Kuumia kesiä oli nuoruudessakin ja töissä piti käydä ilman ilmastointia. Työpäivän jaksoi suolaisella ruoalla, kuten metvustileivillä. Hikoilu poistaa suoloja. Suolasilliä ja uusia perunoita aterialla parantaa oloa. Suolatasapaino

Mitähän, jos sinä uistelija vetäisit omassa rannassasi vieheitäsi – kesän uimakausi on lyhyt, sinä verkonlaittaja et laittaisi niitä keskelle veneilyreittejä ja sinä ikuinen ravustaja et maadoittaisi parhaita rantoja katiskoillasi. Ei sieltä kuitenkaan mitään tule! Järvet kuuluvat kaikille liikkujille

500 euroa ilmiantoraha ei uutisoinnin mukaan toiminut. Väärästä päästä lähti HR vetään junaa. Vinkkinä sanon, että kannattaa nyt keskittyä, miten saa pidettyä väkensä töissä, muistuttaa hölmöläisten peitonpidennystä. Jussi 68

Voisiko Suomessa olla yksi golfkenttä, joka kestää suuret kansainväliset kisat ja on vierailupaikka tuhansille turisteille? Ravintola kerrankin rannassa eikä pellolla? Terassilta näkyy viimeinen väylä sekä Nässy, jonne saunasta uimaan tai venelaiturille. Mistä arkkitehti, joka tekisi koko Suomen nähtävyyden ja vierailukohteen? Nähtävyys vai peltobaari?

Postiset pamahti taas luukusta. Posti hakee siinä erityisesti työntekijöitä jakeluun. Minne ne entiset jakajat ovat hävinneet, kun nyt noin kovasti uusia haetaan. Ei ne kaikki eläkeiässäkään vielä olleet. Mihin ne on hukattu, kun nyt tuntuu olevan pulaa jakelijoista? Kusti

Huonekaluliikkeet myyvät joka päivä tavaroitaan alta puoleen hintaan. Vuosikausia sama touhu jatkuu. Onko tämä edes laillista. Jatkuva 60 prosentin alemyynti ei voi olla taloudellisesti kannattavaa. Kenelle kuuluu valvoa mainosasioita, ja onko tämä yleensä laillista. Ärsyttää

Ennen yleisurheilun arvokisoihin lähetettiin urheilijoita, joilla katsottiin olevan jonkinlaisia menestymismahdollisuuksia, mutta nyt pyritään kisakoneeseen saamaan urheilijoita, jotka joillakin keinoin – esimerkiksi rankingilla – saavuttavat osallistumisoikeuden! Johtoporras ja valmentajat tarvitsevat seurakseen urheilijoita! K.M.

Miksi Tammerkoskesta, Hämeensillan alapuolelta on poistettu oranssin värinen turvaköysi? Kumma juttu

