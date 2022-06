Kaikki tietävät, että hinnat nousee. Mutta miten kauppa toimii? Aina vaan selvemmin ruuan pakkaukset pienenee, mutta hinta on entisellään. Esimerkiksi pekonin pakkauksessa oli ennen 9 siivua mutta nyt 7, hinta sama mitä ennen. Tämä on hämäystä kaupoilta. Epärehellisyyteen kyllästynyt

Helmareiden 5 – 1 tappion jälkeen asiantuntija kertoi, että siitä voi "ottaa mukaan" hyviä puolia 1. puoliajalta! Tämä on todellista urheilun höttöä ja jargonia. – Eiköhän oman pelikassin otto ole ainoa mikä mukaan lähtee, jos se vielä löytyy. Ohhoh

Lämmin kiitos minua auttaneille neidoille maanantaina 22.6. Linnainmaan Citymarketin pysäkillä. En ollut juovuksissa, mutta en olisi päässyt pystyyn ilman teitä. Raipe

Eikö voitu järjestään linja-autokuljetuksia matkustajille junalta Lempäälästä Toijalaan asemalle, ja samalla toisin päin kun rata oli noinkin pitkään poikki? Sieltä matkat olisivat taas jatkuneet. Kai nyt tällaiseenkin tilanteeseen VR on varautunut. Jousimies

Mielestäni meidän kaikkien tulisi ehdottomasti välttää matkustamista Turkkiin. Siellä päättäjät voivat tehdä aivan arvaamattomia päätöksiä, joten sinne ei ole suositeltavaa matkustaa. Tästä voisi kyllä ulkoministeriökin tehdä suosituksen. MTH

Ihmiset varokaa apteekkireissuillanne, nyt todettu useampi tapaus jo Yliopiston apteekin luona. Yksi sisällä tarkkailee ihmisten ostoksia, muut ulkona odottaa saalista. "Huumehörhöjä" lähtevät seuraamaan jopa pysäkille asti saaliin perässä. Alkaa olla aika turvatonta jopa apteekkireissut vallankin yksin niitä on monta. Menee jo vaaralliseksi elin tärkeiden lääkkeiden haku kaupassakäynti ym. Nimm.Hörhöt petoni luolaan

Olen kiinnittänyt huomiota myytävien sähköpotkulautojen teholukemiin. Lautoja mainostetaan esimerkiksi 500 wattia jatkuvalla teholla ja 900 W huipputeholla. Samaan aikaan sähköpyörien jatkuva teho saa olla 250 wattia ja maksimiteho on enintään 500 W luokkaa (25km/h-rajoitetut mallit). Miten voi olla mahdollista, että sähköpotkulautojen teho voi olla paljon suurempi kuin sähköpyörissä? Sähköpyörien teho on tarkkaan säännelty. Eikö s-potkulautoja säännellä lainkaan? Selvää on, että lauta on turvattomampi kuin pyörä. Käsittämätöntä

Ei kyllä kannattaisi lähteä polkupyörällä liikenteeseen, jos eiole edes perusliikennesäännöt hallussa. Tapahtui juhannusaattona Eräjärventiellä puolen päivän aikaan kun noin 30 pyöräilijää ajeli kolme rinnakkain ja tiellä ei ole edes pientareita – autoilijat ajoivat sitten pyöräilijöiden armoilla. KSA

Eihöhän köyhää työtöntä ja eläkeläistä auttaisi eniten veroprosentin korjaus palkkatuloa vastaavaksi. Työtön kohta eläkeläinen

