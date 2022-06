Mainokset on täynnä luontoelämyksiä, joissa istutaan nuotiolla. Haloo! Tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Nyt on vielä kuivaa ja kuumaa. Syökää kotona. Mistä niistä metsäpaloja alkaa? Ilmastonmuutos on

Taksi-Tampereen tilaaminen on nykyään niin hankalaksi tehty. Ei osattu tilata puhelimella. Olisi tarvittu Acutaan toisena juhannupäivänä kyyti. Pakko oli vaimon kyytiä. Rahat säästyi

Nimimerkki Arto (AL. 23.6.), jos hallitus keventää pieni- ja keskituloisten verotusta ja poistaa sen kokonaan alle 2000 euroa ansaitsevilta, niin millä luulet sen jakavan miljardeja ulkomaille ns. erilaisina avustuksina ja ottavan tänne kaikenlaisia hyysättäviä? Raha ei kasva puussa

Naapurimaamme Ruotsi investoi infraansa 90 miljardia euroa seuraavan 10 vuoden aikana! Suomen infrainvestoinnit taitaa olla muruja edellä mainitusta ja nekin murut taitavat valua pääkaupunkiseudulle? Pääkaupunkiseutu on koko maata näivettää loinen! Tarttisko viimein alkaa tehrä jotain, että koko Suomi pysyy toimivana! Tarttis

Kuka perustaisi eläinneuvolan? Eläinten hoitajat hoitaisivat pikku hommia, kuten kynsien leikkausta, tassujen puhdistusta, punkkien nyppimistä pois, pikku naarmujen hoitoa! Hinta olisi kohtuullinen, joten useampi eläin pääsisi hoitoon, omistaja saisi neuvoja. Mami

Ennen koronaa kerrottiin, että sähköautoille tulee 8 sentin kilometrivero. Viime talvena se kerrotun mukaan oli jo 15 senttiä. Ukrainan sodan alettua ei verosta ole kuulunut mitään, mutta kun bensan hinta on noussut, voisi olettaa, että se on jo 20 senttiä. Kysymys päättäjille: Koska vero tulee ja paljonko se on? Tiedonhaluinen

Onpa törkeää! Ostin ST1:ltä bensaa vajaalla 40 eurolla, mutta pankkini ilmoitti, että ST1 on tehnyt tiliini 150 euron katevarauksen. Miten ST1 voi menetellä näin? Mitä mieltä on kuluttaja-asiamies siitä, että tällä menettelyllä ST1 estää minua käyttämästä tililläni olevia rahoja? Bensan hinta on kaikkialla kallista, joten ST1:n pikkualennuksesta ei ole juuri hyötyä. Irma

Mitähän jos sinä vesijetteilijä pyörisit siinä oman mökkisi edessä, vaikka vaan niemen takana, tai uskaltaisit ajaa jonnekin avaralle ulapalle. Ostin mökkini ennen vesijettejä nauttiakseni rauhasta, luonnon rauhasta, hiljaisuudesta. Melusaaste on yhteistä, ei pakollista

