesi sellaisen sähköntoimittajan, joka ei omistajilleen osinkoja maksele. Tsemppiä etsintään! Jorma66

Lämmin kiitos rouvalle, joka soitti minulle ambulanssin Kalevan Prismaan 4.7. Kiitollinen

Niinhän se oli, että "jotakin kaupunkikuvaa tärkeämpi on rakentaa asuntoja ". Ja paikasta viis. Kiitos ely-keskus yrityksestä pelastaa Tampereen keskustan ainoa säilynyt arvokortteli! Tsemppiä ely-keskukselle toivottaa tavallinen kaupunkilainen

Jos Tammelantorilla kaivataan asiakkaisiin uutta sukupolvea, olisi syytä varmistaa korttimaksamisen mahdollisuus kaikkialla. Nyt ei esimerkiksi kahvilla voi käydä lainkaan, kun kortti ei käy. Käteisen nostaminen on jo hankalaa

Erilaiset tapahtumat, urheiluseurat ynnä monet muut ovat saaneet koronapandemian aikana valtion velkaa jättimäisesti kasvattanutta taloudellista tukea. Nyt kun nämä saajat tekevät jopa ennätyksellisen hyviä tilinpäätöksiä, olisi kohtuullista, että tukia voitaisiin periä takaisin! Wanha weronmaksaja

Markkinat eivät kuulu ollenkaan Hämeenpuistoon. Toreja on tarpeeksi sitä varten. Kevyttä liikennettä ei saa tukkia kaiken maailman kojuilla ja pysäköidyillä rekka-autoilla. Näin on

Ratikan tarkastajille kiitokset. Tekevät asiallista työtä. Ehdotan, että heille annetaan valtuudet asettaa tarkastusmaksu joka tilanteessa, kun lippu ei ole kunnossa tai sitä ei ole tarkastettavissa. Tasapuolisesti kaikille. Jos asiakas haluaa moittia, niin ohjeet mikä on tapa toimia. Ei täydessä ratikassa kannata lähteä neuvotteluihin. Liputon vaihtoehto on kaikille matkustajille tasapuolinen, mutta ei veronmaksajille. Proteus

Grand Tour Tour de France alkoi Tanskassa 1.7. Osanottajia 176, innokkaita tapahtumanseuraajia tuhansittain. Kesäkuussa Pirkan Pyöräily Tampereella. Polkijoita 2000, kaupunkialueella ei yleisöå. Vain Hämeenkyrössä näki yksittäisiä kannustajia, kiitos heille. Suomi on pyöräilyvihamielinen kansakunta. Il Ciclista di Roine

Hienoa, että Valviran ylijohtaja on keksinyt, miten hoitajapulaan voidaan vaikuttaa. Kansalaiset, lopettakaa alkoholin käyttö. Make

Vanhempaa jermua vähän mietitytti, kun katseli ohjelmaa Suomen armeijasta. Kännykkä kaikilla kädessä ja illalla nuori mies ja nainen kävelevät kahville sotkuun. Mahtaako lomalle noin kivasta paikasta enää halutakkaan. Vieläköhän tämmöinen vanhempikin jermu pääsisi vähän taistelemaan noin mukavaan paikkaan. Pum Pum

Ratikkapysäkin ympäristö halutaan edustavaksi, ja siksi Talvitieltä puretaan mielestäni Härmälän kaunein talo. Saman kadun päässä oleva uimaranta toivottavasti saadaan turvalliseksi laittamalla takaisin edes se kanisteri merkiksi pinnan alla olevaan kiveen. Vekki otsassa

Jussi Tuulensuu kirjoitti että olemme lännen etuvartio,totta tosiaan Medvedev jo sanoikin, että jos Suomi menee Natoon, niin he sijoittavat rajan taakse iskander-ohjuksia. Silloin olemme todella lännen etulinja ja ensi-iskun kohde. Huolestunut

Teinitason tekstiä: some repesi/ repeää milloin mistäkin syystä. Viimeisin aihe oli pääministerin käyttämä asuste pride-kulkueessa. Minä kun luulin, että se oli aamutakki, mutta olikin 300 euroa maksanut mekko. Joopa joo

Koska Tampereen kaupunki saa kadunkunnostajat liikkeelle paikkaamaan Heinämiehentien asvalttia Ikurissa? Ei jaksaisi pitää tavaroista kiinni joka kerran kun bussi karauttaa ohi ja tärisyttää maaperää! Ikurin talkkari

Televisiossa ihmetellään, miksi nuoret eivät mene töihin vaan ovat työkyvyttömiä. Myös työvoimapulaa päivitellään. Yrittäjä ei saa ketään rekryttyä, kun ei ole. Missä vika? Täysin harhainen käsitys työstä. Luullaan, että työ on helppoa, mukavaa, siistiä, kevyttä johtamista ja kova palkka. Elokuvat ja muut mielipidettä muokkaavat tahot vääristävät koko asian. Vanhempien vastuu on olla maksamatta kaikkea mitä lapsi haluaa, ja vaatia omavastuuta. Kaikki tukiaiset minimiin ja työllisyyden kannustamista lisättävä myös osakykyisille. Näin on

