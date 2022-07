Coxa! Me tavalliset tekonivelten vaihtajat emme osaa tulkita, milloin haava näyttää huonolta tai hyvältä eikä siinä soitot auta. Voisitteko ystävällisesti perustaa Whatsapp-yhteyden, johon potilas voisi lähettää kuvan haavasta! Tip tip polvi

Aiheettomat katevaraukset ei aina johdu yrityksestä. Koitin maksaa pankkikortilla noin 700 euron maksua, kone näytti "tapahtuma hylätty", sain maksun suoritettua muilla keinoin, katevaraukseen se kuitenkin meni. Pankista kerrottiin, että aiheeton varaus poistuu viikon päästä, mutta rahaahan ei voi sinä aikana käyttää. Poistoa voi nopeuttaa, jos yritys ottaa yhteyttä puhelimella ja sähköpostilla. Saldo kunnossa

Jokainen kaupassa käynyt on voinut todeta ruokien huimat hinnankorotukset alkukesän aikana. Mutta siinä sivussa näyttää hinnat nousseen ylipäätään kaikissa käyttötuotteissa, onko kaikkiin hinnankorotuksiin perusteita. Mutta kuka valvoo kauppiaita ja kauppaketjuja? Huolestunut pienituloinen kuluttaja

Eikö kevyen liikenteen väylä ole turvallinen kävelijöille? Ei ole, kun kaiken maailman moottorivehkeitä kiitää niillä miten sattuu. Onko tarkoitus sallia mielivaltainen ralli kyseisillä väylillä? Miten on

Mikä päämäärä on tuoda toistuvasti esille sitä, että EU:n öljyboikotin alettua, Venäjä ansaitsee öljyllä juuri nyt enemmän rahaa. Pitäisikö EU:n siis ostaa edelleen sotarikoksiin syyllistyvän valtion öljyä. Ei. Kyse on pitkäjänteisemmästä täydellisestä pesäerosta. Kaikki ei aina suju heti optimaalisesti, mutta linja on tärkein. Ja lopulta tulos on Venäjälle epäedullinen. Kärsivällisyyttä

Kauppa pitää ostajia niin tyhminä, etteivät huomaa pakettin pienenemisiä, kun hinta on sama, mutta mites olis, jos asiakkaat saisivatkin tyhjän paketin? Sipi

Vanhusten hoitajien ja muidenkin olisi hyvä muistaa seuraava asia. Kaikki keinokuitutuotteet niin vaatteissa päällä ja sängyssä ovat todella hiostavia ilman lämpöäkin saatikka helteillä. Puuvilla on todella hyvä tuote ympäri vuoden. Ei muovia iholle

Ilves ja Tappara tekivät viime kaudella huikean tuloksen myös liiketaloudessa, hienoa. Toivottavasti pystyvät nyt maksamaan kaupungille hallivuokransa. Monena vuonnahan ne ovat jääneet osaksi 'rästiin'. Veronmaksaja

Tampereen kaupungilla on varaa rakentaa ratikkaa, skeittipuistoja, halleja ynnä muuta. vanhuksille ei vain löydy rahaa esimerkiksi Koukkuniemeen (AL 30.6.) ilmastoinnille. Eikö vanhuksistamme pitäisi pitää hyvää huolta? Voisiko joku vastata kaupungilta tähän? KS

Näin se maailma muuttuu, nyt myydään lyhytvartisia housuja, seuraavaksi varmaan pitkäpunttisia kenkiä? Kumma juttu

Dieselvero pois, kun diesel on yhtä kallista kuin 95-bensa ellei kalliimpaakin. Dieselvero pois

Olimme uimassa Tampereen Mältinrannan lasten rannassa. Samaan aikaan roska-auto haki tuotteitaan. Kuljettajan lisäksi hytissä istui apukuski. Voitaisiinko sopia, että aina kun paketti-/kuorma-/rekka-autossa on kaksi henkilöä, niin toinen nousee autosta ja siirtyy ohjaamaan turvallista peruutusta auton taakse. Auttaa varmasti myös kuljettajaa. Mutta myös meitä vanhempia. Kiitos. Jaska

Polttoaineiden hintojen nousua koskevasta jutusta (AL 1.7.) puuttuivat kaasujen hinnat. Biokaasu oli aiemmin maakaasua kalliimpaa. Venäjän hyökkäyssodan myötä tilanne kääntyi päinvastoin ja ero biokaasun hyväksi on kasvanut. Edullista autoilua. Kaasuautoilija 5/2020 lähtien

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta ilman kappalejakoa. Operaattori perii normaalin maksun.