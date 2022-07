Järkytys oli suuri, kun nokialainen läheinen siirrettiin Taysista jatkohoitoon Kuhmoisten terveyskeskuksen vuodeosastolle. Matkaa Nokialta on 104 kilometriä suuntaansa. Ei kovin usein omaiset pysty vierailemaan. Tätäkö tämä paljon kehuttu sote nyt on? Veronmaksaja

Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme isoista haasteista. Edelleen ja liian usein toimet torjutaan väitteillä, että taloutemme ei näitä toimia kestä. Väite on täysin väärä. Jos luontokatoa ei pysäytetä, silloin taloutemme on suurissa vaikeuksissa. Ilman luontoa meillä ei ole taloutta! On korkea aika tajuta, että talouden kasvu ei saa perustua luonnon riistoon. Tällainen kasvu on vastuutonta ja itsekästä. Pelastetaan luonto

Kesä on kukkien aikaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että useat eri lajit, runsaine väreineen laitetaan kaikki kerralla Pirkkalan vanhan kirkon sankarihaudan kukkatilaa "kaunistamaan". Rauha, kunnioitus ja arvokkuus

Lämpimiä kesäpäiviä odotellaan ja kun muutama sellainen saadaan, niin pekkapoudat ja muut sääprofeetat julistavat maahan hätätilan varoittaen tukalasta helteestä: Yölämpötilakin saattaa pysyä kahdenkymmenen asteen tuntumassa! Suomalaiskansalliseen tyyliin voisi kuitenkin todeta, että päiväkin jo lyhenee ja syksyä kohti mennään! K.M.

Mitä tällaisella Natolla on virkaa? Kokouksia pidetään, syodään lounaita ja hymyillään kuvissa? Ukrainan kansa tapetaan silmiemme edessä. On huonoissa käsissä maailmanrauha, jos ei Putinia saada oikeuden eteen. Tuoppi

Miksi sallitaan koirien tuonti Venäjältä ja Itä-Euroopasta? Venäjän viranomaisten tarkoitus on levittää vaarallisia eläintauteja Länsi-Eurooppaan. Ja entäs maksuliikenne? Hybridivaikuttamista ja korruptiota

Hoitajat eivät ole ainoita, joiden työnteko on tehty hankalaksi. Niiden postinjakajien, joita ei aikoinaan potkittu pihalle, työmäärää muutettiin semmoiseksi, että heidät saatiin itse hakemaan lopputiliä. Hoitajien työ ehkä arvostetumpaa, mutta samaa kiristysruuvia käytetään muillakin aloilla. Kyllähän Posti yritti sitä suurta palkanalennustakin. Pääministeri sai potkut, kun yritti puolustaa pienituloista porukkaa. Vielä mietitään, miksi suomalainen ei halua tehdä töitä vanhempana. Ei jaksa

Acutan ruuhkasta ja hoitajapulasta on uutisoitu lähes päivittäin. Johto on luvannut 500 euron palkkion työntekijöille rekrytointiin johtavasta vinkistä. Tämäkään ei yllättäen ole auttanut hoitajapulaan. Onko kenellekään ylemmässä portaassa pälkähtänyt mieleen palkita jo työssä olevia hoitajia, jotka tekevät kahden, kolmen ihmisen työt? Voisi vähentää hoitajakatoa. Vähättelyllä ja vähäisillä kiitoksilla ei pitkälle jaksa. Väsynyt ja turhautunut

Maskipakko, lakkotyöpakko... Lisätkää vain pakkoja, niin teillä ei ole kohta ketään töissä hoitoalalla. Pakko hajottaa

Kesä tuli viimein ja parvekkeella voisi viettää aikaa. Vauva voisi nukkua vaunuissa, voisi kahvitella, voisi kuivattaa pyykit. Voisi jopa ottaa aurinkoa. Voisi. Mutta kun alakerran sakki vetää tupakkia. 10 minuutin välein joku norttihuuli käryttää niin, että olo parvekkeella on mahdotonta. Ovikin täytyy pitää kiinni. Tuhkakuppiskin lemuaa

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.